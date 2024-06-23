Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ребёнка в Петербурге

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

В соцмедиа получили распространение видеокадры, на которых мужчина избивает и силой усаживает несовершеннолетнего в машину из-за того, что ему не понравилось поведение мальчика на детской площадке.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка.

Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.