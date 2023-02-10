Жители Башкирии обвинили певца Элвина Грея в выступлении в пьяном виде, такие комментарии появились на странице артиста в соцсетях.
В понедельник, 6 февраля, исполнитель дал концерт в Белорецке.
«Стыд, позор, пьянь. Народ, не ждите его в своих городах с таким нетерпением, будет таким же бухим», — написала одна из зрительниц.
Другая пользовательница назвала случившееся абсолютным неуважением к поклонникам.
Официального подтверждения этой информации нет.
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