Жители Башкирии обвинили певца Элвина Грея в выступлении в пьяном виде, такие комментарии появились на странице артиста в соцсетях.

В понедельник, 6 февраля, исполнитель дал концерт в Белорецке.

«Стыд, позор, пьянь. Народ, не ждите его в своих городах с таким нетерпением, будет таким же бухим», — написала одна из зрительниц.

Другая пользовательница назвала случившееся абсолютным неуважением к поклонникам.

Официального подтверждения этой информации нет.