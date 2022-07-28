Банкротство физических лиц: мифы, возможности, пошаговая инструкция

С 2015 года в России действует закон о банкротстве физических лиц. В случаях, когда человек утрачивает платёжеспособность и не может самостоятельно справиться с «висящими» на нём кредитами, этот закон может стать большим подспорьем в решении финансовых проблем. В каких случаях можно оформить банкротство? Реально ли сделать это без помощи юриста? Есть ли жизнь после банкротства? В этих вопросах редакция 7info разбиралась с арбитражным управляющим Кириллом Гориным.

— Банкротство – это легально? Что это за процедура и каким законом она регламентируется?

— Да, банкротство – это легально, и для многих сейчас это единственный возможный способ выйти из долговой ямы. Процедура регламентируется 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Возможность оформления банкротства физическими лицами начала действовать с 2015 года. Только в прошлом году этой процедурой воспользовались 192 тысячи граждан РФ, что говорит о её широком применении.

Если мы говорим о применении механизмов банкротства на практике, в каких конкретно случаях они работают? Кто может оформить банкротство?

Подать на банкротство можно, если:

— ваш долг более 180 тысяч рублей. Кстати, законом регламентировано списание долгов свыше 500 тысяч рублей, но в моей практике более чем у ста клиентов были списаны долги меньше этой суммы;

— подать на банкротство могут те, кто не был осуждён по статье о мошенничестве и не предоставлял поддельные справки 2-НДФЛ в банки.

Важные нюансы стоит учитывать в случае, если банкротство оформляется через отделение МФЦ:

— сумма долга при оформлении банкротства через МФЦ варьируется от 50 до 500 тысяч рублей;

— в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с тем, что у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

Может показаться, что банкротство через МФЦ – это «волшебная пилюля», способная помочь человеку решить долговую проблему всего лишь одним походом в отделение. Но получить документ о закрытии исполнительного производства очень сложно (его выдают в редких случаях). Именно поэтому больше 98% процедур банкротства проходят через суд.

— Опишите пошаговую инструкцию оформления банкротства

Если брать простые случаи, когда у гражданина в имуществе находится единственное жилье, то процедура проходит максимально быстро. Но сейчас таких должников немного.Чаще всего нуждающиеся в оформлении процедуры банкротства – люди со сложной финансовой ситуацией, в собственности у которых много имущества, автомобили и т д. В таких случаях и нужна работа юристов по сохранению имущества в процедуре банкротства. Выражаясь просто, мы делаем так, чтобы долги списались, и имущество при этом осталось у заявителя.

План процедуры такой:

1. Сбор документов;

2. Подача документов и искового заявления в суд о признании гражданина несостоятельным;

3. Назначение финансового управляющего;

4. Завершение процедуры и списание долгов с гражданина. После подачи в суд дело длится от 4 до 12 месяцев (зависит от сложности конкретного случая).

Список документов на банкротство можно скачать тут.

— Накладываются ли какие-либо запреты на человека, который вступил в процедуру банкротства?

Да, и о них важно помнить. Например, накладывается запрет на замещение руководящих должностей. Многие клиенты посмеиваются: такое нам уж точно не светит! Ещё вступившие в процедуру банкротства при взятии новых кредитов обязаны уведомлять банки в течение пяти лет об этом. Но это, на мой взгляд, не сравнится с чувством освобождения от долговых обязательств, которые из-за сложившихся жизненных обстоятельств невозможно погасить.

— Можно ли самостоятельно, без помощи юриста, оформить банкротство?

Можно попытаться, но делать это нужно крайне осторожно. Согласитесь: вряд ли вы будете перебирать двигатель автомобиля, если не являетесь механиком. Та же ситуация и в случае с оформлением банкротства. Есть много нюансов, которые просто-напросто не сможет учесть человек, не погружённый в эту сферу. Оформление процедуры банкротства – процесс ответственный и трудоёмкий, так что лучше довериться профессионалу.