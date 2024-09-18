Банк России проведёт День открытых дверей в Рязани

28 сентября Банк России в Рязанской области вновь откроет свои двери. С 10:00 до 18:00 посетители смогут поучаствовать в лекциях, выставках, играх и мастер-классах.

Гости узнают секреты современных российских банкнот, получат полезные советы по использованию платёжных карт и поймут, как технологии облегчают финансовые операции. Для семей с детьми организована отдельная программа: экскурсии, финансовые советы от сказочных героев, создание собственной версии памятной монеты и знакомство с миром денег.

Кроме того, посетители смогут стать соавторами постановки социального театра, где финал истории на финансовую тему будет зависеть от решений зрителей.

Музей рязанского отделения Банка России также примет гостей. На экскурсиях покажут, как менялись деньги и устройства для их подсчёта на протяжении веков, расскажут об истории главного банка на рязанской земле и продемонстрируют редкие экспонаты. Посетители смогут сфотографироваться за столом банковского служащего XIX века и почувствовать себя сотрудником Госбанка, выполняя простейшие операции на старинных счетах.

Для участия в Дне открытых дверей необходима онлайн-регистрация по ссылке. После выбора времени и площадки гостям старше 14 лет потребуется указать данные российского паспорта и адрес электронной почты, на который будет отправлен входной билет. Дети смогут пройти только в сопровождении взрослых.

Количество мест ограничено, регистрация закроется автоматически, как только группы будут сформированы. Для входа в здание Банка России необходимо иметь при себе российский паспорт.