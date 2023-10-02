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Банк «Открытие»: 58% россиян положительно относятся к китайским товарам

7info
Изображение от www.slon.pics на Freepik

68% россиян полагают, что в превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России для нашей страны больше плюсов, чем минусов. 58% положительно относятся к китайским товарам. Наиболее полюбились россиянам произведенные в Китае бытовые мелочи, одежда и обувь, электроника, игрушки и товары для детей. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

58% положительно относятся к китайским товарам (14% определенно да, 44% скорее да). Наиболее высоко оценивают китайские товары жители Дальнего Востока (68%), тогда как на Урале так ответили только 48%. О нейтральном отношении к китайским товарам заявили 35%, отрицательно к ним относятся лишь 7% (5% скорее отрицательно, 2% резко отрицательно).

Больше всего россиянам нравятся произведенные в Китае бытовые мелочи, одежда и обувь, электроника, игрушки и товары для детей. Китайские бытовые мелочи не хуже европейских по мнению 68%, не согласны с такой точкой зрения лишь 11% респондентов. 58% опрошенных считают достойной заменой товарам из Европы китайскую одежду обувь, не согласны с этим 18%. По мнению 57%, не хуже европейской китайская электроника и бытовая техника, 20% не согласны с этим. По мнению 57%, качественно заменяют европейскую продукцию игрушки и товары для детей из Китая. Иначе думают 20%.

Высоко оценивают качество китайской мебели 45% опрошенных. Китайские продукты питания достойной заменой ушедших из России товаров европейских брендов считают 44% опрошенных. 40% считают достойной заменой китайские товары из кожи и меха.

По мнению 41% респондентов, достойно заменяют ушедшие европейские марки в России китайские автомобили (но 26% не согласны с этим). 44% считают качественной заменой европейским китайские автомобильные товары и аксессуары.

В превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России больше плюсов, чем минусов видят 68% опрошенных (скорее да 44%, определенно да 24%). По мнению 12%, минусов больше, чем плюсов (скорее да 7%, определенно да 5%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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