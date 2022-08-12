Бананы впервые начали выращивать в Хабаровском крае в местном дендрарии, первый урожай ожидается уже в конце нынешнего года, сообщил РИА Новости директор Амурского дендрария Геннадий Кузьминых.

«Мы давно хотели разводить в дендрарии бананы. Вот, наконец, раздобыли первый сорт в Москве — «Тропикана». Второй сорт, японский, уже выменяли в ботаническом саду Владивостока — «Кавендиш». Кусты небольшие — 1,5-2 метра, очень удобно для оранжереи и для домашнего выращивания. Плодоносят средними бананами размером 15-17 сантиметров. Очень сладкие и вкусные. В Хабаровском крае это первый опыт выращивания бананов», — рассказал Кузьминых.

Первый урожай ждут уже к концу нынешнего года.

«Надеемся получить первый урожай «Тропикана» — килограммов шесть, может быть и больше — до 10 килограммов, где-то в ноябре. А «Кавендиш» — маленький еще, но до июня 2023 года мы получим бананы уже и с него», — отметил руководитель Амурского дендрария.

Количество плодов зависит от объема грунта, освещения, тепла и других факторов, которые есть в оранжерее. В домашних условиях, как разъяснил Кузьминых, плоды будут помельче. «У нас будут хорошие! В оранжерее и влажность выше, и температура ровная поддерживается. Летом она должна быть как на улице — до 30 градусов, но банан может выдержать и 35, и под 40 градусов тепла. А зимой днем поддерживаем 20, ночью 17 градусов — нормально. Банан неприхотлив по сути, но не любит переувлажнений», — рассказал он.

Банан — травянистое растение, один побег плодоносит один раз в жизни, размножается прикорневым способом.

«От первого экземпляра «Тропикана» мы отделили семь таких побегов. Растет быстро и в течение года дает плоды. Будем сейчас размножать и подарим такую возможность людям выращивать их дома. Со следующего года будем продавать рассаду», — заключил Кузьминых.

В планах у Амурского дендрария обзавестись еще одним неприхотливым сортом для выращивания в оранжереях Дальнего Востока — «Киевский карлик».

Амурский дендрарий располагается в городе Амурске Хабаровского края. Его территория занимает 105 гектаров. На освоенной земле, в 2,5 гектара, выращивается 360 видов, сортов и форм растений, в том числе 22 вида занесены в Красную книгу. В оранжереях выращивается много цитрусовых, в том числе лимоны, кумкваты и мандарины. Хорошо плодоносят инжир, папайя и ананас.