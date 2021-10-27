Авито Доставка: продавать и покупать вещи с доставкой в Рязани стали на 16% больше

В 2020 году рынок торговли между частными лицами в интернете вырос на 87%, а количество сделок увеличилось на 70% и превысило 300 млн. В этих условиях доступность и география С2С-доставки оказались одним из важнейших факторов, влияющим на продажи. Количество заказов с использованием услуги Авито Доставка среди частных продавцов за год выросло в 2,3 раза по всей России и на 16% в Рязани.

В частной онлайн-торговле особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и доставка быстро завоевывает популярность. В сентябре этого года число частных продавцов на Авито, которые отправляют товары с доставкой, стало больше на 19%, чем в аналогичном периоде прошлого, а количество доставок выросло в 2,3 раза по России и на 16% в Рязани. Самый дальний километраж С2С-доставки составил почти 8 тысяч километров — из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Средний чек покупок с Доставкой на Авито составляет 3 000 рублей в целом по России.

Также наблюдается тренд на активное изменение географической структуры доставки: в ближайшее время города с населением менее 1 млн жителей вполне могут “перевесить” мегаполисы в вопросе популярности доставки. Среди десяти городов с наиболее быстро растущим количеством заказов с доставкой ровно половина — города с населением до 600 тысяч человек.

В Рязани количество заказов с доставкой выросло на 16%, чаще всего горожане заказывают товары из Москвы.