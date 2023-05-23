На главнуюНовости мира 23.05.2023 08:17 Астролог подсказала, что спасёт от сомнений 23 мая 7info7 Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала астропрогноз на вторник, 23 мая. – День, когда труд спасает от сомнений и потока мыслей в голове. Сконцентрируйте на том, что можете сделать здесь и сейчас, не заглядывая вдаль, особенно если эта самая даль временно скрылась в тумане, – советует астролог. Попытки словесно нащупать смысл не будут продуктивны 23 мая, а лишь высосут силу. – А вот просто делание чудесных образов возвращает мотивацию. Поэтому, закатываем рукава и ввязываемся везде, где требуют свободные руки, – убеждает Володина. Читайте также Эзотерик Алиева объяснила, почему ни в коем случае нельзя фотографироваться в зеркале Рязанский «Хлебозавод №3» реорганизовали в акционерное общество 26 лет назад был подписан Устав Союза России и Белоруссии В мэрии Рязани отреагировали на отсутствие на маршруте автобусов №45 После обрушение потолка в рязанской школе №21 пройдут проверки Актриса из Рязани снимается в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» В Солотче открыли реабилитационный центр «Сосновый бор» Жители Шилова сообщили о сильном звуке взрыва Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Рязани сотрудники природоохранной прокуратуры взяли пробы выбросов на ООО «Завод Техно» Взяты пробы на источниках выбросов предприятия, обследовано производственное оборудование, системы выбросов и очистки отходящих газов. Жителя Сасовского района будут судить за убийство знакомого в День святого Валентина По версии следствия, преступление совершено 14 февраля 2023 года в посёлке Сотницыно. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на здание в белгородском посёлке Борисовка По словам Гладкова, пробита крыша здания, пожара нет. Оперативные службы выехали на место происшествий. Эзотерик Алиева объяснила, почему ни в коем случае нельзя фотографироваться в зеркале Сделанные в зеркало снимки могут принести в жизнь человека страшное... В Ярославле ребёнок разбил витрину ТЦ, врезавшись в стекло на игрушечной машинке В Ярославле, днём 22 мая, в ТЦ «Вернисаж» ребёнок разбил стекло одного из бутиков, врезавшись в него на игрушечной машинке. В Рязани девочки-подростки свесились из окна на девятом этаже Фото сделаны на улице Песоченской, дом 14 в Дашково-Песочне. Голая женщина в центре Воронежа ходила по проезжей части По словам очевидца, дама ходила по проезжей части, мешала машинам. Через некоторое время женщина легла на асфальт, раздвинув ноги. Стали известны подробности смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко Врачи проводили все реанимационные мероприятия, как положено и даже дольше — в течение 49 минут Рязанский «Хлебозавод №3» реорганизовали в акционерное общество Организацию возглавила Елена Буданова, она же возглавляла муниципальное предприятие. 26 лет назад был подписан Устав Союза России и Белоруссии Свои подписи в документе 23 мая 1997 года поставили президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В мэрии Рязани отреагировали на отсутствие на маршруте автобусов №45 Автобусы не курсируют по этому маршруту с 16 мая. После обрушение потолка в рязанской школе №21 пройдут проверки Мэр Рязани Елена Сорокина 22 мая анонсировала проверки в школах после обрушение потолочного перекрытия в школе №21.