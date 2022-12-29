Четверг, 29 декабря, 2022
7info7

Астролог объяснила, можно ли подавать блюда из кролика к новогоднему столу

На главнуюНовости мира
Image by azerbaijan_stockers on Freepik

Астролог Ирина Бондарева рассказала Москве24, можно ли подавать на стол в новогоднюю ночь блюда из кролика.

По китайскому календарю наступающий 2023 год пройдёт под знаком Чёрного Водяного Кролика. Многие верят, что блюда из крольчатины на столе в новогоднюю ночь оскорбят символ года. Бондарева заверила россиян: на стол можно смело ставить мясо кролика.

Дело в том, что по восточному календарю Кролик официально вступит в права символа только 21 января.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/