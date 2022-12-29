Астролог объяснила, можно ли подавать блюда из кролика к новогоднему столу

Астролог Ирина Бондарева рассказала Москве24, можно ли подавать на стол в новогоднюю ночь блюда из кролика.

По китайскому календарю наступающий 2023 год пройдёт под знаком Чёрного Водяного Кролика. Многие верят, что блюда из крольчатины на столе в новогоднюю ночь оскорбят символ года. Бондарева заверила россиян: на стол можно смело ставить мясо кролика.

Дело в том, что по восточному календарю Кролик официально вступит в права символа только 21 января.