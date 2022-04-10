Астролог назвала решающую дату в судьбе Владимира Зеленского

Преподаватель Школы Павла Глобы Анастасия Широкова составила личный гороскоп для президента Украины Владимира Зеленского, в котором назвала решающую для его судьбы дату. Прогноз астролога опубликовал Пятный канал.

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Солнце в Водолее, соединённое с Венерой, выдают в президенте Украины творческую личность. О его артистичной природе говорит и Луна в знаке Льва. Однако эксперт отмечает: Венера находится в ущемлении, и это наделяет личность Зеленского таким качеством как необъективность. Кроме того, близкое расположение Юпитера и загадочной Черной Луны Лилит накладывает свой отпечаток на судьбу президента. Точка Лилит находится у президента Украины в знаке Рака, что сулит больше проблемы по направлению родины и семьи. Также Юпитер — планета, отмечающая за власть и законность — находится в положении изгнания. Её соседство с Лилит может давать комплекс власти, связанный с большими амбициями и небольшими возможностями.

Уже совсем скоро в судьбе Владимира Зеленского грядут большие изменения, связанные с возвращением Тёмной Точки Луны. Это очень сложное явление, которое может ознаменовать новый цикл в жизни человека. Не исключены внутренний кризис, конфликты с внешними лидерами. Однако испытания и напряжение, исходящие от небесных тел, смягчаются влиянием Хирона, отвечающего за партнёрские отношения, связи, договорённости и взвешенные решения.

Широкова предположила, что влияние небесных тел даст Владимиру Зеленскому возможность научиться слушать и слышать разные стороны, принимать взвешенные и компромиссные решения. Изменения в поведении президента Украины могут произойти уже в середине апреля.