Аркадий Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей РФ

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Заседание комиссии Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению состоялось в понедельник, 19 апреля. Его в режиме видеоконференцсвязи провел председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Членами комиссии были рассмотрены темы законодательного закрепления полномочий субъектов РФ по установлению дополнительных нерабочих дней, совершенствования работы института территориального общественного самоуправления (ТОС), реализации в регионах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

О работе по развитию ТОС доложил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В целях обеспечения единства правовых подходов к регулированию деятельности ТОС он выступил с инициативой внести изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части правового регулирования порядка организации и осуществления территориального местного самоуправления законом субъекта РФ.

О достижениях и проблемах, возникающих при выполнении программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассказал председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Он предложил довести финансирование мероприятий данной программы до уровня, предусмотренного первоначальным паспортом, увеличить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилых помещений гражданам, проживающим на сельских территориях.

Речь шла и о таком перспективном направлении программы, как предоставление субсидий муниципалитетам на строительство жилья по договорам социального найма. Действующие сегодня нормы, по словам Геннадия Новосельцева, являются сдерживающим фактором. Поэтому он высказал мнение об увеличении площади жилья для расчета субсидий муниципальным образованиям на эти цели: до 80 квадратных метров для одиноких граждан или на семью из 2 человек, 90 квадратных метров – на семью из 3 человек, 120 квадратных метров – на семью из 4-6 человек, по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из 7 и более человек. Еще одной проблемой является обязательное условие по обеспечению 5% софинансирования строительства автомобильных дорог к объектам АПК за счет крестьянских фермерских хозяйств. Как следует из пояснений, в Калужской области это условие невыполнимо для представителей малого и среднего бизнеса из-за высокой стоимости дорожного строительства, в связи с чем было предложено исключить его из госпрограммы. Члены комиссии приняли решение поддержать озвученные инициативы.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин подытожил обсуждение, подчеркнув, что обозначенные проблемы актуальны и для Рязанской области.