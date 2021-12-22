Аркадий Фомин прокомментировал Стратегию развития Рязанской области

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин прокомментировал презентацию Стратегии развития региона до 2030 года. Пост он разместил в социальных сетях.

— Проект плана долгосрочного развития нашей области затрагивает все сферы жизни: экономическое и социальное развитие, госуправление, работу госорганов с запросами жителей, — написал Фомин.

— Документ очень важный — в нем содержатся конкретные задачи и четкое руководство по повышению эффективности власти на всех уровнях.

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Уверен, с его помощью мы сможем выстроить систему, которая будет оперативно реагировать на потребности людей, в полной мере оправдывать их ожидания.