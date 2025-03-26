Антитеррористическое учение провели в Рязанской области

В Рязанской области в поселке Листвянка 26 марта проведено плановое командно-штабное антитеррористическое учение. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по области.

В учениях приняли участие управление ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета и других ведомств, а также исполнительных органов региона.

В ходе учения отработаны порядок межведомственного взаимодействия, ситуационного реагирования сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

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Все задачи, стоявшие перед участниками учения, решены, цели достигнуты.