Ансамбль танца Рязанского ДДТ стал обладателем Гран-при фестиваля в Пятигорске

Образцовый ансамбль танца «Верес» (педагоги Ирина Ивановна Шарова, Юлия Геннадьевна Мешихина) Дворца детского творчества Рязани стал обладателем Гран-при XVIII Международного фестиваля-конкурса «Многоликий Кавказ» в Пятигорске.

В конкурсе приняли участие коллективы из Рязани, Воронежа, Волгограда, Егорьевска, Жуковского и других городов.

Коллектив из Рязани также стал:

Лауреатом I степени

-«По водицу», эстрадный танец, 7-9 лет;

-«Ранехонько» и «Тропать», народно — стилизованный танец, 10-12 лет;

-«Раз дощечка, два дощечка», «Пойдем плясать», эстрадный танец, 10-12 лет;

-«Ох», народно — стилизованный танец, 14-15 лет.

Лауреатом II степени

-«Вьюн» и «Маковочки», эстрадный танец, 13-15 лет;

-«Желтый лишний» и «Шелкопряд», современный танец, 10-12 лет;

-«Цеплялка», народно — стилизованный танец, 7-9 лет.

Специальный приз в номинации «Лучшая балетмейстерская работа» также получил Образцовый ансамбль танца «Верес» за номер «Раз дощечка, два дощечка».