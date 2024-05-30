Четверг, 30 мая, 2024

Ансамбль танца Рязанского ДДТ стал обладателем Гран-при фестиваля в Пятигорске

Автор: 7info

Опубликовано

Образцовый ансамбль танца «Верес» (педагоги Ирина Ивановна Шарова, Юлия Геннадьевна Мешихина) Дворца детского творчества Рязани стал обладателем Гран-при XVIII Международного фестиваля-конкурса «Многоликий Кавказ» в Пятигорске.

В конкурсе приняли участие коллективы из Рязани, Воронежа, Волгограда, Егорьевска, Жуковского и других городов.

Коллектив из Рязани также стал:

Лауреатом I степени

-«По водицу», эстрадный танец, 7-9 лет;

-«Ранехонько» и «Тропать», народно — стилизованный танец, 10-12 лет;

-«Раз дощечка, два дощечка», «Пойдем плясать», эстрадный танец, 10-12 лет;

-«Ох», народно — стилизованный танец, 14-15 лет.

Лауреатом II степени

-«Вьюн» и «Маковочки», эстрадный танец, 13-15 лет;

-«Желтый лишний» и «Шелкопряд», современный танец, 10-12 лет;

-«Цеплялка», народно — стилизованный танец, 7-9 лет.

Специальный приз в номинации «Лучшая балетмейстерская работа» также получил Образцовый ансамбль танца «Верес» за номер «Раз дощечка, два дощечка».

Ансамбль танца Рязанского ДДТ стал обладателем Гран-при фестиваля в Пятигорске
Ансамбль танца Рязанского ДДТ стал обладателем Гран-при фестиваля в Пятигорске
Ансамбль танца Рязанского ДДТ стал обладателем Гран-при фестиваля в Пятигорске

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