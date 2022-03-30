Аникеев пообещал жестко наказывать калужских педагогов, торгующих тетрадями

Министр науки и образования Калужской области Александр Аникеев предупредил педагогов о запрете торговать рабочими тетрадями, сообщает Kaluga24.tv.

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По его словам, родители не обязаны приобретать их для детей-школьников за свой счет. Выяснилось, что недавно на подобную ситуацию пожаловалась ему одна из матерей. Ей предложили купить тетради за три тысячи рублей. В противном случае женщине посоветовали искать их самостоятельно.

«Мы об этом уже говорили сотни раз. И, видимо, не до всех доходит эта информация. Поэтому я буду действовать жестко, если подобные случи нам станут известны. Никаких закупок рабочих тетрадей», – пояснил Аникеев.

Женщину попросили передать в министерство номер школы и фамилию педагога.