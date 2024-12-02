Аналитика ВТБ: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год

Значимая проблема для российского крупного бизнеса сегодня и в перспективе 2025 года — жесткая денежно-кредитная политика, показал совместный опрос банка ВТБ и РБК. Другие риски: ограничения в международных платежах, удорожание логистики и кадровая ситуация. Опрос проведен в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В высокой ключевой ставке видят главный риск 77%* респондентов, среди металлургов – 90%. К другим опасениям компании, принявшие участие в опросе, отнесли ужесточение условий трансграничных платежей (61%), кадровый «голод» (57%), удорожание логистики импорта (39%) и снижение покупательской способности населения (30%).

Большинство опрошенных предпринимателей считают, что период высоких ставок продолжится. Треть респондентов ожидают, что в конце следующего года она будет находиться в диапазоне 18-20%, а в среднем по всей выборке респонденты прогнозируют ставку 19% на конец 2025 года.

Если жесткость денежно-кредитной политики продлится дольше предполагаемого, компании столкнутся с более высоким и более продолжительным ростом издержек — на труд, сырье, материалы, отмечает член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

«Политика ЦБ как раз направлена на то, чтобы так не произошло. Мы верим в то, что регулятор со своей задачей справится», – заявил он.

Инвестиционные планы крупнейших компаний неоднородны: 29% респондентов планируют в следующем году снизить объем инвестиций в основные средства, 26% – оставить их на текущем уровне, но при этом 38% – увеличить вложения. Только 7% (торговый бизнес) вообще отказались от капвложений в 2025 году.

«В условиях высокой ключевой ставки и ограниченной ликвидности в банковском секторе наши клиенты вполне рационально смещают свой фокус на снижение долговой нагрузки и пополнения оборотного капитала, – добавляет Виталий Сергейчук. – Однако такие интервалы двузначных ставок ЦБ компании используют для планирования проектов. По мере смягчения монетарной политики мы увидим существенный рост объема реализуемых в экономике проектов».

Другой насущный для российского бизнеса вопрос – международные платежи. На фоне уверенного роста взаимной торговли России и Китая юань стал самой востребованной валютой для расчетов с зарубежными контрагентами — об этом сообщили 69% опрошенных. Рубль – только на втором месте (65,5%). В топ-5 также вошли дирхамы (более 29%), рупии (19%), тенге (более 12%). На долю остальных валют пришлось 20%. Свои накопления большинство респондентов хранят в рублях (86%), но доля обладателей юаневых депозитов также высока – 40%.

Кадровый «голод» и рост затрат на фонд оплаты труда беспокоит каждого второго респондента. По данным исследования, в следующем году крупный бизнес замедлит темпы прироста оплаты труда, но все равно продолжит повышать зарплаты. Более 70% респондентов намерены увеличить ФОТ в номинальном выражении, в том числе 20% — на величину от 15 до 30%, а каждый второй – в пределах 15%.

В целом, бизнес в следующем году не ожидает рецессии или стагнации, хотя к замедлению экономического роста предприниматели готовятся. Большинство из опрошенных ставят на рост реального ВВП в диапазоне от 1 до 2% в 2025 году. В части курса доллара к рублю, 68% компаний полагают, что в среднем в следующем году доллар будет стоить 95–105 руб., а средний прогноз по всей выборке составляет примерно 100 руб.

*В рамках исследования в октябре–ноябре (крайняя точка сбора анкет — 18 ноября) были опрошены 60 компаний, относящихся к крупному бизнесу (подавляющее большинство — с годовой выручкой свыше 100 млрд руб.) и различным отраслям: добыча полезных ископаемых, металлургия, энергетика, торговля, ИТ и телекоммуникации.