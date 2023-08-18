Алина Загитова рассказала о «криминальных» случаях знакомств с ней на съемках «Шоу Воли»

В это воскресенье 20 августа на ТНТ выйдет новый выпуск развлекательного «Шоу Воли», гостьями которого станут фигуристка Алина Загитова и певица Мари Краймбрери. Девушки раскроют немало секретов своей личной жизни, а также вместе с ведущими попробуют разобраться, почему же обе не могут найти себе парней. Все выпуски «Шоу Воли» доступны для просмотра эксклюзивно на национальном видеохостинге RUTUBE.

Олимпийскую Чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову признали самой сексуальной фигуристкой в мире. К своему статусу девушка относится спокойно, ведь и без него она не обделена мужским вниманием. Алина рассказала, о чем с ней категорически не следует разговаривать на первом свидании, почему чаще всего она сразу же отшивает тех, кто пытается с ней познакомиться. Также Алина поделилась историей о самом необычном «подкате» со стороны мужчины.

«Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня все время ждал какой-то мужчина. И, пока я шла домой с тренировки, он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: «Я заберу тебя с собой!», — рассказала фигуристка в студии.

Мари Краймбрери появится в студии «Шоу Воли» в позитивной куртке с плюшевыми мишками на плечах прямо накануне своего Дня рождения. Певица рассказала, что главным подарком для нее стал выпуск альбома с говорящим названием: «Почему у меня нет парня», в котором она даст ответы на этот, а также другие популярные вопросы, которые ей чаще всего задают. В беседе с ведущими Мари объяснила, почему ее сердце сейчас свободно, а также рассказала, почему в ее репертуаре так много «медляков». Также вместе с ведущими Мари угадает звезд по их смеху, а также выберет качества, которыми должен обладать ее мужчина. В конце беседы гостья неожиданно получит букет от Ляйсан Утяшевой, которая заглянет на съемки шоу.

Выпуск дополнит традиционная рубрика «Голый микрофон» и ее ведущая Карина Мурашкина». Она побывала на конном фестивале «Иваново-поле», откуда и сделала веселый репортаж, а также получила травму.

В финале программы Мари Краймбрери представит новое звучание своего хита «Океан».

Смотрите «Шоу Воли» по воскресеньям в 21.00 на ТНТ.

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