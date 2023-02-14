Вторник, 14 февраля, 2023
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Александр Сучков получил 3,5 года колонии за растрату

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Следственное управление СК России по Рязанской области представило достаточные доказательства, подтверждающие вину бывшего временно исполняющего обязанности директора муниципального предприятия г. Касимова Александра Сучкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Суд признал его виновным в растрате денежных средств в особо крупном размере и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 505 тысяч рублей и возмещению ущерба в размере 10,7 млн рублей.

Суд установил, что в июне 2020 года обвиняемый использовал свое служебное положение для растраты денежных средств предприятия на общую сумму почти 10 млн рублей и заключения и оплаты фиктивной сделки по приобретению и установке оборудования для возглавляемого предприятия на сумму 740 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Рязанский областной суд.

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