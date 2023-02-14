Александр Сучков получил 3,5 года колонии за растрату

Следственное управление СК России по Рязанской области представило достаточные доказательства, подтверждающие вину бывшего временно исполняющего обязанности директора муниципального предприятия г. Касимова Александра Сучкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд признал его виновным в растрате денежных средств в особо крупном размере и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 505 тысяч рублей и возмещению ущерба в размере 10,7 млн рублей.

Суд установил, что в июне 2020 года обвиняемый использовал свое служебное положение для растраты денежных средств предприятия на общую сумму почти 10 млн рублей и заключения и оплаты фиктивной сделки по приобретению и установке оборудования для возглавляемого предприятия на сумму 740 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Рязанский областной суд.