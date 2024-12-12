Общественный деятель, председатель Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству», полковник в отставке Александр Мирзоян высказался по поводу заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении приостановить членство страны в ОДКБ, отметив, что «точка невозврата уже пройдена». Это заявление вызвало активное обсуждение как внутри Армении, так и за её пределами.
Заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в беседе с Лента.ру выразил мнение, что в Армении может быть значительное число граждан, недовольных позицией премьер-министра относительно выхода из ОДКБ. Вместе с тем очередным косвенным подтверждением западного курса Пашиняна может являться запуск в Армении «Новой газеты», которую в России лишили лицензии за антироссийскую информационную деятельность.