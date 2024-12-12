Александр Мирзоян прокомментировал заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Общественный деятель, председатель Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству», полковник в отставке Александр Мирзоян высказался по поводу заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы все обеспокоены той ситуацией, которая сейчас происходит в Армении. На мой взгляд, выход из ОДКБ может стать судьбоносным решением для армянского государства. Если Армения останется вне какого-либо военно-политического блока, то у страны не будет поддержки в вопросах неприкосновенности границ. Хочется верить, что это не очередные грязные игры Запада, которые они активно ведут не только на Украине, но и в Грузии, провоцируя нестабильность и конфликты на границах России», — заявил Мирзоян издательству «Пресса».

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении приостановить членство страны в ОДКБ, отметив, что «точка невозврата уже пройдена». Это заявление вызвало активное обсуждение как внутри Армении, так и за её пределами.

Заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в беседе с Лента.ру выразил мнение, что в Армении может быть значительное число граждан, недовольных позицией премьер-министра относительно выхода из ОДКБ. Вместе с тем очередным косвенным подтверждением западного курса Пашиняна может являться запуск в Армении «Новой газеты», которую в России лишили лицензии за антироссийскую информационную деятельность.