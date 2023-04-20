Александр Бастрыкин поручил проверить обращение арендаторов бизнес-центра Рязани

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину провести проверку по обращению арендаторов помещений в рязанском бизнес-центре о нарушении их прав.

Предприниматели из Рязани разместили обращение к председателю СК России в социальных сетях. Сообщается, что экс-владелец бизнес-центра НИТИ перекрыл арендаторам доступ к электричеству. При этом предприниматели добросовестно платят за поставляемые ресурсы.

Поводом к таким действиям бывшего владельца послужила задолженность по оплате электроэнергии, образовавшаяся у подконтрольных ему фирм. Обращения арендаторов в разные инстанции результатов не приносят.

Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по этим доводам и представить доклад о её ходе и результатах.

Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства, – сообщает Информационный центр СК России.