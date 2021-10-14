Активисты объяснили, почему нельзя рубить ели в центре Рязани

В группе «Деревья и кустарники Рязани» появился большой текст, посвящённый деревьям, стоящим рядом со зданием ФСО на улице Ленина. Ранее сообщалось, что ели необходимо срубить, так как они старые и больные.

Активисты считают, что рубить деревья нельзя. Вот их аргументы.

Их 26. Они разного возраста и, соответственно, разной высоты. Так получилось, потому что не все экземпляры, высаженные поначалу принялись и их заменяли в следующие годы.

Там два разных вида — 22 ели колючие (Picea pungens) и 4 ели обыкновенные (Picea abies). Последние досаживались на замену погибших елей колючих. Саженцы последних к тому времени закончились — они были тогда в Рязани в большом дефиците и их изредка привозили из питомников других областей — Тульской или Липецкой. Поначалу контраст в длине хвои резал глаз, но в конце концов получилось даже оригинально — можно наглядно сравнить особенности двух видов. К тому же и ель колючая представлена двумя формами, различающимися по цвету хвои — голубой (разного оттенка) и зелёной, гораздо более редкой у этого вида, а одна из голубых елей, посаженных с торца здания, сильно смахивает на форму Костера — узкокронную, с наклонёнными к земле ветвями.

По сути, в одной группе оказались собраны четыре ботанических таксона: P.abies, p.pungens f. glauca, p.pungens f. viridis и p.pungens f. kosteriana — маленькая коллекция.

Так вот, два весьма разных по своим характеристикам и географическому происхождению (европейскому и североамериканскому) ботанических вида не могут страдать одной и той же болезнью — скажем, сосна обыкновенная никогда не заболеет пузырчатой ржавчиной, даже если будет расти рядом с сосной веймутовой, которая этому грибковому заболеванию подвержена.

Не могут заболеть разом 26 разновозрастных елей, из которых, однако, даже самые старшие — всё равно молодые (30 лет для представителей семейства сосновых — то же, что совершеннолетие для человека).

Так что все эти россказни про «заболевшие голубые ели» рассчитаны на нашу внушаемость и условный рефлекс, выработавшийся за время пандемии: мы ведь привыкли, что все кругом больны какой-то тиной, что здоровы только домомучительница и Карлсон, но и они, наверное, скоро заболеют. Так почему бы и елям не заболеть? Ковидом. Не соблюдали между собой дистанцию — вот и результат.

На самом же деле те, кто нам впаривает про заболевшие и готовые обрушиться на головы прохожих «ёлки» — они-то и больны.

Воспалением хитрости.

Представители группы считают, что срубить деревья предложил подрядчик ремонта здания, которому они мешают.