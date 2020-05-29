Вопросы и ответы о выплатах в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области подготовило материал, в котором рассказывается о выплатах 5 тысяч рублей на детей до 3 лет.

Кто имеет право на выплаты?

Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей осуществляется на детей в возрасте до 3 лет за апрель — июнь 2020 г. гражданам РФ, проживающим на территории России, если:

у них есть право на материнский (семейный) капитал, возникшее до 1 июля 2020 г.;

первый ребёнок рождён или усыновлён с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 года.

Распространяется ли выплата на детей, которым уже исполнилось 3 года?

Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.

Выплата положена на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц и так далее.

Может ли претендовать на ежемесячную выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да. В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2010 г. № 317 право на ежемесячную выплату расширено и больше не связано с правом на материнский капитал.

Ребенок должен родиться в конце июня. Возможно ли получить ежемесячную выплату за июнь?

Да. Право на выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня, то вы автоматически получите право на выплату. Если на день позже, то есть 1 июля, то вы получите право на материнский капитал, а на дополнительную выплату – нет.

Ребенку исполнится три года в мае. Буду ли я получать выплату за два месяца или только за апрель?

В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Она осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

Да, можно. Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня. Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня. Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Она не зависит от ваших доходов, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Кто из родителей может подать заявление на ежемесячную выплату?

При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата. Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

Могут ли опекуны обращаться за выплатой?

Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Куда обращаться за получением ежемесячной выплаты?

Для получения ежемесячной выплаты можно подать заявление одним из способов: ü в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru);

обратившись лично в клиентскую службу территориального органа ПФР или МФЦ (в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции приём ведётся только по предварительной записи).

Обязательно ли обращаться с апреля по июнь?

Подать заявление о предоставлении выплаты можно до 1 октября этого года. Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

У меня двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли мне писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если у вас двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как узнать, назначили выплату или нет?

Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать “Профиль пользователя” и поставить галочку в поле “Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг”. Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления гражданина. При этом гражданин может самостоятельно узнать о принятом положительном решении, обратившись в орган ПФР, где было подано заявление, по телефону.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя.

Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

В каких случаях выплата не осуществляется?

при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;

в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;

при предоставлении недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления, каким образом я смогу получить средства?

Доставка выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.