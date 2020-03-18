Трагедия «пухляша»

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Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или, как модно говорить, благодаря недавнему сериалу, триггера окажется удачным. Сегодня у многих есть шанс «выстрелить» (спасибо интернету). Речь идет об успехе, известности, хайпе, как бы пошло это не звучало. Можно долго идти к своей цели, но всякий раз терпеть фиаско. А можно один раз станцевать в клипе рейв-панк группы Little Big и моментально стать звездой. Эта история Димы Красилова – милого, слегла «пухлого» танцора, который должен был «зажечь» на Евровидении.

12 марта Первый канал и лично телеведущий Иван Ургант презентовал стране песню и клип коллектива, который, как все думали, представит Россию на Евровидении. По правде говоря, трек «зашел». Ненавязчивая мелодия, испанские мотивы, заедающий припев, яркие костюмы, простой в исполнении, но запоминающийся танец, вмиг ставший флешмобом – лучше не придумаешь. И все же катализатором успеха стал ранее никому не известный танцор Дмитрий Красилов. Он покорил всех своей пластикой, искренностью и «мультяшной» внешностью. «Пухляш», как его окрестили в Сети, полюбился пользователям с первого взгляда.

Следующая неделя стала крайне нервозной для новоиспеченных фанатов Димы (да-да, теперь все знают его имя). Многие стали требовать взять «пухляша» на Евровидение вместе с Little Big. Появился мем – все переживают из-за коронавируса, а я из-за того, поедет ли танцор в милом голубом костюме на конкурс. К счастью, вскоре мы стали чуточку более счастливыми.

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам», — порадовали ПОКЛОННИКОВ Little Big.

Счастье есть! Что может испортить вечеринку? Клип – прекрасен (самый просматриваемый из всех представленных для Евровидения), песня – хит. Как можно не напевать Uno, dos, quatro? Еще преподавателям испанского языка сделали неплохую рекламу. «Пухляш» жжет, люди довольны. Появилась надежда на победу в конкурсе. Так близко к эйфории…

И все же нашелся злодей, разрушивший сказку – коронавирус, наводящий ужас на весь мир уже несколько месяцев, вмешался и в судьбу «пухляша». Международный вокальный конкурс должен был пройти в 65-й раз с 12 по 16 мая в Роттердаме. Однако 18 марта стало известно о том, что Евровидение было отложено до 2021 года из-за неблагоприятной ситуации с распространением вируса. COVID-19 оказался сильнее Евровидения-2020. Раунд.

«Мы сожалеем об отмене «Евровидения». Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», – успокоил публику гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Это больно. На первый взгляд ситуация крайне печальная. Впервые за долгое время Россия отправила на конкурс не пафосных звезд, а веселых ребят с бодрой зажигательной песней, и все зря. Но первое впечатление обманчиво.

Все хорошо. Мы действительно выиграли. Нет, не так. «Пухляш» выиграл. Дима Красилов навсегда останется в наших сердцах. Он стал примером того, что смелость и уверенность в себе рушат стереотип о том, что танцевать могут лишь худенькие и изящные парни и девочки. Танец и есть жизнь, а она прекрасна в любых проявлениях. Главное – получать от нее удовольствие, и глядя на «пухляша», понимаешь, что он кайфует в танце. А Евровидение? Да и пусть себя отменяется. Будем жить. С позитивным настроем коронавирус нас точно не возьмет.

Фото — YouTube Eurovision Song Contest