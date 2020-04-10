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Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И хочется, и колется. У меня не было симптомов заболевания: отдышки, повышенной температуры, сухого кашля. Но вдруг я бессимптомник? Чувство тревоги из-за возможного заражения COVID-19 не покидало меня всю неделю. Рост числа зараженных в России (на 10 апреля их число составляет 11 917 случаев) породил во мне уверенность, что пора бы узнать, стоит ли бить тревогу. Находясь в Москве, – крупном очаге заражения коронавирусом в стране (7822 случаев) – автоматически относишь себя к группе риска. «Была не была», – сказал я про себя и записался на тестирование.

Перед кабинетом на сдачу анализов меня встретила небольшая очередь, состоящая преимущественно из представителей мужского пола (вероятно, совпадение). Всего желающих сдать тест на коронавирус было человек десять. Царила довольно непринужденная атмосфера. Хотя люди, которые ожидали своей участи, излучали едва заметную нервозность перед сдачей анализов. Те же, кто «отстрелялся», выходили из кабинета в приподнятом настроении, шутили и внушали доверие.

«Как прошло?» – спросил молодой человек из толпы.

«Таз соплей из носа достали!» – отшутился недавно сдавший тест коренастый мужчина, параллельно откашливаясь.

Настала моя очередь. В кабинете меня ожидали два медработника, облаченные в белые защитные костюмы. «Молодцы, что обезопасили себя от вируса, который может вылететь из зараженного во время процедуры, как шальная пуля» – подумал я.

У меня спросили фамилию, попутно перепутав с автором хита «Я буду долго гнать велосипед» Александром Барыкиным (на самом деле я Брыкин). Передо мной поспешили извиниться, но я не обиделся – достойный лжеоднофамилец. После меня усадили на стул и попросили «держаться крепче». Тут я напрягся. Медик достала две длинные палочки с ватными наконечниками. Их длина меня впечатлила – сантиметров 15 каждая!

«Подбородок выше, открыть рот, высунуть язык и сказать: «Ааа», – уверенно произнесла медработник.

Собственно это я и сделал. В мое горло ввели ватную палочку и взяли мазок из зева. Процедура заняла порядка пяти секунд и далась мне без заметных неприятных ощущений. Да и я не сплоховал.

«Молодец, хорошо», – похвалили меня.

«Готовился», – подхватил я.

«Сразу видно, что готовился», – оценила мой юмор девушка.

Но это были лишь цветочки. Ягодки ждали меня впереди. Следующая процедура оказалась куда более болезненной – мне предстояло сдать мазок из носа. Первой подопытной стала левая ноздря. Признаюсь, это были не лучшие пять секунд в моей жизни! Мало того, что ватная палочка с трудом вошла в слизистую оболочку носа, так ее еще и прокрутили на 360 градусов! Казалось, что заявленные пять секунд длились куда дольше. И все же я выдержал, хотя немного сопротивлялся – голова невольно опрокидывалась назад в попытке вызволить палочку из носа.

Какого же было мое удивление, когда вторая сторона ватной палочки нацелилась в правую ноздрю! Пришлось терпеть – назад пути нет. К счастью, это была последняя процедура. Встав со стула, я почувствовал облегчение. Тест сдан, а там будь, что будет. На вопрос, сколько ждать результатов анализов, мне ответили: «Сутки – двое». Покинув кабинет, я решил – пока жду отклик, не буду себя накручивать. Процедура заняла буквально минуту. Быстро и безболезненно с учетом несущественных моментов. Всем рекомендую.

Москва, пятница, 10 апреля. Утром я увидел сообщение на почте. Ничего не подозревая, я открыл почтовый ящик и увидел заветную надпись: «Результаты анализов по заявке». Сердце екнуло, а мозг дал мгновенную команду – открыть. Так я и сделал. Читаю: «Исследование на коронавирус SARS CoV2, возбудитель COVID-19. Результат – не обнаружено».

Победа. Пусть и не в коронавирусной войне всего человечества, но в моей личной битве. Это значит, соблюденные мною меры работают. А именно: тщательно мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство, держать дистанцию в полтора-два метра в общественных местах, самоизолироваться и выходить на улицу при крайней необходимости, обрабатывать гаджеты антисептиком, носить медицинскую маску в публичных местах и общественном транспорте. Это особенно актуально в магазине, где риск «подцепить» коронавирус крайне велик, как говорят врачи. Также не касаться грязными руками глаз, лица и рта, ограничить при приветствии тесные объятия и рукопожатия, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка), часто проветривать помещения, носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле и чихании.

Возникает вопрос: «Где сегодня делают тесты на коронавирус?». Исследования на коронавирус проводят более 190 государственных и более 20 частных лабораторий при клиниках, а также 85 лабораторий Роспотребнадзора в каждом субъекте России. Подробнее об этом можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Кстати, там есть ответы на многие вопросы, которые, как уверен, волнуют россиян.

Все же не стоит расслабляться. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, нам предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться. Градоначальник говорил о столице, но, думаю, его слова относятся ко всем регионам России. Как заявила 7 апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, заболеваемость COVID-19 в России может выйти на пик через десять-четырнадцать дней.

Ясно, что нам еще предстоит показать свои лучшие качества в борьбе с вирусом. Так и хочется сказать: «Самоизолируемся, но победим коронавирус вместе!». Все в наших руках, которые, напомню, нужно тщательно мыть.