Коммерческий директор РИА «7 новостей» Юлия Кирьянова вчера вплотную приобщилась к проходящему в Рязани фестивалю «Небо России». Ей удалось совершить полёт над городом на аэростате. Своими впечатлениями Юля готова поделиться в нашими читателями.
С детства у меня была мечта – полетать на воздушном шаре. Я медленными, но верными шагами приближалась к ней. Сначала я ходила на различные мероприятия фестиваля «Небо России», наблюдала за полётами из любой точки города, где находилась. А две недели назад увидела во сне, что летаю. Сон, как говорится, в руку. Мне посчастливилось полетать с известным и опытным рязанским пилотом Александром Мавриным.
Сначала 24 спортсмена собрались на брифинг, получили задания, и мы отправились к месту старта. Погода в этот день была переменчива. Мы переезжали с места на место. Но вот контрольные замеры произведены, маршрут полёта построен. Пилоты выбрали индивидуальные точки старта и отправились выполнять задания – бомбить первую мишень!
Мне было совсем не страшно лететь с Александром. В начале июня 2019 года он и ещё четверо отважных воздухоплавателей пролетели на двух аэростатах над Эльбрусом – высочайшей вершиной Европы. К этому полёту он готовился 5 лет. Несколько раз они взлетали, осматривали территорию. И всё получилось. Горжусь Александром!
Ощущения от нахождения внутри корзины теплового аэростата непередаваемы. Это ни с чем несравнимо! Ощущение полёта, как будто паришь в облаках. Зависаешь над землёй и наблюдаешь сверху вниз за городом, крошечными зданиями, природным ландшафтом. А на высоте 300 метров над землёй слышны различные звуки, лают собаки, дети кричат «привет!».
Наш полёт прошёл начался рядом с Шумашью, затем была Дашково-Песочня, а приземлились мы в Реткино. Максимальная высота – 800 метров. Это допустимая высота при соответствующих погодных условиях. А погода в этот день была сложная – ветер, облака. Но во время полёта она резко поменялась, выглянуло солнце.
Летели мы в течение часа, но он пролетел, как один миг. В это время пилот выполнял задания. Я оказалась в самом эпицентре соревнований, видела мишень, видела, как другие спортсмены сбрасывают маркер максимально близко к цели. И видела насколько это трудно, так как аэростат плывёт по ветру. Пилоты – настоящие молодцы!
- Стоит ли аэростат внимания? Да! Это очень интересно, захватывающе, такая красота!
- Страшно ли летать? Нет, не страшно! Это непередаваемые впечатления. Настоящее приключение, отличные воспоминания!
- Хотела бы я ещё полетать на тепловом аэростате? Однозначно, да! Ведь каждый полёт индивидуален. Разные места старта, разные места посадки, разная погода. А это значит, что будут новые ощущения и эмоции!
Александр Маврин рассказал мне про слова Игоря Сикорского: «Воздухоплавание не было ни наукой, ни отраслью промышленности. Оно было чудом!». Этот день и эти слова я запомню навсегда!
До конца фестиваля есть ещё время снова увидеть эту мощь и красоту. Я буду продолжать наблюдать за своей сбывшейся мечтой! Каждый день в 04.30 и в 16.00 в школе №14 проходят брифинги, на которых определяют места старта, раздают задания пилотам. А в субботу, 17 августа, в Рязанском кремле ожидается свечение аэростатов. Начало – в 19.30. Я обязательно схожу туда и снова проникнусь этой атмосферой.