Коммерческий директор РИА «7 новостей» Юлия Кирьянова вчера вплотную приобщилась к проходящему в Рязани фестивалю «Небо России». Ей удалось совершить полёт над городом на аэростате. Своими впечатлениями Юля готова поделиться в нашими читателями.

С детства у меня была мечта – полетать на воздушном шаре. Я медленными, но верными шагами приближалась к ней. Сначала я ходила на различные мероприятия фестиваля «Небо России», наблюдала за полётами из любой точки города, где находилась. А две недели назад увидела во сне, что летаю. Сон, как говорится, в руку. Мне посчастливилось полетать с известным и опытным рязанским пилотом Александром Мавриным.

Сначала 24 спортсмена собрались на брифинг, получили задания, и мы отправились к месту старта. Погода в этот день была переменчива. Мы переезжали с места на место. Но вот контрольные замеры произведены, маршрут полёта построен. Пилоты выбрали индивидуальные точки старта и отправились выполнять задания – бомбить первую мишень!



Мне было совсем не страшно лететь с Александром. В начале июня 2019 года он и ещё четверо отважных воздухоплавателей пролетели на двух аэростатах над Эльбрусом – высочайшей вершиной Европы. К этому полёту он готовился 5 лет. Несколько раз они взлетали, осматривали территорию. И всё получилось. Горжусь Александром!



Ощущения от нахождения внутри корзины теплового аэростата непередаваемы. Это ни с чем несравнимо! Ощущение полёта, как будто паришь в облаках. Зависаешь над землёй и наблюдаешь сверху вниз за городом, крошечными зданиями, природным ландшафтом. А на высоте 300 метров над землёй слышны различные звуки, лают собаки, дети кричат «привет!».



Наш полёт прошёл начался рядом с Шумашью, затем была Дашково-Песочня, а приземлились мы в Реткино. Максимальная высота – 800 метров. Это допустимая высота при соответствующих погодных условиях. А погода в этот день была сложная – ветер, облака. Но во время полёта она резко поменялась, выглянуло солнце.



Летели мы в течение часа, но он пролетел, как один миг. В это время пилот выполнял задания. Я оказалась в самом эпицентре соревнований, видела мишень, видела, как другие спортсмены сбрасывают маркер максимально близко к цели. И видела насколько это трудно, так как аэростат плывёт по ветру. Пилоты – настоящие молодцы!



Стоит ли аэростат внимания? Да! Это очень интересно, захватывающе, такая красота!

Да! Это очень интересно, захватывающе, такая красота! Страшно ли летать? Нет, не страшно! Это непередаваемые впечатления. Настоящее приключение, отличные воспоминания!

Нет, не страшно! Это непередаваемые впечатления. Настоящее приключение, отличные воспоминания! Хотела бы я ещё полетать на тепловом аэростате? Однозначно, да! Ведь каждый полёт индивидуален. Разные места старта, разные места посадки, разная погода. А это значит, что будут новые ощущения и эмоции!

Александр Маврин рассказал мне про слова Игоря Сикорского: «Воздухоплавание не было ни наукой, ни отраслью промышленности. Оно было чудом!». Этот день и эти слова я запомню навсегда!



До конца фестиваля есть ещё время снова увидеть эту мощь и красоту. Я буду продолжать наблюдать за своей сбывшейся мечтой! Каждый день в 04.30 и в 16.00 в школе №14 проходят брифинги, на которых определяют места старта, раздают задания пилотам. А в субботу, 17 августа, в Рязанском кремле ожидается свечение аэростатов. Начало – в 19.30. Я обязательно схожу туда и снова проникнусь этой атмосферой.

