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Средства защиты врачам и бесплатные обеды многодетным: Как Фонд Тимченко помог Рязанской области

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Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы» реализует новую программу, направленную на обеспечение медицинских и социальных учреждений средствами индивидуальной защиты. Проект стартовал в мае. За это время участие в нём приняли Пермский, Алтайский, Приморский и Ставропольский края, республики Башкортостан и Ингушетия, Тверская, Рязанская, Тамбовская, Ярославская, Новосибирская, Волгоградская, Самарская, Архангельская, Свердловская и Ульяновская области.

В наш регион были переданы средства индивидуальной защиты на сумму 44 млн рублей. Это позволило обеспечить 13 учреждений здравоохранения и 20 учреждений социального обслуживания Рязанской области 20 тысячами комплектов медицинских средств индивидуальной защиты. Комплекты состоят из защитных медицинских костюмов, респираторов, очков, перчаток и бахил.

Сотрудники Новомичуринской районной больницы высоко оценили качество защитных костюмов и отметили, что работать в них удобно и легко.

Ещё 5 млн рублей Фонд Тимченко перечислил НКО-партнеру в Рязанской области в качестве благотворительного пожертвования. Эти средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, например, на бесплатные обеды для маломобильных пожилых граждан и многодетных нуждающихся семей.

Одним из партнеров по доставке обедов является сервис доставки питания «Ланч Маркет». Как рассказал директор компании Никита Панфилов, обеды здесь готовят непосредственно в день доставки и исключительно из свежих продуктов.

«Ланч Маркет» предлагает разнообразное меню, состоящее из традиционных блюд домашней кухни. Один обед включает в себя: суп-250 г, второе блюдо с гарниром — 250-270 г, салат — 150 г, выпечка (слойки с разными начинками) — 80 г, хлеб белый и черный — 50 г.

Каждое блюдо упаковывают в индивидуальные контейнеры, а обеды доставляют в индивидуальных крафт-пакетах. На сегодняшний день компания доставила уже около 1800 обедов нуждающимся гражданам.

– Курьеры часто передают обеды либо детям, либо пожилым людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Большинство адресов находятся в ветхом жилье. Люди очень благодарны и ждут очередную доставку, – отметил Никита Панфилов.

Руководитель объединённой группы многодетных Елена Коновалова поблагодарила компанию за доставку и отметила, что обеды очень облегчили жизнь многих многодетных семей. Мамы стали меньше времени проводить на кухне и больше – с детьми. А детям с инвалидностью мамино внимание особенно дорого. К тому же, на сэкономленные средства родители смогли купить свежие фрукты и ягоды , так необходимые детям.

– Все обеды очень вкусные, всегда горячие, прямо к столу. Объем обедов так велик, что детям хватает на несколько раз. И как оказалось, эта помощь не просто еда, но и залог спокойствия в наших семьях, – подчеркнула Коновалова.

Ещё один аспект помощи Фонда Тимченко Рязанской области – финансовая поддержка социальных работников некоммерческих организаций, входящих в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, осуществляющих надомное обслуживание пожилых граждан, находящихся на самоизоляции. 121 социальный работник благодаря Фонду получил по 5000 рублей.

– Спасибо большое Фонду Тимченко за помощь! Деньги пришли в самое трудное для нашей семьи время, когда уменьшились доходы. Благодаря этой поддержке мы смогли пережить сложный период в жизни, – поделилась Людмила Юдаева, специалист по патронажу РОО ЕОКЦ РО «Хесед-Тшува».

Как рассказал директор по развитию АНО по предоставлению социальных услуг «Забота и Милосердие» Алексей Кованов, адресная помощь в рамках проекта Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы» будет продолжена в июле и августе. Увеличится и количество партнёров, доставляющих обеды в рязанские сёла, и количество людей, получающих помощь.

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