Собор рождественского настроения

Многие рязанцы до сих пор пребывают в рождественском настроении. А созвучный ему соборный храм во имя Рождества Христова ежедневно принимает всех желающих его посетить. Эта святыня обрела достойное место не только в сердцах людей, но и в рязанской истории.

Благословение святого

Исторический центр города Рязани обладает уникальной притягательной силой. Сюда любят приходить люди вне зависимости от их политических пристрастий и религиозных убеждений.

При входе на территорию кремля посетители видят прежде всего грандиозный Успенский храм. А слева от него располагается нынешний кафедральный Христорождественский собор. Как уверяли меня знакомые историки, на территории рязанского кремля это самая древняя каменная церковь.

Начало возведения этого храма большинство серьёзных исследователей относит к концу XIV столетия. Собор первоначально закладывался в честь Успения Пресвятой Богородицы и, соответственно, назывался Успенским. Известный искусствовед и знаток рязанской архитектуры Георгий Вагнер с абсолютной уверенностью говорил, что «старый Успенский собор в Рязани, ныне известный под именем Христорождественского, был основан князем Олегом Рязанским». Другие авторитетные историки и краеведы с этим соглашаются и предполагают, что решение о строительстве храма было принято не без влияния общепризнанного русского святого Серия Радонежского. Преподобный старец побывал в Переяславле Рязанском (то есть нынешней Рязани) в 1386 году с целью примирения Олега Рязанского и Дмитрия Донского. Миссия удалась. Были улажены все распри между Москвой и Рязанью, в том числе и спорный вопрос о земельных владениях.

В знак примирения великие князья соединили судьбы своих детей: сын Олега женился на дочери Дмитрия.

На следующий год, как предполагают историки, по благословению преподобного Сергия Радонежского началась постройка белокаменного Успенского (ныне Христорождественского, как было уже сказано) собора.

Исследования доказывают, что здание этого храма первоначально было четырёхстолпным, крестовокупольным, одноглавым, с тремя притворами и тремя апсидами. Причем во всем облике этой святыни угадывалось несомненное влияние той архитектурной школы, благодаря которой строился одноименный московский Успенский собор.

Усыпальница великих

В XIV веке нынешний Христорождественский собор задумывался как усыпальница рязанских князей и княгинь. И древние захоронения имеются в этом храме до сих пор. В склепах под каменным полом покоятся останки некоторых бывших рязанских правителей и их жён, в том числе правнучки Дмитрия Донского.

Первоначально гробницы над местом их захоронений находились непосредственно в самом храме. Но при ремонтных работах 1753 года, когда были разобраны внутренние белокаменные столбы, обрушившиеся своды превратили высокохудожественные гробницы в груды обломков. Рязанцы не смирились с произошедшим и восстановили храм, а каменные гробницы заменили на деревянные. Казалось бы, покой потревоженных усопших был обеспечен на века. Но не тут то было. В 1776 году при очередной реконструкции своды рухнули вновь.

«Видимо, так Богу угодно», – говорили прихожане. И с тех пор древние гробницы в самом храме больше не размещали.

В настоящее время останки рязанских княжеских особ находятся «под спудом». То есть в пространстве под каменным полом храма. Тут же хранятся в специальной раке и мощи первого нашего епископа, святителя Василия Рязанского.

В XIX столетии здесь же были похоронены и два архиепископа бывшей Рязанско-Зарайской епархии: Симеон (Лагов) и Амвросий (Яковлев-Орлин). Земные пути которых закончились в 1804 и 1809 годах.

Христорождественским собор стал называться с 1753 года. А статус кафедрального приобрёл он ещё в 1522. Тогда епископ Иона II перенёс сюда архиерейскую кафедру, находившуюся до этого в Борисоглебском храме.

Общая беда всех старинных построек – это просадка фундамента, которая неминуемо ведёт к разрушению здания. Ведь раньше не имели точного понятия о том, каким должен быть этот самый фундамент и как глубоко его необходимо закладывать. Поэтому биография любого древнего строения – это история реставрационных работ. И нынешний Христорождественский рязанский кафедральный собор – не исключение.

Историки предполагают, что святыня реставрировалась и в XV, и в XVI столетиях. Но первая документально подтверждённая перестройка собора происходила в 1598-1607 годах. После этого – в 1651 и 1670.

Капитальный ремонт не мог не сказаться на внешнем виде, и к началу XVII века храм стал уже пятикупольным. Но не навсегда. Этот изменяемый людьми архитектурный апокриф в 1826 году вновь обрел одноглавость, будучи реконструированным по проекту архитектора Стефенгагена.

Иконостас и стены расписывались в конце XIX и в начале XX столетий артелью художников под руководством Николая Шумова. А последний дореволюционный ремонт Христорождественского собора проводился в 1913 году. Именно тогда пол был уложен новой метлахской плиткой.

Советские власти сокровища главного рязанского храма просто разграбили. Но не сразу. Ещё в 1922 году в соборе находились уникальнейшие реликвии: Феодотьевская и Муромская иконы Божией Матери. Первая позже поступила в хранилище музея, а вторая бесследно исчезла. О её судьбе сейчас можно только гадать.

Реалии нынешнего века

В 1929 году бывший Христорождественский собор передали окружному архиву. До весны 2002 года он использовался наряду с некоторыми другими зданиями культового предназначения в качестве хранилища архивных документов. Здесь же располагались и административные архивные службы. Но к настоящему времени всё это осталось в прошлом.

Сейчас в кафедральном рязанском храме есть возможность каждому причаститься после обязательной исповеди и благословения священника святых Христовых Тайн. На одном из евхаристических сосудов надпись: «Дар Христорождественскому собору Рязанского кремля в память о нашем освящении его и служении Божественной литургии в дни второго визита в рязанскую епархию 28 июня – 1 июля 2002 г. Алексий II». Этот сосуд святейший патриарх передал тогдашнему ключарю собора протоиерею Сергию Трубину 30 июня, в день освящения храма.

11 сентября 2004 года в собор торжественно перенесли по благословению священного Синода и патриарха Алексия II мощи местночтимых святых – Гавриила (Городкова) и Мелетия (Якимова). Первый из них правил Рязанской епархией до 1858-го включительно, а второй – до 1900 года.

Ещё одно важное событие произошло в 2015 году. Тогда, наконец-то, был восстановлен в Христорождественском храме иконостас. Эту невероятно трудную уникальную работу по благословению владыки Павла (Пономарева) осуществили мастера из Палеха.

Евгений Данилин