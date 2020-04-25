Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

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Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое применение своим научным теориям. Их изобретениями пользуются люди во всем мире. Весь мир знает имена Константина Циолковского, Ивана Павлова, Ивана Мичурина, Владимира Уткина, Петра Семёнова-Тян-Шанского, Николая Макарова, Измаила Срезневского, Николая Фёдорова. Имена знает, а вот о их принадлежности к Рязанскому краю помнят даже не все наши земляки. В проекте «Слава земли Рязанской» мы расскажем о тех, без кого эта самая слава не была бы такой яркой.

Николай Фёдорович Макаров

Про одно из лучших достижений отечественной конструкторской школы – пистолет Макарова – знают все. Давайте вспомним о его изобретателе.

Оружейник Николай Федорович Макаров родился на рязанской земле в селе Сасово в семье машиниста 9 мая 1914 года. Окончив шестилетку. Макаров приехал в Рязань, поступать в школу фабрично-заводского ученичества. В 1936 году он экстерном закончил рабфак, не поступил в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана, но был принят в Тульский механический институт.

В июне 1941 года пятикурсника Макарова направили на Загорский механический завод. Способный инженер быстро стал старшим мастером, а затем и ведущим конструктором завода, отвечающим за производство ППШ.

Темой его дипломной работы стало создание нового мощного и надежного автомата, приспособленного под только что принятый на вооружение промежуточный патрон образца 1943-го года. С отличием закончив ВУЗ, Макаров получил распределение в Москву. Но принял решение вернуться в Тулу. Как раз в это время был объявлен конкурс на разработку новых образцов стрелкового оружия для Советской Армии. Макаров загорелся идеей и с азартом принялся за работу. В этот период многие открыто насмехались над застенчивым инженером, указывая на обилие громких имен, участвующих в конкурсе. Но в итоге жесточайшие испытания водой, грязью, снегом и температурными перепадами смог выдержать один только пистолет Макарова.

В этом же, 1949 году, на Ижевском механическом заводе была изготовлена первая партия пистолетов в количестве пяти тысяч единиц. Опытный выпуск был предназначен для того, чтобы оружие прошло испытания в войсках. Через два года пистолет конструкции Макарова был окончательно принят на вооружение Советской Армии.

На сегодняшний день один только Ижевский завод выпустил не менее пяти миллионов экземпляров подобного оружия. Количество пистолетов выпущенных за рубежом доподлинно неизвестно. В конце прошлого века английский специализированный журнал проводил серию опросов, пытаясь определить лучшее оружие двадцатого столетия. Первым в категории «карманный пистолет» был признан именно «Макаров».

Более пятидесяти лет пистолет Николая Федоровича находился на вооружении не только служащих Советской Армии, им была вооружена милиция, штурмовые отряды спецназа, МЧС и другие охранные подразделения. Любопытно, но в начале эры космических полетов все первые космические корабли имели в своей аварийной укладке именно этот пистолет.

После принятия пистолета на вооружение Николай Федорович был привлечен к работе над авиационной пушкой АМ-23, которую предложил Николай Михайлович Афанасьев. Инженерные решения Макарова устранили большинство проблем афанасьевской идеи и превратили АМ-23 в надежное для экипажа бомбардировщика и опасное для истребителей оружие.

«АМ-23» была принята на вооружение в 1953-ем году и стала основным огневым щитом советской стратегической бомбардировочной авиации. Эти же пушки устанавливались на пограничных катерах. Всего были выпущены около одиннадцати тысяч штук, рекордный показатель для такого типа оружия. Производили их до 1972-го года, практически два десятилетия.

Великий конструктор Никоалй Фёдорович Макаров скончался 13 мая 1988 года.

12 января 2019 года памятник выдающемуся конструктору открыт на родине, в городе Сасово Рязанской области. Мемориальная доска на доме в Сасово, где родился конструктор (ул. Лесозаводская, 7). Мемориальная доска на здании школы №106 в Сасово, где учился конструктор (ул. Пушкина, 106).

Иван Владимирович Мичурин

Мичурин Иван Владимирович –учёный биолог, основоположник научной селекции ягодных, плодовых и других культур в СССР.

Иван Владимирович родился 27 октября 1855 года в Рязанской губернии в семье губернского отставного секретаря, мелкопоместного дворянина. Сначала Мичурин обучался дома, позже поступил в Пронское уездное училище, которое окончил в 1872 году. В этом же году он становится учеником 1-ой Рязанской классической гимназии, однако за непочтительное отношение к начальству был исключен из нее.

Иван Владимирович переезжает в город Козлов, что в Тамбовской губернии. В новом городе он устроился на станцию железной дороги, где проработал в период с 1872 по 1876 год. Сначала он занимал должность коммерческого конторщика товарной конторы, позже стал товарным кассиром и помощником начальника станции.

В 1874 году женится на Петрушиной Александре, дочке рабочего на винокуренном заводе. В браке с ней родили двух детей – Николая и Марию. Испытывая недостачу финансов, Мичурин в своей квартире открыл мастерскую часов. В свободное время занимался созданием новых видов ягодно-плодовых культур. С этой целью Иван Владимирович в 1875 году арендует участок земли в Козлове и делает попытки выведения новых сортов ягодных и плодовых культур, а также собирает коллекцию растений.

В 1888 году Мичурин приобретает новый участок земли на окраине города, значительно больше предыдущего – около 13 га, и, перенеся туда свои растения, он работает на своей плантации до конца жизни. С этого времени его участок становится первым селекционным питомником в России.

Мичурин стал знаменитым в 1906 году, когда вышли его первые научные труды, которые освещали проблемы выведения сортов плодовых деревьев. За свои труды ученый получил орден Святой Анны ІІІ степени и знак «За труды по сельскому хозяйству».

В советские годы Мичурин принимает участие в консультациях по вопросам селекции, поднятия урожайности и борьбы с засухой для специалистов в сфере сельского хозяйства.

В 1923 году питомник Мичурина стал учреждением государственного значения. А в 1928 году его реорганизовали в Селекционно – генетическую станцию плодово-ягодных культур (с 1934 года – Центральная генетическая лаборатория, носящая имя Мичурина).

Умер селекционер 7 июня 1935 года.

Вклад Ивана Владимировича в генетику и селекцию неоценим. Он разработал теорию и практические приемы в сфере отдаленной гибридизации. Мичурин был экспериментатором, почетным членом АН СССР, действительным членом ВАСХНИЛ. Он создал больше 300 видов новых растений. За свои достижения был награжден орденом Ленина в 1931 году, орденом Трудового Красного Знамени в 1932 году. 11

В Рязани именем Мичурина названа одна из центральны площадей города, а в Пронске есть памятник Мичурину.

Иван Петрович Павлов

Иван Петрович Павлов – известный ученый, создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы.

Иван Петрович Павлов родился 26 сентября 1849 г. в семье священника в Рязани. Обучение начал в рязанском духовном училище, которое окончил в 1864 году. Затем поступил в рязанскую духовную семинарию.

1870 г. будущий ученый решил поступить на юридический факультет Петербургского университета. Но через 17 дней после поступления перешёл на естественное отделение физико-математического факультета СПбГУ, специализировался по физиологииживотных у И. Ф. Циона и Ф. В. Овсянникова. Затем поступил сразу на третий курс Медико-хирургической академии, которую закончил в 1879 г. и стал работать в клинике Боткина.

Здесь Иван Петрович возглавил лабораторию физиологии. С 1884 по 1886 год стажируется в Германии и Франции, после чего возвращается к работе в клинике Боткина. Павлова в 1890 году решают сделать профессором фармакологии и направляют в Военно-медицинскую академию. Через 6 лет ученый уже возглавляет здесь кафедру физиологии. Он покинет ее лишь в 1926 году.

Одновременно с этой работой Иван Петрович изучает физиологию кровообращения, пищеварения, высшей нервной деятельности. Он проводит в 1890 г. свой знаменитый эксперимент с мнимым кормлением. Ученый устанавливает, что нервная система играет в процессах пищеварения большую роль. К примеру, процесс сокоотделения происходит в 2 фазы. Первая из них — нервно-рефлекторная, за которой следует гуморально-клиническая. После этого принялся тщательно исследовать высшую нервную деятельность Он достиг значительных результатов в изучении рефлексов.

В 1903 г., в возрасте 54 лет, Павлов выступил на проходившем в Мадриде Международном медицинском конгрессе со своим докладом. За достижения в изучении процессов пищеварения в 1904 году, ему вручили Нобелевскую премию. Ученый в 1907 г. становится членом РАН. Лондонское королевское общество в 1915 г. вручает ему медаль Копли. С 1925 по 1936 гг. Иван Павлов руководит Институтом физиологии АН СССР.

Открытия Ивана Павлова по физиологии пищеварения заслужили высшее международное признание. Его работа послужила толчком для развития в физиологии нового направления. Речь идет о физиологии высшей нервной деятельности. Павлов Иван Петрович посвятил своей работе около 35 лет жизни. Он является создателем метода условных рефлексов. Исследование психических процессов, протекающих в организме животных, с помощью этого метода привело к созданию учения о механизмах мозга и высшей нервной деятельности.

Гениальный русский академик И. П. Павлов, проведя серию экспериментальных работ, явил миру понятие условного рефлекса. Суть его состоит в том, что, сочетая условный стимул с безусловной реакцией, появляется устойчивое временное новообразование. В своих опытах Павлов перед тем как покормить собаку использовал звуковой сигнал (условный стимул). Со временем он заметил, что слюновыделение (безусловный рефлекс) у животного появляется только лишь при уже знакомом звуке, без демонстрации еды. Однако, связь эта оказалась временной, то есть без периодического повторения схемы «стимул – реакция», условный рефлекс тормозится. На практике мы можем выработать условную реакцию у человека на любой раздражитель: запах, определенный звук, внешний вид и т. д. Примером условного рефлекса у человека может служить вид или просто представление лимона. Во рту начинает активно вырабатываться слюна.

Еще одной важной его заслугой является разработка учения о том, какие существуют типы высшей нервной деятельности. Ему же принадлежит учение о «динамическом стереотипе» (комплексе реакций на те или иные раздражители) и другие достижения. Иван Петрович в 1918 г. начал проводить исследования в психиатрической больнице. По его инициативе в 1931 г. была создана при отделе и клиническая база. И. П. Павлов с ноября 1931 г. проводил научные заседания в психиатрической и нервной клиниках — так называемые «клинические среды».

Иван Павлов умер в Ленинграде 27 февраля 1936 года из-за обострения пневмонии.

В Рязани именем Павлова названа одна из улиц, в центре города, перед концертным залом имени Есенина возвышается памятник И.П. Павлову, а его дом-музей является одной из самых ярких достопримечательностей Рязани. Имя академика Павлова носит и Рязанский государственный медицинский университет.

По материалам kratkoe.com

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