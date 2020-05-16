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Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали

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Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А на театральные фестивали-конкурсы «Рязанские смотрины» и «Свидания на Театральной» съезжаются лучшие актёры и режиссёры со всего мира. В Рязани уже дважды с большим успехом проводился Международный Форум древних городов. Именно Рязанская лига КВН дала старт многим современным звёздам кино и телевидения. И даже новый вид спорта – Рыбатлон –придумали именно в нашем городе.

О туристическом потенциале нашего региона можно спорить долго. Удивительно, но многие до сих пор считают, что в Рязани кроме Кремля смотреть нечего. Специально для них, а также для тех, кто любит и знает свой город, мы расскажем о праздниках и фестивалях, на которые в Рязань съезжаются туристы со всего мира. Не поверите, но все рязанские праздники в одной статье можно только перечислить. Сегодня мы расскажем о самых ярких из них.

КВН

В марте череду масштабных праздничных мероприятий в Рязани открывает Фестиваль Рязанской лиги КВН. Лига успешно работает в нашем регионе с 2002 года. За это время более 20 команд, пройдя школу Лиги, попали в Премьер-лигу и Высшую лигу Международного союза КВН на Первом канале.

Ежегодно Лига принимает около 500 участников КВН-игры. За прошедшие годы более ста тысяч рязанцев смогли посмотреть игры КВН, несколько десятков команд, в том числе и рязанских, получили старт в большой «телевизионный» КВН.

Те, кто хоть раз бывал на играх Рязанской лиги КВн, знает, как её любят и ценят не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. В этом зале действительно не бывает пустого места!

Чёрный кот

Ещё одно традиционное событие марта – танцевальный фестиваль «Чёрный кот». Самый первый «Черный кот» проводился в 1987 году в МКЦ. Сейчас это один из самых рейтинговых фестивалей, который с каждый годом привлекает все больше участников и зрителей из разных городов.

В рамках фестиваля проходит номинация «Черный котенок», в которой свои таланты показывают самые маленькие танцоры. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Клубный танец», «Рок-н-Ролл», «Слоу», «Фолк», «Фристайл».

Во!Семья

В конце мая в городском парке за филармонией проводится замечательный семейный фестиваль «Во!Семья». Все желающие могут принять участие в самых разных конкурсах, творческих мастер-классах, спортивных соревнованиях, посетить интерактивные площадки, выставку семейного творчества, получить консультации специалистов или посмотреть концерт.

Изюминкой фестиваля являются конкурс колясок «Тюнинг-шоу», боди-арт «Животики», показ «Слингомода», «Наши папаши». Самые активные семьи могут выиграть холодильник с продуктами.

Кремлёвские вечера

В июне в Рязани проходит фестиваля «Кремлёвские вечера». Это концерты классической музыки под открытым небом. Выступления артистов проходят у стен древнего Успенского собора, а внутренний двор Кремля превращается в импровизированный зрительный зал. В течение нескольких дней совершенно бесплатно здесь можно послушать выступления артистов и музыкантов со всей России. В разные годы участие в «Кремлёвских вечерах» принимали Сергей Шакуров, Алика и Вениамин Смеховы, Марина Девятова, Павел Любимцев, Нина Шацкая, Ольга Кабо и многие другие.

Форум древних городов

Древние города составляют культурный каркас России и мира, славятся памятниками архитектуры и многовековыми традициями, привлекают огромное количество туристов. В августе 2018 года впервые состоялся международный Форум древних городов. Представители сотни стран и городов всего мира собрались именно в Рязани. Это были театральные, музыкальные, танцевальные выступления и мастер-классы, спектакли на сцене театров и прямо на улице, выставки, концерты, лектории. Многодневная программа форума рассчитана на любой возраст и вкус. Каждый найдёт себе развлечение или образовательный курс по душе. Нужно только не лениться, изучить программу и в нужное время выйти из дома.

Первый форум был настолько ярким и успешным, что с тех пор его решено проводить в Рязани ежегодно.

День ВДВ

Рязань по праву считается столицей ВДВ. Этот факт так же неоспорим, как и то, что Москва – столица России. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. В.Ф. Маргелова, единственное в стране, которое готовит офицеров-десантников, составляющих элиту Российской Армии.

Поэтому 2 августа в Рязани не просто дата. Даже День города в последние годы отмечается вместе с Днём ВДВ. В этот день в Рязани проводится большая концертная программа с участием курсантов Рязанского десантного училища, приезжают выпускники разных лет со всего мира, выступают звёзды эстрады, а завершается этот день праздничным салютом.

Небо России

Август по праву можно назвать самым праздничным месяцем Рязани. В этом месяце проводится и фестиваль воздухоплавания. Рязанская область — первооткрыватель воздухоплавательного движения в России. Впервые фестиваль «Небо России» прошёл в нашем городе в 1990 году.

Вот уже много лет в августе рязанцы и гости города могут наблюдать феерическое зрелище: одновременно в воздух поднимается более 30 светящихся. Таким шоу воздухоплаватели радуют рязанцев а открытии и закрытии фестиваля. А те, кому посчастливится увидеть утренние или вечерние полёты, радуются как дети и с гордостью демонстрируют яркие снимки в соцсетях.

Секреты средневековых мастеров

Фестиваль проводится тоже в августе, но один раз в два года. Участие в нём принимают члены межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов России».

В Рязани мастера со всей России и из других стран делятся секретами кузнечного дела и искусства по металлу. Зрителям особенно нравятся мастер-классы по восстановлению железа из луговой руды, ковке белевских ножей, а также начальным этапам создания японского меча.

Рязанские смотрины

«Рязанские смотрины» – фестиваль театров кукол, известный во всём мире. Проводится он один раз в два года и собирает лучшие коллективы из разных стран.

Рязанцы получают уникальную возможность увидеть кукольные спектакли театров ЮАР, Португалии, Великобритании, Бразилии, Иран, Японии, Австралии, США, Монголии и России. А актёры и режиссёры могут обменяться опытом и создать новые уникальные совместные проекты.

«Рязанские смотрины» — любимое и долгожданное событие нашего города. Об этом говорит тот факт, что билеты на спектакли раскупаются практически сразу после старта продаж.

В Рязани — грибы с глазами

Грибной фестиваля, он же настоящий чемпионат по тихой охоте, проходит в селе Ласково Рязанского района.

Начинается фестиваль с соревнований по сбору грибов. Участники на четыре часа отправляются в ближайшие леса за добычей. Номинаций, в которых можно одержать победу, масса: «самый большой найденный гриб» и «самый маленький», «самый необычный гриб», «гриб, обладающий полезными свойствами», «самое большое количество собранных грибов» и тому подобное. Далее судьи взвешивают урожай и оценивают его на съедобность. Самые необычные лесные дары, а также букеты, аксессуары, картины и всё, что сделано из природных лесных материалов, будет представлено на выставке. Завершается праздник совместной варкой грибного супа.

За Окой пасутся Ко…

Недалеко от Рязани – между сёлами Заокское и Коростово Рязанского района – проходит ещё один интересный семейный праздник. Фестиваль «За Окой пасутся Ко…» любят не только жители и гости нашего региона, но и производители молочной продукции.

На фестивале проводится семейный молочный забег, дефиле коров, интерактивные игры, ремесленные мастер-классы, дегустация молочной продукции и блюд из неё.

Спожинки

В сентябре в Рязани проходит довольно молодой, но уже многим полюбившийся фестиваль урожая «Спожинки». На стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета во всей красе представляют весь агропромышленный комплекс Рязанской области.

Программа этого фестиваля, как и практически всех рязанских праздников, рассчитана на любой возраст и вкус. Здесь всегда представлены тематические площадки 22 районов Рязанской области, сытные ряды, насыщенная концертная программа, дегустации и выставки, интерактивы, поздравления и награждения, фотозоны и многочисленные конкурсы. На «Спожинках» можно и наесться, и на танцеваться, и погладить кроликов, и поймать руками живую рыбу, и поваляться на сене, и сфотографироваться с самой современной сельхозтехникой.

Свидания на Театральной

Ещё один молодой праздник нашего города – фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Фестиваль проходит в ноябре в Рязанском театре драмы. За четыре года фестиваль посетили театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Пскова, Минска, Уфы, Италии. Германии, Испании. Израиля, Армении и многих других городов и стран.

Зрители ежегодно наслаждаются разнообразием театральных форм и жанров, а профессиональное жюри выбирает лучших актёров, режиссёров и спектакли.

«А где же «Фестиваль малины», «Битва на Воже», «Слава Добрыни», «Золотая ладья», «Фестиваль гончаров?», — спросят нас знатоки. И, конечно, будут правы. Без этих ярких и любимых во всей России праздников уже невозможно представить Рязанскую область. Но в этой статье мы рассказали о тех событиях, которых проводятся именно в Рязани и Рязанском районе. В шаговой доступности, так сказать. И как видите, их немало!

К сожалению, некоторые фестивали в этом году не состоялись в привычный срок. Их пришлось перенести из-за эпидемиологической ситуации.

Но коронавирус пройдёт, а наши праздники останутся с нами!

Берегите себя и любите свой город!

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