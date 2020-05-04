Слава земли Рязанской. Композиторы

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«Нам песня строить и жить помогает», — пел Леонид Утёсов. И это действительно так. Музыка лечит, спасает, поднимает настроение, придаёт сил. Она бережно хранит наши воспоминания о самых разных событиях. ведь нередко при первых звуках мелодии мы вспоминаем, где мы её слышали в первый или последний раз, с кем, при каких обстоятельствах и в каком настроении.

Скоро 9 мая — День Великой Победы. Немало песен были написаны в годы войны и после. Многие мы знаем наизусть. Редкий человек не подпоёт словам «Смуглянки», «Эх, дороги», «На побывку едет молодой моряк». Нет таких, кого бы не трогали звуки «Священной войны» и «Прощания славянки». А ведь все эти песни написаны рязанскими композиторами!

В рамках проекта «Слава земли Рязанской» мы расскажем о них.

Александр Васильевич Александров

Александр Васильевич Александров родился в селе Плахино Рязанской губернии (1) 13 апреля 1883 года. С 1889 года Александр ходил в начальную земскую школу, в 1891 году, после переезда в Петербург пришел в Хор Казанского собора, а позже был принят в Петербургскую императорскую капеллу.

В 1900 году Александров поступил в Петербургскую консерваторию, но проучился он там недолго – из-за проблем со здоровьем и нехватки денег. В 1906 году он приехал в Тверь, где прошел конкурс и стал регентом архиерейского хора, а вскоре начал служить в Казанском храме.

В 1909 году Александров решил продолжить консерваторское образование и поступил в Московскую консерваторию. Окончив консерваторию – в 1913 году по классу композиции, в 1916 году по классу пения – он получил большую серебряную медаль. Во время учёбы он женился, один за одним у него родилось трое сыновей: Борис, Владимир и Александр.

В 1918 году Александров был приглашен в Московскую консерваторию преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. В 1926-1930 годах он был руководителем Московской государственной академической капеллой, которая при Александрове достигла крупных успехов. В 1928 году он организовал Ансамбль песни и пляски Советской армии. Этим ансамблем он руководил до самой смерти, а после него эстафету подхватил его старший сын Борис, который и дал ансамблю имя отца.

В 1937 году Александров был удостоен звания Народного артиста СССР.

В историю он вошел как автор музыки к патриотической песне «Священная война» (1941), которая стала своеобразным гимном защиты Родины в годы Великой Отечественной войны. А также как автор музыки к гимну СССР, который впервые прозвучал в ночь под Новый, 1944 год. Этот гимн оказался настолько значительным, что после небольшого перерыва он вновь зазвучал как гимн России, уже с новыми словами.

Умер Александр Васильевич Александров 8 июля 1946 года в Берлине во время гастролей ансамбля.

Но память о нашем великом земляке будет жить вечно. Имя А. В. Александрова присвоено Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии, школе в селе Плахино Рязанской области, государственному концертному залу в Москве, Первому музыкальному кадетскому корпусу в Москве.

В 2003 году на родине музыканта в селе Плахино были открыты бюст и музей, расположенный в школе его имени. Также на фасаде бывшей школы в селе Плахино, в которой учился А. В. Александров, установлена мемориальная доска.

Памятный знак А. В. Александрова установлен на «Аллее звёзд» в Москве.

В 1971 году Министерством культуры СССР и Союзом композиторов СССР учреждены Золотая и 3 Серебряных медали имени А. В. Александрова за успехи в создании военно-патриотической музыки, а в 2005 году Министерством обороны РФ — медаль «Генерал-майор Александр Александров».

В ряде консерваторий России установлены стипендии имени А. В. Александрова.

На доме, в котором в жил А. В. Александров, установлена мемориальная доска.

13 апреля 2013 года, в день 130-летия со дня рождения Александрова, ему открыли памятник в Москве, в сквере перед домом № 20 в Земледельческом переулке, где сегодня располагается ансамбль (скульптор А. Таратынов, архитектор М. Корси).

В 2014 году в Рязани, в сквере на улице Советской Армии, открыт памятник А. В. Александрову. Сам сквер ныне носит его имя.

Агапкин Василий Иванович

Русский советский военный композитор, музыкант, дирижер, автор марша «Прощание славянки» и еще порядка сорока маршей, вальсов, музыкальных аранжировок родился 3 февраля 1884 года в д. Шанчерово Рязанской губернии (в настоящее время г. Михайлов Рязанской области). В годовалом возрасте лишился матери. Отец работал батраком, грузчиком в Астраханском порту, умер в возрасте 39 лет, когда сыну исполнилось семь лет. Мачеха – Анна Матвеевна Агапкина, овдовев, одна воспитывала Василия и еще троих детей.

В десятилетнем возрасте мальчик был взят учеником в оркестр 308-го резервного Царевского батальона Астраханского полка. Через пять лет он уже стал лучшим солистом-корнетистом в оркестре. В 1899-1906 годах Агапкин служил вольнонаемным музыкантом в различных военных оркестрах на Кавказе. Большую часть жалования отправлял домой.

В 1906 году был призван в армию на срочную службу в Тифлисе, в 16-й драгунский Тверской полк. В 1909 году, по окончании службы приехал в Тамбов, где был принят на сверхсрочную службу штаб-трубачем 7-го запасного кавалерийского Тамбовского полка. Там же в 1911 году поступил в Тамбовское музыкальное училище на медно-духовое отделение.

В октябре 1912 года началась Первая Балканская война. Под впечатлением трогательных и драматических сцен проводов добровольцев Василий Иванович осенью 1912 года сочинил военный марш «Прощание славянки». Марш быстро стал популярным и уже через два года под эту музыку эшелоны с солдатами и офицерами отправлялись на фронта Первой мировой.

На музыку марша поэты сочиняли стихи. Известно множество стихотворных вариантов марша «Прощание славянки»: белогвардейские «Вспоили вы нас и вскормили», «По неровным дорогам Галиции»; «Снова даль предо мной неоглядная» А. Галича; «Этот марш не смолкал на перронах» В. Федотова; «Наступает минута прощания» В. Лазарева и другие.

Это знаковое музыкальное произведение, сочиненное Агапкиным, однажды спасло ему жизнь и предопределило дальнейшую его судьбу. В 1918 году в Тамбове установилась советская власть. Полк, в котором служил музыкант, был переформирован, и Агапкин добровольно остался служить в Красной армии, уже в качестве капельмейстера Красного гусарского Варшавского полка. Участвовал в боях на Южном и Юго-Западном фронте. Заболел тифом, был отправлен на долечивание в Тамбов. Как раз в это время в Тамбове вспыхнул антоновский мятеж. Агапкин был схвачен и должен был быть расстрелян. Однако его супруга ходатайствовала за него, как за автора «Прощания славянки». Композитор чудом остался жив.

В августе 1922 года музыканта перевели в Москву в качестве капельмейстера оркестра Центральной школы ОГПУ. Коллектив слыл одним из лучших в Москве. В 1924 году оркестр Агапкина участвовал в похоронах Ленина. В 1928 году в Болшевской коммуне для беспризорников Василий Иванович Агапкин создал учебный духовой оркестр из воспитанников-сирот. Многие годы почти каждый вечер Василий Иванович дирижировал своим оркестром в московском саду «Эрмитаж». Для него дирекцией сада была выстроена новая эстрадная «раковина».

В 1938 году Василий Агапкин участвовал в комиссии по усовершенствованию боя часов Спасской башни.

В начале Великой Отечественной войны Агапкин был назначен старшим капельмейстером Отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского войск НКВД. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади в Москве Василий Агапкин дирижировал сводным оркестром. В числе многих музыкальных произведений, провожавших бойцов на защиту рубежей Москвы, был и марш «Прощание славянки».

24 июня 1945 года на Параде Победы оркестр Агапкина был в составе сводного оркестра: Василий Иванович руководил фанфаристами и барабанщиками. По взмаху его дирижерской палочки раздалась барабанная дробь, сопровождавшая символический момент сбрасывания поверженных фашистских знамен к подножию мавзолея.

После войны оркестр Агапкина продолжал выступать в саду «Эрмитаж». Участвовал в парадах на Красной площади, в воздушных парадах в Тушине, выезжал на гастроли.

Всего Василий Иванович Агапкин прослужил военным музыкантом 61 год. В 1955 году был вынужден уйти в отставку. В архивах НКВД сохранился донос, сделанный на музыканта замполитом его же оркестра, датированный 1953 годом. С этого времени и до 1964 года он практически постоянно проживал на даче в городе Хотьково, в небольшом доме, выделенном ему государством. Здесь он занимался композиторской работой, принимал учеников.

Умер Василий Иванович Агапкин 29 октября 1964 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. На памятнике композитору высечены начальные такты марша «Прощание славянки».

Именем Василия Агапкина названа улица в Тамбове и детская школа искусств в г. Михайлов Рязанской области. В Тамбове открыт памятник композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову. В г. Михайлов Рязанской области установлен бюст В. И. Агапкина. В г. Хотьково Московской области установлена мемориальная доска В. И. Агапкину. В Москве на Белорусском вокзале установлена скульптурная композиция «Прощание славянки».

Аверкин Александр Петрович

Александр Петрович Аверкин родился 10 февраля 1935 года в деревни Шафторка Сасовского района Рязанской области. Окончил ремесленное училище, работал слесарем-жестянщиком на ВДНХ. Служил танкистом в Таманской дивизии.

В 1952—1954 гг. работал баянистом-концертмейстером различных ансамблей. В 1959—1961 гг. учился в Музыкальном училище им. Гнесиных. В 1952—1955 гг. участвовал в семинаре самодеятельных композиторов при Союзе композиторов СССР.

В 1962—1967 гг. — инструктор Политуправления Московского военного округа. С 1968 г. — член Союза композиторов России. С 1970 г. — художественный руководитель ансамбля Москонцерта «Рождение песни». В 1975 г. окончил дирижёрско-оркестровое отделение Московского института культуры.

Александр Петрович написал оперы и оперетты «Золотой колосок» , «Печорские зори», «Пора антоновки» (муз. комедия), «Приз господина Арно». Аверкин создал музыку к 500 спектаклям и кинофильмам.

Песни Аверкина входили в репертуар Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Александры Стрельченко, Анны Литвиненко, а также Академического хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Н.Кутузова, Рязанского народного хора, Волжского народного хора и др.

Самые известные его композиции: «Ты меня не любишь не жалеешь», «Песня о детстве», «На побывку едет молодой моряк», «Милая мама», «Мне берёзка дарила серёжки».

Заслуженный деятель искусств России (1994).

Заслуженный деятель искусств мордовской АССР (1976).

Почётный житель городов Сасово Рязанской области и Зеленокумск Ставропольского края.

Умер 6 августа 1995 года в Москве, похоронен на Новокунцевском кладбище.

Именем Александра Аверкина названы: улица в городе Сасово, детская музыкальная школа, Музей русской песни.

С 1997 г. в городе Сасово проводится ежегодный Всероссийский фестиваль народного творчества имени Александра Аверкина.

Рязанская областная дума учредила премию Рязанской области имени А. П. Аверкина.

Новиков Анатолий Григорьевич

Советский композитор, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист РСФСР, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда родился (18) 30 октября 1896 года в городе Скопин Рязанской губернии в семье кузнеца.

Первоначальное музыкальное образование Новиков получил в Рязанской учительской семинарии (1912-1916) и Московской народной консерватории (1916-1917) (ученик В. Пасхалова, А. Крейна).

Анатолий Григорьевич Новиков после окончания Народной консерватории вернулся на родину. В 1918-1920 годах был дирижёром хора при Отделе народного образования города Скопин. В Скопине он написал первые хоры, одноактную оперу-былину «Илья Муромец».

Анатолий Григорьевич имел хорошие вокальные данные, пел в оперетте, а в 1920–1921 годах играл в Рязанском драматическом театре.

В 1921-1924 годах он преподавал музыку в сельскохозяйственном техникуме в г. Битца Московской области.

В 1924-1926 годахруководил художественной самодеятельности в клубе Военной академии имени Фрунзе в Москве.

В 1921-1927 годах поступил в московскую консерваторию имени П.И. Чайковского, где учился композиции у прославленного Рейнгольда Глиэра, который был автором первого советского балета «Красный мак».

Развитие его композиторского таланта продолжилось после окончания Московской консерватории. Композитору Новикову принадлежит авторство множества сюит, хоров, музыкальной поэмы, комедии, произведений других музыкальных жанров. Новикова называют композитором-песенником, он написал более 600 песен и музыкальных тем. Даже если бы композитор не написал ни одного произведения, кроме песни «Дороги», его имя было бы известно.

В 1926—1928 годах преподавал теорию музыки на вокальных курсах Государственного института музыкальной науки, в 1929—1932 годах – в музыкальном техникуме имени Октябрьской революции.

В 1928—1938 годах инструктор по красноармейской самодеятельности Центрального дома Красной Армии, Московских артиллерийских курсов, Политуправления Московского военного округа.

В 1930-1951 годах — художественный руководитель ансамблей песни ВЦСПС, Всесоюзного радио и др.

Анатолий Новиков – автор более 600 песен на слова различных авторов. До сих пор люди помнят и любят его песни «Смуглянка» (1944) и «Дороги» (1946).

Композитор ушёл из жизни 24 сентября 1984 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище столицы (участок № 10).

В Скопине на доме композитора установлена мемориальная доска, одна из улиц города носит его имя. В 1986 году вышла почтовая марка, посвящённая Новикову.

В Рязани на здании бывшей Александровской учительской семинарии, где он учился, установлена мемориальная доска.

Источники: Википедия

calend.ru

www.kino-teatr.ru

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