Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше имён мы сможем назвать. Тем чаще и в речи, и даже на письме будем называть улицу Зубкова, Бирюзовую и проезд Завражного, не понимая, какую грубую ошибку допускаем, как оскорбляем память настоящих героев.

Рязанская область дала почти 300 Героев Советского Союза и более 60 полных кавалеров Ордена Славы. Звания Героя Советского Союза удостоены 11 рязанцев. Сегодня мы живём под мирным небом на улицах Зубковой, Бирюзова, Фирсова, Типанова, Молодцова, Полетаева, Каширина, Стройкова, проездах Завражнова и Рытикова. А все ли знают, чьими именами они названы?

В рамках проекта «Слава земли Рязанской», посвящённого 925-летию нашего города, предлагаем вспомнить о настоящих героях.

Антонина Леонтьевна Зубкова

Родилась 12 октября 1920 г. в селе Семион Ряжского уезда (ныне Кораблинский район) в крестьянской семье. В июне 1941 г. Антонина участвовала в работе по сооружению оборонительных укреплений на подступах к Москве, по ночам дежурила на крышах домов и сбрасывала на землю зажигательные бомбы, посещала пулеметные курсы и курсы медсестер.

В октябре 1941 г. была зачислена в женскую авиационную дивизию Героя Советского Союза М.М. Расковой. Первое боевое крещение она приняла в августе 1942 г. под г. Сталинградом. Зубкова участвовала в боях за освобождение Северного Кавказа, Ельни, Смоленска, Орла, Белоруссии и Прибалтики. Совершила 56 боевых вылетов на Пе-2 с налетом 87 часов 17 минут. 20 раз водила в бой звено, 25 раз — девятку и 2 раза — полк (54 самолета).

Лично Зубковой сброшено 50 400 кг бомб… Она взорвала 3 склада противника с боеприпасами, 3 железнодорожных эшелона, до 30 автомашин, 12 танков, 5 пулеметных точек и много живой силы врага».

Всего за время войны Зубковой выполнено 68 боевых вылетов. 18 августа 1945 г. ей присвоено Звание Героя Советского Союза.

После войны с отличием окончила МГУ, аспирантуру в Институте механики, одновременно преподавала в Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. Избиралась депутатом Моссовета. Награждена орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Антонина Зубкова трагически погибла в автомобильной катастрофе 13 ноября 1950 г., похоронена на Ваганьковском кладбище г. Москвы.

Ее именем назван не только одна из улиц г. Рязани, но и океанский траулер. На здании Семионовской школы, в которой она училась, установлена мемориальная доска.

Бирюзов Сергей Семёнович

Сергей Семёнович Бирюзов родился 21 августа 1904 г. в г. Скопин Рязанской губернии в семье рабочего. С четырнадцати лет начал самостоятельную трудовую жизнь. Был разнорабочим в городском коммунальном хозяйстве, через год — в железно-дорожном комитете по заготовке дров близ ст. Оцепково Свердловской обл.

В сентябре 1922 г. добровольно вступил в Красную Армию, учился на 48-х Ставропольских пехотных пулеметных курсах. В 1923 г. стал курсантом военной Кремлевской школы. В 1926 г. вступил в ряды ВКП(б). По окончании школы в 1926 г. был направлен на должность командира взвода в один из полков 22-й Краснодарской дивизии в г. Новороссийске. В 1940 г. было присвоено звание генерал-майора.

С первых дней Великой Отечественной войны Бирюзов был на фронте. С 132-й дивизией в составе 13-й армии участвовал в упорных боях в районе Могилев-Гомель-Брянск. В должности начальника штаба 48-й армии воевал на Брянском, Сталинградском, Южном фронтах. С апреля 1943 г. — начальник штаба Южного фронта, участвовал в проведении Миусской операции, в которой войска фронта прорвали сильно укрепленный рубеж на р. Миус и совместно с войсками 2-го Украинского фронта освободили Донбасс и левобережную Украину. С мая по октябрь 1944 г. занимал должность начальника штаба 3-го Украинского фронта, войска которого во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта в Ясско-Кишиневской операции разгромили основную группировку войск противника «Южная Украина». Будучи командующим войсками 37-й армии, принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии и северной части Югославии, включая и столицу Югославии – г. Белград. За время войны получил 5 ранений.

Был назначен командующим советскими войсками в Болгарии, Главным советником Болгарских войск и исполняющим обязанности Председателя СКК по Болгарии, где проработал почти 3 года. Был избран почетным гражданином г. Софии. С июня 1947 по май 1953 г. — командующий войсками Приморского военного округа, по июнь 1954 г. — главнокомандующий Центральной группой войск, по апрель 1955 г. – 1-й заместитель Главнокомандующего ПВО, по апрель 1962 г. – заместитель министра обороны и Главнокомандующий войсками ПВО страны, по март 1963 г. – заместитель министра обороны и Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения, по октябрь 1964 г. – начальник Генерального штаба – 1-й заместитель министра обороны СССР. 11 марта 1955 г. Бирюзову присовено звание Маршала Советского Союза.

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 февраля 1958 г.

Член ЦК КПСС с 1961 г. Депутат Верховного Совета СССР 2, 4, 5, 6-го созывов. Награжден 5 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степ., Кутузова 1-й степ., Богдана Хмельницкого 1-й степ., иностранными орденами, медалями. Народный Герой Югославии.

Погиб 19 октября 1964 г. в авиационной катастрофе на горе Авала под Белградом. Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены.

Его имя носило Рижское высшее военно-политическое училище. Именем Бирюзова названы улицы в Москве, Полтаве, Рязани, Скопине и во многих других городах. Бюст Героя и мемориальная доска установлены в г. Скопине.

Иван Дмитриевич Завражнов

Иван Дмитриевич родился 11 ноября 1906 г. в Рязани в семье железнодорожника. Завражнов окончил начальную железно-дорожную школу. С 1921 г. работал в депо Рязань-I учеником слесаря.

В 1923 г. по путевке комсомола направлен в Ленинградскую военно-техническую летную школу, которую окончил в 1926 г. Получил назначение в г. Георгиевск. Позже был направлен в летную школу в г. Оренбург, по окончании которой получил назначение в истребительный отряд в г. Баку.

В 1936 г. как лучший командир представлен к ордену Красной Звезды. Это было первое коллективное награждение летчиков, их вызывали в Москву, вручал ордена М.И. Калинин.

Завражнов участвовал в военных действиях на территории Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 г., советско-финляндской войны 1939-1940 гг. В 1940 г. его переводят заместителем командира полка в Карело-Финскую республику. Там его застала Великая Отечественная война.

Подполковник Завражнов в борьбе с германским фашизмом участвовал с первых дней Отечественной войны. Он лично произвел 16 боевых вылетов на самолете СБ.

Под его командованием с 20 апреля по 1 июля 1942 г. 238-м истребительным авиационным полком произведено 642 боевых вылета и сбиты 20 самолетов противника. За этот же период Завражнов лично произвел 26 боевых вылетов на ЛаГГ-3, в воздушном бою лично сбил 1 самолет противника Ме-109. Сам был сбит зенитной артиллерией противника над линией фронта.

Тридцатисемилетнего Завражного молодые летчики полка называли Батей за то, что бережно относился к ним, постепенно приучая к сложным заданиям. Самые трудные из них выполнял самостоятельно, несмотря на запреты командования. Летал на 31 типе самолетов.

28 августа 1943 г. командир полка Завражнов получил задание установить район скопления немецких войск. Задача была выполнена, но на обратном пути экипаж самолета попал под сильный обстрел вражеских зениток. Летчики решили довести подбитый самолет до своих, посадить его, сохранив добытые сведения. Но недалеко от земли машина перешла в отвесное пике. Командир Завражнов и штурман Семанчук погибли, стрелок-радист Рождественский, успевший по приказу Завражнова покинуть машину, остался жив. Погибшие летчики были похоронены в пгт. Выползово Бологовского р-на Калининской области (ныне Тверская область).

Звание Героя Советского Союза присвоено 28 сентября 1943 г. посмертно.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степ., Красной Звезды, медалью.

В Рязани его именем Завражнова назван проезд, на здании депо ст. Рязань установлена мемориальная доска. В пгт. Выползово решением поселкового Совета 3-я Сенная ул. переименована в ул. Завражнова.

По материалам сайта РОУНБ имени Горького