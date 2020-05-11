Слава земли Рязанской. Актёры

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«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они оказались в сегодняшний непростой период самоизоляции. Именно любимые фильмы и сериалы скрашивают будни, поднимают настроение, заставляют задуматься, вспомнить историю. Да и просто полюбоваться работой любимых актёров – большое удовольствие.

А вы знаете, кто из артистов имеет отношение к Рязанской области? Оказывается, немало! По — разному их жизнь связана с нашими сёлами, деревнями и городами. Кто-то здесь родился, кто-то провёл детство, кто-то именно здесь начал свой актёрский путь. Сегодня в проекте «Слава земли Рязанской» мы расскажем о тех, кем по праву можеи гордиться.

Гарин Эраст Павлович (1902- 1980)

Эраст Герасимов родился 28 октября (10 ноября) 1902 года в Рязани. Учился в Рязанской гимназии. Окончив её в 1919 году, ушёл добровольцем в Красную Армию. Играл на сцене гарнизонного театра в Рязани (позже — 1-й самодеятельный театр Красной Армии) (1919-1921), где участвовал в комедии Я. Княжнина «Сбитеньщик». Там же взял сценический псевдоним «Гарин». С этим театром попал в Москву, где был замечен Вс. Мейерхольдом, который посоветовал ему учиться. В 1921 году поступил в руководимые Вс. Мейерхольдом Государственные высшие режиссёрские мастерские (ГВЫРМ) (позже — Государственные высшие театральные мастерские, куда влился ГВЫРМ), в 1922-1926 годах — в Государственных экспериментальных театральных мастерских Наркомпроса РСФСР (ГЭКТЕМАС).

В 1922 году Эраст Гарин стал действующим членом труппы государственного академического театра. Спустя годы в своей книге об искусстве кинематографии Мейерхольд написал, что Эраст Гарин был его любимым учеником и самым уважаемым актёром театра.

Самыми запоминающимися современому зрителю работами Эраста Павловича можно назвать роль археолога в комедии «Джентльмены удачи» и роль короля в сказке «Золушка». Последней большой работой в сфере кинематографии стала озвучка ослика «ИА» в советском короткометражном мультфильме о приключениях Винни Пуха.

Актёр скончался в 1980 году, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

В Рязани рядом с домом на улице Соборной, где жил Гарин, в память о великом актёре установлено «кресло короля». Артисты Театра на Соборной выступили с инициативой установки памятника Эрасту Гарину.

Федосова Надежда Капитоновна (1911 — 2000)

Надежда Капитоновна Федосова – заслуженная артистка РСФСР, выдающаяся характерная актриса, воплотившая на киноэкране непростой образ русской женщины, матери, бабушки. Лучшие её роли в фильмах «А если это любовь?», «Женщины», «Мать и мачеха», «Мачеха», «Журналист», «У твоего порога».

Детство ее прошло в селе Нагайское Ряжского района, откуда родом ее отец.

В 1938 году окончила Театральное училище при Центральном театре Красной Армии.

Во время войны работала во Втором фронтовом театре, затем — в Московском областном драматическом театре.

В 1946—1966 гг. — актриса Московского театра драмы и комедии на Таганке.

В кино дебютировала в 1961, когда актрисе было уже 50 лет, но роль рабочей Потаповой в фильме Владимира Басова «Битва в пути» — оказалась заметной.

Ушла из жизни 14 декабря 2000 года. Похоронена на Донском кладбище в Москве[1].

Новиков Борис Кузьмич (1925-1997)

Борис Новиков родился 13 июля 1925 года на станции Ряжск-1 (ныне г. Ряжск Рязанской области). В 1948 году окончил Школу-студию Ю. А. Завадского и стал актёром Театра имени Моссовета, в 1963—1972 работал в Театре Сатиры.

С 1972 года Борис Новиков работает только в кино. За свою творческую жизнь сыграл в 150 фильмах. Самые известные его работы в картинах «Тихий Дон», «Девушка с гитарой», «Семь стариков и одна девушка», «Белые росы», «Адъютант его превосходительства», «Тени исчезают в полдень». Эти фильмы до сих пор не сходят с телеэкранов.

Также Борис Кузьмич участвовал в озвучивании мультфильмов; самый известный его персонаж -почтальон Печкин из серии мультфильмов «Трое из Простоквашино».

Скончался Борис Новиков 25 июля 1997 года. Похоронен на Даниловском кладбище в Москве[

Суснин Александр Александрович (1929-2003)

Александр Александрович Суснин родился 13 ноября 1929 года в селе Захарово Рязанской области. Здесь прошли детские годы будущего актёра, на счету которого более 100 ролей.

В 1952 году окончил ВГИК, где учился y Б. Бабочкина, после чего был зачислен в штат Театра-студии киноактёра.

B 1957-1992 годаx работал на киностудии «Ленфильм».

В кино начал сниматься в студенческие годы (с 1947 года). Его дебют -роль школьника в фильме М. С. Донского «Сельская учительница».

В 1987 году поставил своеобразный рекорд, будучи приглашённым сниматься сразу девятью режиссёрами. В тот же период С. И. Ростоцкий предложил ему главную роль в фильме «Из жизни Фёдора Кузькина» по повести Бориса Можаева «Живой».

Наиболее известны сегодня его роли в фильмах «Максим Перепелица» и «Полосатый рейс».

Помимо ролей в кино, Суснин также занимался озвучиванием отечественных и зарубежных фильмов.

Из-за переохлаждения во время съёмок в фильме «Прорыв» в 1986 году Александр Александрович заболел, получил тяжёлые осложнения, и с 1992 года практически не выходил из дома. С января 2002 года актёр был полностью прикован к постели.

Ушёл из жизни 15 июля 2003 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.

Дубровин Юрий Дмитриевич (1939 г.р.)

Юрий Дмитриевич Дубровин – заслуженный артист России – родился 1 августа1939 года в РяжскеРязанской области. После окончания школы сразу же поступил во ВГИК (мастерская Михаила Ромма), окончил обучение в 1962 году.

В 1963 году стал штатным актёром Киевской киностудии имени Довженко и переехал в Киев. Мастер эпизодических ролей. Одной из самых заметных ролей актёра стала роль Ла Шене в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мушкетёры двадцать лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя».

В 1999 году, в силу обстоятельств, вернулся жить в родной Ряжск. В 2006 году, находясь на съёмках в Киеве, Юрий Дубровин перенёс два инсульта и ему пришлось остаться в этом городе, где за ним ухаживала бывшая жена. Из-за болезни Юрию Дубровину пришлось оставить творческую деятельность.

Раиса Ивановна Рязанова (1944 г.р.)

Раи́са Ива́новна Ряза́нова – Народная артистка РФ. Родилась 31 октября 1944 года в городе Петропавловске в Казахстане. В раннем возрасте мать переехала с дочерью в Раменское в Подмосковье. Окончив школу, Рая поступила в Рязанское музыкальное училище по классу баяна. После выпуска преподавала музыку. Вскоре судьба забросила её в Рязанский областной театр — после этого Рязанова поняла, что её призвание — актёрское мастерство.

В 1969 году она окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС).

С 1969 года Рязанова работала по договорам. С 1979 года — актриса киностудии имени М. Горького.

Самая заметная и любимая зрителями роль Рязановой – Тося в оскароносном фильме «Москва слезам не верит». После роли в фильме «Москва слезам не верит» Рязанова регулярно снималась, играя всё тех же «женщин из народа». Катя в военной ленте «Фронт в тылу врага», Нина, сестра инспектора Зыкина в драме «Инспектор ГАИ» (эту роль исполнил Сергей Никоненко), Анастасия в мелодраме «Дамское танго», Галина Павловна, мама Кости Королькова в детской комедии «Утро без отметок», Валентина в мелодраме «Кто войдёт в последний вагон» и другие роли.

Во время перестройки работу в кино не предлагали, а редкие эпизодические роли не приносили достаточного дохода. Рязанова сдала свою квартиру и стала подрабатывать частным извозом.

В последние годы Раиса Ивановна снова активно снимается в кино и телесериалах. С антрепризными спектаклями актриса не раз бывала на гастролях в Рязани и всегда тепло отзывалась о нашем городе.

Старыгин Игорь Владимирович (1946-2009)

Игорь Владимирович Старыгин – заслуженный артист России . Известность актёру принесли роли Арамиса в кинотрилогии «Д’Артаньян и три мушкетёра», бывшего царского офицера Владимира Дановича в телесериале «Государственная граница», ученика школы Кости Батищева в кинофильме «Доживем до понедельника» и роль младшего адъютанта Его Превосходительства Микки в пятисерийном фильме «Адъютант его превосходительства».

Его бабушка и дедушка были родом из деревни Введеновка Ряжского уезда Рязанской губернии, а мама родилась в Ряжске.Игорь Старыгин проводил в Ряжске все каникулы. В своих интервью он всегда подчеркивал: «Все считают меня интеллигентным, но это совсем не так. Я и матом ругнуться люблю. Я простой рязанский парень!» Не забывал он город своего детства и после того, как стал знаменитым артистом.

После окончания школы Игорь Старыгин планировал поступить на юридический, но за компанию с приятелями зашёл и в театральный. В итоге он единственный из своих друзей поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС).

В 2003 году вёл программу «Территория выживания» на телеканале НТВ. Участвовал в антрепризах. Некоторое время играл в Театре Луны.

Скончался 8 ноября 2009 года в 9 часов утра в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Фатюшин Александр Константинович (1951-2003)

Александр Константинович Фатюшин – заслуженный артист РСФСР – родился 29 марта 1951 года в Рязани в семье водителя и фабричной работницы. В школьные годы посещал драмкружок. После школы поступил в ГИТИС на актёрский факультет. Служил в театре имени Маяковского. Был задействован в спектаклях «Молва», «Жизнь Клима Самгина», «Бег», «Наполеон».

Первые роли в кино достались Фатюшину в ленте «Осень» (1974) А. С. Смирнова и в телефильме А. А. Коренева «Три дня в Москве».

В 1976 году Фатюшин сыграл главную роль в фильме «Весенний призыв», за которую был удостоен премии на Всесоюзном фестивале в Риге.

Александр Фатюшин сыграл более чем в 40 фильмах. До сих пор регулярно показывают фильмы с его участием «Москва слезам не верит», «Россия молодая», «Одиночное плавание», «Кодекс молчания», «34-й скорый».

Скончался 6 апреля 2003 года от остановки сердца. Похоронен на Аллее памяти выдающихся спортсменов и тренеров Востряковского кладбища в Москве

Розанова Ирина Юрьевна (1961 г.р.)

Ирина Юрьевна Розанова – народная артистка РФ – родилась в Пензе 22 июля 1961 года. Когда ей было шесть месяцев, семья переехала в Рязань. Родители Ирины Юрьевны – актёры Юрий Розанов и Зоя Белова, блиставшие на сцене Рязанского драматического театра.

Любовь к театру передалась актрисе с молоком матери. Розанова буквально выросла за кулисами театра. Она наизусть знала многие роли и уже в пять лет впервые вышла сцену со своей матерью.

После школы актриса отправилась в столицу поступать в ГИТИС, но первая попытка провалилась и Розанова вернулась домой. Она целый год упорно занималась. На следующий год, ей улыбнулась удача и она поступила. После обучения она стала артисткой театра Маяковского, где играла вплоть до 1988 года. Далее Ирина Розанова играла в Театре-студии «Человек». С 1991 года она перешла в Театр на Малой Бронной.

В 1985 году она впервые сыграла в фильме «Подружка моя». Роль была небольшой, но Розанова влюбилась в кинематограф. Через год актриса получила главную роль в фильме «Алый камень».

Далее последовали роли маленькие и большие у многих известных режиссеров: «Где находится нофелет?», «Интердевочка», «Петербургские тайны», «Облако-рай», «Анкор, ещё анкор!», «Не послать ли нам… гонца?», «Ворошиловский стрелок», «Фурцева», «Каменская», «Участок», «Заколдованный участок», «Стиляги», «Челночницы», «Крымский мост» и многие друг

Мария Звонарёва (1974 г.р.)

Мария Вячеславовна Звонарёва родилась 3 октября 1974 года в селе Отрадное Воронежской области. Училась в Воронежском государственном институте искусств.

В 1995 году была принята в труппу Рязанского театра на Соборной, а в 1998 году перешла в Рязанский театр драмы.

Кинодебют Марии Звонарёвой состоялся в 2003 году. Кинорежиссёр Александр Прошкин искал новые лица для кино и нашёл Марию в Рязани. Работа в картине «Трио» принесла Марии Звонарёвой ипопулярность и престижные кинонаграды.

Мария Звонарёва сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах. Самые известные из них «Трио», «Охота на Изюбря», «Доктор Живаго», «Заколдованный участок», «Застава Жилина», «Анна Герман», «После тебя» и других.

Александр Гришаев (1974 г.р.)

Александр Гришаев родился в Рязани 19 августа 1974 г.Учился в средней школе 42. В 1991 году поступил на экономическое отделение Факультета Вычислительной техники Рязанского Радиотехнического Института.

В 1997 приехал в Москву и поступил в Российскую Академию Театрального Искусства (ГИТИС) на актёрский факультет к мастеру Алексею Владимировичу Бородину. Закончил его в 2001 году.

За годы учёбы сыграл в спектаклях «Мастер и Маргарита» (режиссёр Сергей Алдонин), «Шинель» (режиссёр Нина Чусова), «Герой» (реж. Нина Чусова), «Лоренцаччо» (режиссёр Алексей Бородин). В 2001 году играл в Российском Молодёжном театре.

Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов: Жизнь одна, Тариф Новогодний, Дикари , сериалов: Дальнобойщики 2, Воронины, Однажды будет любовь (2009) и других.

Параллельно с театральными и телевизионными проектами Гришаев Александр осуществляет режиссёрскую деятельность.

Александр Гришаев вместе с женой Ниной Алексеевой выступили в качестве режиссеров сольных концертов Авраама Руссо, группы «УмаТурман», Валерии, Олега Газманова, юбилейных концертов Софии Ротару, различных церемоний: MTV Music Awards, MTV Move Awards с приглашенными звездами Памелой Андерсен и Пэрис Хилтон, Шансон Года в Кремле, Эх-Разгуляй в СК «Олимпийский», «Народная марка» в Кремле.

Супруги выступили в качестве режиссёров-постановщиков телевизионных шоу «Две звезды», «Главная сцена», «Три аккорда», «Минута славы» и многих других.

Ирина Пегова (1978 г.р.)

Ирина Сергеевна Пегова – заслуженная артистка РФ – родилась 18 июня 1978 в Выксе, Горьковской области.

Но главные воспоминания детства актрисы связаны с деревней Тупик Ермишинского района. Здесь у бабушки Ирина проводила все выходные и летние каникулы.

«Знали бы вы, как я обожала этот Тупик! Для меня это были просто блаженные дни: чистый воздух, поля, леса, мы ходили за ягодами, пасли овец… Но самым любимым моим занятием был сенокос. Сама я, конечно, не косила, но собирала копны всегда, таскала их, растресала сено… Когда косили, естественно, пели народные песни… А когда не шли на сенокос – копали картошку», – признавалась актриса.

В 1995 году поступила в Нижегородское театральное училище на курс Василия Богомазова.

В 2001 году принята в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Играла в спектаклях «Волки и овцы», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Война и мир. Начало романа», «Безумная из Шайо» и других.

С 2006 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

В 2003 году сыграла первую главную роль в кино в фильме Алексея Учителя «Прогулка».

Самые известные работы Ирины Пеговой: «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Пять невест», «Комиссарша», «Зоя», «Старое ружьё», «Любовь с акцентом» и многие другие.

Любовь Толкалина (1978 г.р.)

Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в деревне Михайловка Рязанской области. Родители актрисы и сегодня живут в Рязанскойо области – в селе Савватьма Ермишинского района. Толкалина часто приезжает сюда и выкладывает фото с малой родины в соцсети.

С детства в Рязанской области много занималась спортом. Имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. Сразу после окончания средней школы, в 1995 году, отправилась в Москву учиться на актрису. В 1999 году окончила ВГИК.

С 1999 по 2003 годы — актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) в Москве.

В 2003 — 2007 годах — актриса театра «Империя звёзд».

В 2016 году создала культурное пространство театр «Собор», является одновременно актрисой, продюсером, художественным руководителем, режиссером и идеологом театра.

Любовь Толкалина снялась более чем в 70 проектах. Самые известные: «Марш Турецкого», «Антикиллер», «Евлампия Романова», «Побег», «Ленинград», «Откройте, Дед Мороз!», «Жуков» и другие.

Владислав Абашин (1979 г.р.)

Владислав Владимирович Абашин родился 28 июня 1979 года в Рязани. Учился в средней школе №46, а после пятого класса перешёл в школу №45, затем поступил в СПТУ №11 и получил диплом слесаря-ремонтника 4-го разряда.

В 1997 году Абашин попал в аварию, в больнице начал читать классику и увлекся театром. В 1999 году пришел в Рязанский театр драмы и в том же году получил премию «Лучший дебют» (Рязань).

Но вскоре родной город стал тесен для молодого актера, и Абашин отправился в Москву, где с третьей попытки поступил в ГИТИС.

Абашин снимался в фильмах «Жила-была одна баба», «Скольжение», «Баллада о бомбере», «В тумане», «Я – Учитель», «Новая Земля», «Город», «Три дня до весны», «Вольная грамота», «Завод».

Илья Малаков (1990 г.р.)

Илья Сергеевич Малаков родился 2 октября 1990 года в селе Новосёлки Рязанского района Рязанской области. После окончания школы поступил в институт иностранных языков РГУ имени Есенина на отделение «информатики и английского языка».

Переехав в Москву, Малаков поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (мастерская А. Я. Михайлова). На первом курсе он познакомился с Сергеем Безруковым, который в то время проводил кастинг на спектакль «Моя прекрасная и несчастная леди». Именно Безруков отметил талант молодого актёра и в 2014 году пригласил его в труппу Московского губернского театра.

Илья дебютировал в кино в 2013 году. В 2014 году сыграл роль Егора в телесериале «Корабль». Затем снялся в картинах: «Гвоздь», «Повелители снов», «Сельский учитель».

Известность ему принесла роль Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате».

Ингрид Олеринская (1992 г.р.)

И́нгрид Андреевна Олеринская родилась 14 марта 1992 года в Рязани.

С 1-го по 5-й класс училась в рязанской средней школе № 25. Затем с семьёй переехала в Нижний Новгород,а позже – в Москву. В 2009 году Ингрид поступила на географический факультет МПГУ. В это же время она приняла участие в кастинге фильма «Неадекватные люди», прошла пять его туров, после чего была утверждёна на главную женскую роль. Снималась в фильме одновременно с учёбой в МПГУ, частично сдала первую сессию, после чего бросила университет.

Олеринская известна также своими ролями в сериалах телеканала «СТС» «Корабль» (2014) и «Лондонград. Знай наших!» (2015).

На сегодняшний день Ингрид Олеринская снялась в 26 фильмах и сериалах.

Источники: https://www.biblioteka.zaharovo62.ru

Википедия

24smi.org

kinonews.ru