Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

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О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев и Генеральный директор ГК «Единство» Антон Воробьев.

Олег Владимирович, какие новые ипотечные программы для приобретения строящегося жилья может предложить своим клиентам Сбербанк?

В апреле Сбербанк начал принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке, с 12 мая она составляет всего лишь 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья от застройщика. Для нашего региона максимальная сумма кредита составляет до 3 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

В отличие от ранее введенной государственной ипотечной программы, которая предусматривала возможность получения ипотечного кредита под 4,7% годовых в случае рождения в семье после 1 января 2018 года второго или последующего ребенка, новой программой под 6,1% могут воспользоваться все желающие.

Но стоит поторопиться, поскольку оформить ипотеку по льготной ставке 6,1% годовых можно до 1 ноября 2020 года.

К слову, в 2015 году так же действовала программа государственной поддержки ипотечного кредитования строящегося жилья и это придало мощный импульс для спроса на новостройки. В 2015 году в Рязанском отделении Сбербанка более 50% ипотечных кредитов было выдано именно на приобретение строящегося жилья.

Как клиенту, желающему оформить ипотеку на строящееся жилье сделать это в условиях повышенной эпидемиологической опасности?

Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки в нашем банке позволяет, не выходя из дома приобрести квартиры в новостройках даже в условиях самоизоляции.

Сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.

Также сделку, включая выдачу денежных средств, можно оформить в офисе нашего надежного партнера Группа компаний «Единство». Таким образом, нашим клиенты получают совершенно новый уровень сервиса и безопасности.

Все большую популярность набирает подача заявок на ипотеку не выходя из дома — это легко сделать на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении.

А если человек хочет приобрести готовую квартиру от физического лица?

Здесь тоже у Сбербанка есть хорошие новости – 12 мая мы снизили ипотечные ставки по всей линейке кредитов и теперь ставки на готовое жилье начинаются от 7,8% годовых.

Существующий уровень ставок по ипотеке является исторически самым доступным и клиентам надо поспешить реализовать свои мечты о новом жилье.

Стоит отметить, что если хотя бы один из созаемщиков получает зарплату на карту банка — кредит выдаётся по пониженной ставке.

Кстати, сайт DomClick.ru (о котором мы уже упоминали) это не только сервис по подаче заявок на ипотеку, но и одна из самых полных баз объектов недвижимости. Здесь Вы можете подобрать квартиру, новостройку или дом своей мечты. При этом, по более 1000 квартир вы получите дисконт по ипотечной ставке в размере 0,3%.

Немаловажно, что Сбербанк оставил требования к заемщикам на прежнем уровне и подтвердить доход можно различными способами – предоставить справку 2НДФЛ или по форме банка. Возможно получение кредита без подтверждения доходов при первоначальном взносе более 50%. Также если вы получаете зарплату на карту нашего банка, то для подачи заявки, кроме паспорта, вам ничего не потребуется.

А как обезопасить себя при проведении сделок по готовому жилью?

В условиях самоизоляции высокую эффективность показали электронные сервисы Сбербанка. Так воспользовавшись сервисом регистрации Сбербанка и сервисом безопасных расчетов, клиенты получают возможность решить все вопросы в офисе банка за один визит, экономя время на посещения различных инстанций.

Помимо экономии времени и гарантий проведения сделки, сейчас эти сервисы защищают жизнь и здоровье наших клиентов. Нашими сервисами можно воспользоваться и при проведении сделок за наличный расчет.

С начала года в нашем регионе проведено более 1000 сделок с использованием сервисов Сбербанка.

О том, что происходит на рынке строящего жилья, рассказал Генеральный директор ГК «Единство» Антон Воробьев.

Антон Сергеевич, как изменился спрос на новостройки в период усиленных мер самоизоляции?

Конечно, спрос снизился. Часть клиентов отложили покупку в связи с карантинными мероприятиями. Многие, и таких людей, пожалуй, большинство, решили еще раз оценить свои экономические возможности.

При этом, стоит отметить, что с каждой неделей спрос на новостройки возрастает. Людям, заботящимся о своем здоровье, мы предоставляем дистанционные сервисы. Решить все вопросы с регистрацией договора и получением ипотеки можно за один визит в наш офис.

Те, кто сейчас решили повременить с покупкой квартиры, формируют, как мы называем, «отложенный спрос». И я уверен, что скоро вернутся к нам за своей квартирой, так как сейчас самые выгодные условия для приобретения жилья.

Ваш прогноз в отношении стоимости жилья?

В силу специфики своей работы я отвечу относительно рынка первичного жилья.

Сейчас на стоимость строящихся квартир в Рязани действуют следующие факторы:

– конечно, это рост себестоимости строительства, так как часть материалов привязана к курсу иностранной валюты;

– снижение предложения. За последний год количество вновь выводимых на рынок многоквартирных домов сократилось в десятки раз. У наших земляков сохраняется впечатление, что строящихся квартир много, но это не так. Вновь начинаемые стройки финансируются с использованием схемы эскроу счетов, с привлечением банковского финансирования, что также удорожает проекты. А это в свою очередь влечет и удорожание стоимости квадратного метра.

– отдельно стоит отметить, что строительство ведется плановыми темпами, а по мере роста готовности объекта, повышается и стоимость квадратного метра.

Конечно, периодически, у разных застройщиков будут проходить акции по стимулированию продаж, но в целом тренд по стоимости новостроек будет на повышение их цены.

Поэтому хочу посоветовать нашим клиентам – копите и преумножайте в квадратных метрах. Особенно это актуально в преддверии введения налога на доходы по крупным вкладам и уже случившейся девальвации рубля.

А что Вы посоветуете людям, которые хотят приобрести квартиру, но не имеют всей суммы денежных средств?

Я посоветую в первую очередь обратиться к нам. Мы проанализируем все возможности и предложим оптимальное решение.

Сейчас сложились уникальные условия для приобретения жилья в ипотеку. В нашем офисе присутствует специалист нашего партнера – крупнейшего банка страны — Сбербанка. Сегодня Сбербанк предлагает, пожалуй, самые гибкие ипотечные программы.

Это программы для приобретения жилья на первичном рынке с государственной поддержкой под 6,1% и 4,7% годовых.

Как Вы уже упоминали, многие люди волнуются о будущем и о том, смогут ли они платить свой ипотечный кредит, что вы можете предложить таким клиентам?

Специально для таких клиентов, группа компаний Единства и Сбербанк предлагает схему приобретения жилья в рассрочку, в данном случае клиент выплачивает проценты не со всей суммы ипотеки, а пропорционально полученным траншам. Это значительно снижает нагрузку в период возведения объекта.

Значительные меры поддержки при покупке квартир предоставляет государство. И большее число наших земляков имеют возможность направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Кстати, его можно направить в качестве первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой. После получения прав собственности на построенную квартиру, можно получить налоговый вычет до 650 тысяч рублей.

Банки, предоставляющие ипотечные кредиты, имеют программы реструктуризации задолженности на случай, если клиент попал в сложную ситуацию.

Наконец, следует учесть, что ликвидность строящегося жилья выше, чем жилья на вторичном рынке и по мере возведения дома его стоимость только растет и всегда можно продать квартиру, вернув вложенные средства с доходом.