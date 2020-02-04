Рязанцы могут получить бесплатные консультации педагогов и психологов

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В конце 2019 года рязанская автономная некоммерческая организация «Ресурс» получила грант на проведение бесплатных консультаций для родителей. О том, что это значит, нам рассказали директор ГКУ РО «ЦППМСП» Ольга Путинцева и директор АНО ЦППСП «Ресурс» Ольга Захарьящева.

– С 1 января 2020 года в АНО ЦППСП «РЕСУРС» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» предоставляется психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь семьям, имеющим детей. АНО «Ресурс» в тесном сотрудничестве с центром психолого-педагогической и медицинской социальной помощи приняли участие в конкурсе и получили федеральный грант на консультирование родителей.

– Почему появилась необходимость создания такого проекта?

– Проект создан для того, чтобы совершенствовать компетентность родителей в рамках воспитания и образования детей и повышать таким образом качество жизни. На вопросы родителей в рамках проекта ответят педагоги-психологи, социальные педагоги, дефектологи, учителя-логопеды. Они расскажут, как строить процесс воспитания и образовательный маршрут, как способствовать развитию ребёнка в полной мере.

– Кто сможет обратиться за консультацией – только родители (законные представители) или бабушки и дедушки, дяди и тёти, неравнодушные соседи?

– Проект рассчитан на консультирование родителей и официальных представителей детей.

– С какими вопросами они могу к вам обратиться?

– Мы консультируем родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей на семейном обучении. Отвечаем на вопросы, касающиеся образования, воспитания, норм развития, методов разрешения конфликтов в детских учреждениях. Наши специалисты дадут ответы всем категориям родителей на любые вопросы, касающиеся детей.

– Как можно записаться на консультацию?

– Записаться можно по телефону (4912) 77-94-72. В дальнейшем мы планируем создать возможность записи через наш сайт.

– Как вы думаете, не получится ли так, как на порталах записи в школы и детские сады, когда все одновременно начинают подавать заявки и обрушивают сайты?

– У нас не такие объёмы, как на Госуслугах, поэтому проблем возникнуть не должно.

– А есть ли очереди? Как долго придётся ждать консультации после записи?

– В рамках проекта консультация даётся в течение недели.

– Консультация проводится онлайн, по телефону или нужно куда-то приезжать?

– Есть возможности и очных консультаций, и удалённых – по телефону или через скайп. Для очной консультации нужно приехать в наш центр, расположенный по адресу г. Рязань, ул. Новая, 53Б.

– Психолого-педагогические консультации рязанцы могут получить и в ГКУ РО «ЦППМСП». Есть ли какая-то разница между деятельностью центра и этим проектом?

– ГКУ РО «ЦППМСП» – это государственное учреждение, включающее в себя три отдела: центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая работает по разным вопросам с родителями и детьми; центр профилактики социального сиротства и методический отдел. Все наши специалисты работают и с семьями, и с родителями, и с педагогами. В рамках консультирования специалистами ППК рекомендации даются в экспресс-режиме. Консультации же, которые даются в рамках федерального проекта, – более распространённые, более длительные по времени – около 45 минут. Ещё одно отличие – в проекте мы работаем только с родителями.

– В обоих случаях консультации оказываются бесплатно?

– В уставе ГКУ РО «ЦППМСП» заложено, что все услуги оказываются бесплатно. Проект также подразумевает 10 тысяч бесплатных консультаций.

– Как вы считаете, 10 тысяч – это реальная цифра? Ваши специалисты смогут проконсультировать столько людей?

– В ГКУ РО «ЦППМСП» мы оказываем и большее количество консультаций. За год через нас проходит около 3000 детей, и с каждым работают по 5 специалистов. Так что будем стараться, хоть и понимаем, что будет непросто.

– 10 тысяч консультаций – это лимит или средняя цифра? Если желающих будет больше?

– Значит, будет больше консультаций!

– Получат ли родители по итогам консультации какой-либо документ?

– Нет. Но предполагается разработка буклетов и памяток, наглядных материалов, которые родители смогут получить. В настоящее время идёт разработка такой продукции.

– В рамках проекта предусмотрена одна консультация для одного родителя? Или при необходимости можно рассчитывать на серию консультаций?

– Родитель может рассчитывать на серию консультаций. Можно прийти к педагогу-психологу, а тот уже направит к логопеду или дефектологу. Таким образом, человек получит комплексную консультацию. При необходимости возможно повторное обращение.

– Грантовая поддержка подразумевает начало проекта и его завершение. Что будет дальше, планируется ли продолжение таких консультаций?

– Проект рассчитан до 2025 года. В рамках проекта говорится, что даже когда заканчивается грантовая поддержка, мы обязуемся поддерживать службу. Поэтому мы оставим этот функционал.

– Министерство просвещения запускает этот проект не первый год. Такой же конкурс был и в позапрошлом году, будет он проводиться и в дальнейшем. Поэтому наша деятельность не будет прекращена.

– Могут ли обратиться на консультацию родители из других районов Рязанской области?

– Да, мы курируем и другие районы. Запланированы выездные консультации в муниципалитеты. С этим нам поможет министерство образования и молодёжной политики Рязанской области. Сегодня, например, наши специалисты выезжали в Скопин и проводили консультации для родителей.

Подробную информацию о проекте и о предстоящих выездных консультациях можно получить на сайтах ЦППМСП и АНО «Ресурс», а также в их группах в социальных сетях.

РИА «7 новостей» также будет информировать своих читателей о ходе реализации проекта.