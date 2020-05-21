Помощь на расстоянии звонка

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14 мая Фонд поддержки детей провел для журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ вебинар «8-800-2000-122: о том, что волнует каждого». Он был посвящен работе Общероссийского детского телефона доверия – уникальной службы экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей.

Своим мнением поделились эксперты Фонда поддержки детей, а также специалисты-практики, работающие в региональных службах Телефона доверия.

В наше время дети и родители всё чаще нуждаются в помощи профессиональных психологов. Острее становятся и проблемы, связанные со взрослением ребенка, и современные вызовы, с которыми детям и родителям приходится сталкиваться в жизни. И телефон доверия в этой ситуации становится одним из наиболее доступных и востребованных вариантов оказания психологической помощи. Тем более – для семей с небольшим доходом и жителей малых городов и сел, где очную помощь психолога получить трудно. Ещё один неоспоримый плюс такого рода помощи – телефоном доверия можно воспользоваться, когда поддержка нужна «здесь и сейчас». Сделать это можно анонимно и совершенно бесплатно, как детям, так и взрослым.

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 был создан 10 лет назад. Сегодня его работу в 85 регионах страны обеспечивают более 200 организаций. Ежегодно психологи-консультанты принимают по миллиону обращений от юных и взрослых абонентов. В мае 2020 года ожидается десятимиллионный звонок.

Из-за пандемии COVID-19 сегодня и дети, и родители по всей стране оказались в непростой ситуации. В этот период Телефон доверия стал очень эффективным инструментом помощи. Эксперты отметили, что несмотря на коронавирус, самоизоляцию и дистанционное обучение, с тревожными состояниями и страхами перед болезнью они сейчас тсалкиваются редко. О панике речи тем более нет. Количество звонков по проблемам домашнего насилия тоже не увеличилось.

А вот количество ссор между детьми и родителями, усугублённое длительным пребыванием дома, увеличилось. Но и дети и взрослые чаще спрашивали, как помочь друг другу пережить период вынужденной изоляции и избежать конфликтов.

Психологи также отметили, что стало меньше звонков-розыгрышей и звонков, связанных с дефицитом родительского внимания.

По словам сотрудников соцслужб, телефон доверия становится связующим звеном между детьми, подростками, родителями и действующими психологическими службами. В службу активно обращаются не только дети и родители, но и педагоги, которые после консультации помогают своим ученикам в решении проблем. Участники вебинара отметили, что звонки стали все более осмысленными и зрелыми. Абоненты хотят не просто пожаловаться на какую-то проблему или выговориться. Они настроены искать выход из ситуации, которая беспокоит. И для консультанта очень важно помочь собеседнику увидеть ресурсы для преодоления проблемы.

Кандидат психологических наук Владислав Залевский, занимающийся обучением и подготовкой психологов-консультантов Телефона доверия, отметил, что благодаря пережитым испытаниям, каждый из нас приобретет новый опыт, научится оценивать риски, более бережно и ответственно относится к собственной жизни и жизни своих близких.

Популярный актер театра и кино Станислав Дужников, участвовавший в акциях по продвижению Телефона доверия, отметил, что психологическое здоровье не менее значимо, чем здоровье физическое – люди все больше начинают это понимать. И нужно чтобы и дети, и родители знали, что они не одни, что есть грамотные специалисты, готовые выслушать, постараться понять и помочь.

Все участники вебинара пришли к выводу, что доступная психологическая помощь – тема, достойная не одного, а целой серии материалов. Очень важно, рассказывая о службе телефона доверия, говорить о реальных историях, чтобы каждый смог «примерить» их на себя, узнать похожие ситуации и научиться искать из них выход. Важно, чтобы в обществе закрепилась мысль, что обращаться к специалистам за помощью нестыдно и несложно. Лучше позвонить туда, где тебе помогут, чем разбираться в запутанном клубке проблем и их последствий.