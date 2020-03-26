По дороге к Богу…

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На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА «7 новостей» решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский мужской монастырь в Пронске.

По-настоящему удивило нас это место, очень доброе, уютное и просторное. Многие отмечают, что атмосфера в монастырях особенная: целебная, светлая, мягкая. Так и хочется описать её самыми добрыми и светлыми эпитетами, которые только могут прийти на ум. Здесь человек с лёгкостью отстраняется от обыденной суеты и по-новому присматривается к движениям своей души. Раздражительность и усталость, порождённые будничной суетой, словно исчезают, сердце испытывает совершенно новые ощущения. Значимость каждодневных поступков утрачивается, на смену обыденным раздумьям приходят удивительные размышления о своём образе жизни и привычках. В таком исцеляющем ритме мы и провели несколько дней. И нельзя сказать, что эта поездка прошла бесследно: каждый из нас получил возможность почувствовать прелесть необычного мира, где всё дышит молитвой, любовью к ближнему и Богу. А ведь этот мир существует рядом с нами, стоит только приглядеться и сделать шаг навстречу ему…

Чудеса, рождённые в труде

В Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь мы прибыли в особенный день – в праздник иконы Божией Матери «Споручница Грешных», которая имеет большое значение в истории обители. В XIX веке один из списков святыни хранился в Пронской Спасской пустыни. И много чудес и необычных явлений связывают с ним. В 1919 году, в самый разгар так называемого лихолетья, обитель была закрыта, а икона перенесена в церковь Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Срезнево, где и хранится до сих пор.

Нас встретил настоятель монастыря Отец Лука.

«Местечко здесь древнейшее, – рассказывает он. – Оно облюбовано человечеством ещё во времена царя Давида, то есть ещё до Рождества Христова! Окружающие монастырь холмы – настоящие памятники археологии, здесь находили артефакты, доказывающие, что человек жил здесь три тысячи лет назад!»

Эти слова игумена Луки удивляют и поражают. Необычная история местности и особенная атмосфера спокойствия и человеческого умиления перед силой мироздания сплетаются здесь и затрагивают самые глубокие струны души.

Сейчас обитель находится в активной стадии возрождения. Сегодня большинство сил брошено на восстановление Троицкого храма. Его внешний облик почти воссоздан, основные работы проводятся внутри. Талантливые мастера работают над росписью стен и созданием алтаря.

Вспомнил Отец Лука и об одном чуде, которое некогда случилось в обители.

«Это было Рождество. Тогда мы служили в маленькой церковке в одном из корпусов. Но всё-таки праздник большой, к нам приехало много прихожан, и захотелось провести службу на просторе. Тогда у нас был сооружён временный иконостас. В эту пору ударил сильный мороз. Чтобы пространство подготовить к службе, мы решили провести водосвятный молебен. И когда мы вышли после молебна, над монастырём стояла радуга в чистом голубом небе. Мне сразу же позвонили знакомые с другого берега Прони и удивлённо сообщили об этом необыкновенном зрелище. Радуга – это очень добрый символ. Она представляет собой благословение Божье, знак союза Бога с людьми».

Гулять по Спасо-Преображенскому монастырю – невероятное удовольствие. За сутки нам удалось здесь увидеть природу во многих её состояниях. Вечером перед нами раскинулся невероятной красоты закат, который долго догорал в небе.

Проснувшись, мы увидели белый ковёр снега. А во время утренней службы, под звуки тонкого песнопения, на землю падали мягкие белые хлопья.

В это утро на службе вспоминали родственников. И особо символично прозвучали слова проповеди игумена Луки:

«Память о нашем вечном жилище составляет одну из главных мотиваций нашего труда и терпения. Кто увлечён живым безмерно, тот обманывается в своих ожиданиях. Поминовение наших усопших сродников, наших близких – это не только дело любви, но и дело утверждение нас самих в вере Христовой».

Выходя из храма, мы увидели переливающуюся в лучах бодрую весеннюю капель и залитые солнечными лучами луга.

«Не нужно опускать руки, нужно искать приход по духу».

Много интересных людей удалось нам встретить в Спасо-Преображенском монастыре. Среди них – монахиня Никандра.

«Я родом из Пскова, – рассказала нам матушка Никандра. – Помню, училась на кафедре теологии на вечернем отделении, когда познакомилась с отцом Лукой. На моих выпускных экзаменах он был председателем экзаменационной комиссии. Отец Лука несколько раз звал меня в монастырь, и однажды я всё-таки решилась приехать сюда. И вот уже несколько лет живу в Спасо-Преображенском монастыре. Сейчас это место имеет для меня очень большое значение. И живописная природа, и особенная атмосфера по-особенному радуют мою душу.»

Рассказала матушки Никандра о своём необычном жизненном пути.

«Моя бабушка была очень религиозным человеком, работала старостой в церкви. Мы вместе часто ходили в храм, с детства меня тянуло к молитве. Когда бабушки не стало, я продолжила посещать церковь самостоятельно. Но в один момент всё поменялось. Знаете, очень часто в храме можно встретить людей, которые так и норовят сделать тебе замечание. То, по их мнению, ты неправильно молишься, то выглядишь совсем не по-церковному.»

Встреча с такими «доброжелателями» очень сильно повлияла на судьбу девушки и на какой-то момент отвернула её от храма.

«От церковной жизни тогда я отдалилась. Работала, училась, занималась спортом. Кстати, получила спортивный разряд. Я кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Жизнь шла своим чередом, но однажды я попала под сокращение и в тот момент твёрдо решила для себя: хочу связать свою жизнь со служением Богу».

В этом году исполняется 20 лет с того момента, как Никандра стала монахиней. Но всё-таки служение Господу, жизнь и работу в монастыре ей удаётся совмещать с любимыми мирскими занятиями. Например, в снежные зимы матушка Никандра любит кататься на лыжах по лугам, а в тёплые летние деньки – купаться в Проне. Несколько раз в год ездит в Псков на сессии в университет, чтобы, так сказать, сменить обстановку.

«И всё-таки самое главное для меня – это молитва. Самое лучшее, что есть в моей жизни – возможность служить Богу. Знаю некоторых людей, которые однажды вышли из храма и так и не вернулись в него. Не нужно опускать руки, нужно искать приход по духу».

Необъятное и невероятное

После утренней трапезы мы решили отправиться на прогулку. Местные пейзажи удивили нас своим необъятным простором. Что-то таинственное, неподвластное таится в этих местах, изгибах холмов, рассыпанных по берегам Прони деревьям, на фоне которых виднеются скромные домики.

В нескольких километрах от монастыря находится Пронский краеведческих музей, в котором бережно хранят историю необычной частички Рязанской земли. Здесь, на фоне невероятной природной красоты, рядом с добрыми и трудолюбивыми людьми особенно тонко чувствуешь ту самую дорогу к Богу, которой идёт каждый из нас, которая ведёт нас к добру, любви и свету.