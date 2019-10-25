О чём писали рязанские газеты 100 и 25 лет тому назад

Представлены тексты, опубликованные в газетах «Известия» рязанского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов» за 24 октября 1919 г. и «Вечерняя Рязань» от 18 и 29 октября 1994 года.

Газета «Известия» рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 24 октября 1919 года.

ПРОТИВ БЛОКАДЫ РОССИИ.

Германский президент Эберт выразил свое глубокое отвращение по поводу предъявленного союзниками к Германии требования о поддержке блокады против России.

ПАМЯТИ БОРЦА ЗА СВОБОДУ

Приехавший с восточного фронта тов. Костылев, член Р. К. П. (б), мобилизованный в числе 50% партийной мобилизации, сообщил, что при занятии станицы Пономаревской был зверски убит товарищ Василий Нестерович Меркулов, член Болошневской волостной организации Р.К.П. (б) Рязанского уезда. Тов. Меркулов, будучи во время занятия станицы Пономаревской в передовой цепи был ранен пулей. Рана была настолько тяжелой, что тов. Меркулов потерял возможность самостоятельно двигаться. При яростной атаке казаков наши красные войска были вынуждены временно отступить от станицы и не представилось возможным захватить тов. Меркулова с собой.

Подъехавшими колчаковскими холопами-казаками тяжело раненый Меркулов был изрублен в куски.

Покойному товарищу было только 18 лет. Не по летам богатырского сложения, хорошо развитый умственно и, безусловно честный тов. Меркулов много обещал революционной России. В лице его Р.К. П. (б) потеряла очень способного и незаменимого, деятельного работника. Будучи полным пролетарием, тов. Меркулов до мобилизации 50% коммунистов работал писцом в Болошневском волостном совете и одновременно состоял секретарем Болошневской волостной организации Р. К. П. (б).

Спи, дорогой товарищ. За твою смерть, безвременную смерть, палачи рабочего класса понесут должное возмездие.

Ерохин.

МЕЛОЧИ РЯЗАНСКОЙ ЖИЗНИ

За последнее время наша Рязань стала обильно снабжаться «автоконьяком». Торговля особенно процветает на окраинах города. Трудно определить источник снабжения, а что этот источник велик и неиссякаем, – факт. Надо начать работу со спиртоторговцами и раскаявшимися обывателями. В такой грозный момент с пьянством и разгильдяйством надо расправляться самым жестким образом. Плохо у нас обстоит дело и с выпечкой хлеба. Иные хлебопекари выпускают хлеб с таким обилием «бесплатных приложений», что в дрожь бросает… Забыт и наш молочный рынок. Фальсификация, разбавление молока водой преуспевают на всю ивановскую. Купить бутылку здорового, хорошего молока – музейная редкость… Все продались проклятому богу наживы и некому их обуздать. Так продолжаться не должно. Тем, кому поручено оберегать народное здоровье, не мешает почаще заглядывать на рынок и у кого рыльце в пушке, подвергать хорошему наказанию.

____________________________________________________________________

Газета «Вечерняя Рязань» за 18 октября 1994 года

НАДЫСЬ…

Что произошло в отрезок времени, который наши предки определяли колоритным словечком НАДЫСЬ?

Грохнулся рубль. Полетели административные головы. Убили журналиста, сотрудника «Московского комсомольца». На Украине «разрешили» коммунистическую партию. В Тель-Авиве вновь показала свой дикий оскал фанатичная исламщина. В доме №3 на площади им. Костюшко (то есть в нашей редакции) как минимум по два раза на дню каждый день отключали электричество. Выпал первый снег.

Про рубль мы уже достаточно много говорили в предыдущих двух номерах «ВР» (простите, в трех – вчера родился новый, пятничный выпуск «Вечерки»). Сожалеть о павших административных головах в нашем гей-советском царстве-государстве испокон веков считалось дурным тоном (при этом мы склонны абсолютно не замечать светлых голов, которые – дай им волю – смогли бы навести элементарный порядок в этом бардаке). Честное слово, когда я слушаю высказывания умницы Бориса Федорова, первая мысль, которая меня догоняет, это – «Ну на кой мне хрен тасовать эту колоду из мелкотравчатых И.О., когда существует уже готовая кандидатура на посты будь то министра финансов, будь то председателя Центробанка?!» Когда я читаю статьи Егора Гайдара, у меня, честное слово, вызывает сожаление тот факт, что он мечет бисер перед тупыми свиньями. Которым глубоко насрать на стратегические ПЕРСПЕКТИВЫ, так как близорукими своими свинячьими глазками они не способны рассмотреть перед собой ничего, кроме того самого «кормила», до которого дорвались СЕГОДНЯ.

Но в тоже время закрадывается такая страшная мысль: даже если упомянутые мною ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЖИ и займут места, подобающие им по степени их интеллекта и творческого потенциала (что при нынешнем красно-коричневатом состоянии правительства и Госдумы мало-маловероятно), то их скорей всего, изживут – в прямом смысле этого слова… Как изжили ставшего слишком осведомленным журналиста «Московского комсомольца» – а ведь в случае с Дмитрием Холодовым жареным запахло в масштабах всего лишь одной Западной группы войск. Кстати, полностью присоединяюсь к требованиям не только законодательства, но и ПРАКТИЧЕСКИ обеспечить безопасность условия для профессиональной деятельности журналиста, не могу не высказаться по поводу традиционного кликушества, свойственного нашим постсовкам, какими бы демократами они себя не считали. О покойниках – или хорошо, или ничего. И все же покойный Дима Холодов именно в данном случае сам виноват в столь трагической развязке. Любой, кто просмотрел хотя бы пяток видиков-детективов или боевиков, ни в жисть не стал бы вскрывать дипломат, подложенный в камеру хранения некой сомнительной личностью, представившейся к тому же КГБ/ФСК. Дима же не только стал, но и пригласил на это «мероприятие» двух коллег (которые, к счастью, не поспели), да плюс к тому не удалил из кабинета совсем уж ненужную девчушку, которая в итоге оказалась на больничной койке с тяжкой контузией и ожогами… Еще более горько наблюдать потуги г-на Гусева, который в полном соответствии со стилем редактируемой им газеты умело разжег политический скандал – обвинил всех военных (до Грачева включительно) в поголовной коррупции – и тем самым…обеспечил себе множество дополнительных подписчиков из среды, которую лично я склонен называть термином «ДЕм. ШИЗА».

Как бы там ни было, факт налицо: погиб на своем посту наш коллега, 27-летний парень. Прощай, Дима….

…В том, что Украина в точности повторяет путь всех восточно-европейских узников бывшего соцлагеря, нет ничего удивительного. Раньше украинские наци и тамошние «демократы» играли на трудностях «незалежной державы», в которых были повинны коммунисты, нынче наступил черед коммунистов поиграть на трудностях той же республики. Которую довели до ручки…опять таки украинские коммунисты. Потому что на самом деле Украина была и остается чуть ли не самой красной из европейских республик бывшего СССР – сколько бы ни шумели о самостийности разные там бендеровцы и «правозащитники»…

Как человек без комплексов, я вполне нормально отношусь к евреям, хотя и признаю, что некоторые привычки и обычаи, не нравящиеся нам и присущие им, можно считать специфис-с-ской особенностью этой нации. Но идеальных народов, как известно, нет или, по словам одной моей умной знакомой: в любой нации есть свои жиды, и если задуматься над пропорциями, то окажется, что среди русских – жидов во много десятков раз больше, чем среди евреев (про русских жлобов я вообще молчу). В общем так, сообщение о дикой выходке «хамаза» в Тель-Авиве больно резануло по моему славянскому сердцу. Ненавижу клинических фанатов, какое бы название они ни нацепили – «Хамаз», «Демроссия», «Трудовая Россия (Москва, Рязань и т.д.). Фанатизм – это всегда подчинение Разума какой-либо догматической идее, тогда как Разум для меня – понятие священное и неприкосновенное…

Перейдем к родной рязанской действительности. Многим известно мое отношение к судам и судейским, но, по вей видимости, скоро мне придется назначить одного из сотрудников на роль представителя «Вечерней Рязани» в процессе против Горэлектросетей, ибо наш дом Nr 3 на пл. Костюшко даст сто очков вперед булгаковской «веселой квартирке» в доме 302 «бис» по Садовой. …Там творилась изрядная чертовщина, но Воланд со свитой, по крайней мере, шухарили всего пару недель. Горэлектросеть шухарит с нашим домом ровно столько, сколько мы в нем «живем», а последний месяц буквально дня не проходило, чтобы нам разок, а то и дважды в разгар работы не отрубили электричество. Да, я благодарен Юрию Федоровичу Строилову за совет оборудовать редакцию каким-то там сервером, и непременно этим советом воспользуюсь (если, конечно, это окажется финансово-посильным для «ВР»), но все же, господа гор. электро. сетевики, поимейте совесть! Сколько можно возиться (слово заменено, т.к. оригинал представлен ненормативной лексикой) с одним единственным периодически перегорающим трансформатором? Да за это время можно было бы новую будку рядом построить и оборудовать. Эх-ма!..

Маленькая радость – выпал (и лежит!) первый снег. В марте он осточертеет. Мы будем с нетерпением ждать, когда его унесут на фиг весенние ручьи… Но сейчас это – элемент новизны, признак спиралевидного освежения бытия. Да и свадеб, по приметам, должно прибавиться…

Да-а! Мы перешли на трехразовый (в неделю) выпуск «Вечерки». Новый, пятничный, номер призван расширить кругозор рязанцев посредством более подробных и развернутых ликбезов – читайте, да обрящете!..

А в остальном, прекрасная маркиза, все надысь было как обычно – местами хорошо, местами мерзко…

Искренне ваш – Вадим Михайлов.

________________________________________________________________________

Газета «Вечерняя Рязань» от 29 октября 1994 года

СЛАВНЫЙ ПУТЬ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. ВСЕ МЫ ОТТУДА ВЫШЛИ.

Господа! Ради бога, не волнуйтесь, – это не зрительная галлюцинация, так что с глазами и крышей все нормально. На самом деле, на первой странице «ВР» вы видите с детства знакомый профиль с бородкой клинышком.

И сделано это не для того, чтобы сообщить о сносе еще одного монумента вождю, и не для ехидного освещения очередной тусовки доморощенных коммунистов, а с целью поздравления.

Сегодня мы поздравляем с днем рождения ВЛКСМ!

О почивших либо вообще ничего, либо хорошее. И поэтому написать хорошее было поручено мне, как единственному бойцу ударной комсомольской стройки под крутым названием БАМ.

В такой день не хочется о грустном, поэтому о комсомольском БАМе рассказывать не буду. О том, как вступал в ВЛКСМ я и мои одноклассники, тоже не стоит: все вступали – мы вступали. О комсомольских собраниях в вузе не хочу – скучно, тем более, долгом каждого студента в институте в известные годы считалось вступление в «Общество трезвости». И т.д. и т.п.

Получается, что ничего хорошего про ВЛКСМ как-то не вспоминается. Может, не повезло? Может, просто не в то время попал? Ведь те, кто постарше, вспоминают, что в годы их молодости комитеты комсомола были организацией уважаемой, что комсомольцы сознательно брали на себя общественные поручения и верили в коммунизм.

А те, кто помладше, например, школьники, сожалеют, что не осталось сейчас молодежной организации, куда можно было бы обратиться со своими проблемами, где могли бы помочь в устройстве какой-нибудь тусовки….

Вообще-то организация такая есть – наследник и приемник ВЛКСМ – Российский Союз Молодежи, но о нем и о том, что приготовили наши РСМовцы для рязанской молодежи – в следующем номере.

А сегодня просто поздравляем ВЛКСМ и благодарим его за то, что он сделал людям хорошего. А что именно, пускай каждый вспомнит сам.

Юрий Белкин.