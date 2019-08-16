О чём писали газеты 100 лет назад?

Мы продолжаем знакомить читателей с газетной информацией вековой давности. На этот раз представлены тексты, опубликованные в газете «Известия рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 22 и 24 августа 1919 года.



Газета «Известия» рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 22 августа 1919 года.



ПОМНИТЕ, БУРЖУИ!



Мы, коммунисты и кандидаты 1-й роты отдельного стрелкового батальона войск внутренней охраны, заслушав доклады по текущему моменту, в которых говорилось о падении советской власти в Венгрии, вынесли следующую резолюцию: из докладов мы, коммунисты и кандидаты, с великой скорбью в душе узнали о падении Советской Венгрии и увидели дикую радость ‘братства и борющихся за истинное право человека.

Узнав о поражении товарищей венгерских коммунистов, клянемся всегда быть на страже интересов революции и следить за тем, чтобы в нашу партию справедливой идеи не проникли шкурники и предатели социализма, вносящие разложение в рабочий класс, и заявляем, что придёт конец кровавой расправы и мозолистый кулак трудящихся всего мира падет на голову буржуазии. Помните, буржуи Венгрии: ваше дело проиграно, как проиграно дело русской буржуазии. Третий коммунистический интернационал открыл глаза трудящихся всего мира и близок час, когда русский рабочий и крестьянин придёт на помощь своим венгерским братьям. И эта сильная лавина снесет все препятствия на своем пути, и тогда будет на земле царство труда, а произвол капитала падет на века.



Долой мировую буржуазию, долой II-й желтый предательский Интернационал! Да здравствует III-й коммунистический справедливый Интернационал – объединение трудящихся всего мира! Да здравствует Советская власть с её вождями!

Газета «Известия» рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 24 августа 1919 года.



ПРИКАЗ ПО РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ И ГОРОДУ РЯЗАНИ 1919 ГОДА 23 АВГУСТА, 14 ЧАСОВ.



1. В целях предупреждения кулацких восстаний и в виду угрозы неприятельской конницы южным уездам губернии, объявляем город Рязань и губернию на военном положении.



2. Вся область и все военные силы губернии переходят в распоряжение Военно-Революционного Комитета в составе трех лиц: Корнева, Шабулина и Сидорова, под председательством Корнева.



3. После 9 часов вечера до 5 часов утра гражданам и чинам гарнизона выходить из домов и казарм на улицы воспрещается.

Примечание: Воинские чины, ответственные служащие советских учреждений и врачи, коим по делам службы необходим выход на улицу с 9 часов до 5 часов, должны иметь на то особые удостоверения от Особой Комиссии Ревкома.



4. Увеселительные заведения (кинематографы, концерты и т.д.) и общественные места (сады, столовые и т.д.) должны закрываться не позже 8 часов вечера и открываться не ранее 6 часов утра.



5. Всякие шествия, демонстрации, митинги и собрания, как в частях войск, так и на улицах, площадях и общественных помещениях воспрещаются без особого разрешения Ревкома.



6. Воспрещаются распространение письменно и устно ложных, провокационных и намеренно создающих панику сведений и призывы к мятежам и восстаниям.



7. Для поддержания порядка в городе Рязани Коменданту города и Губмилиции

высылать усиленные патрули и следить за выполнением постановлений Ревкома.



8. Все прибывающие в г. Рязань и убывающие пассажиры на станции железной дороги и пароходные пристани подлежат контролю Ревкома.

9. Виновные в неисполнении или нарушении настоящего призыва будут подвергаться суровым наказаниям по законам военного времени Республики.

Председатель Губисполкома М. Шабулин. Секретарь Царьков.



ПРИКАЗ ПО РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ И ГОРОДУ РЯЗАНИ №3, 1919 г. 24 АВГУСТА 3 ЧАСА 30 МИНУТ.



I. В виду объявления губернии на военном положении, Военревком доводит до сведения населения нижеследующее: постановление ВЦИК



ПОСТАНОВЛЕНИЕ В. Ц. И. К. об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении.



На основании п. 3 постановления В. Ц. И. К. о Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (собрание узаконений и распоряжений, прав №12 статья 130 от 24 апреля 1919 г.) «право непосредственной расправы сохраняется за Ч. К. в местностях, объявленных на военном положении, за преступления, указанные в самом постановлении о введении военного положения».



II. В разъяснение этого постановления В. Ц. И. К. постановляет:



1. В местностях, объявленных на военном положении до издания настоящего положения В. Ч. К. и Губ. Ч. К., принадлежит право непосредственной расправы вплоть до расстрела за нижеследующие преступные деяния:



1) Принадлежность к контрреволюционной организации и участие в заговоре против Советской власти.



Примечание: Поэтому Губ. Ч. К. должны руководствоваться точными инструкциями. вырабатываемыми В. Ч. К.



2) Государственную измену, шпионаж, укрывательство изменников, шпионов.



3) Сокрытие в контрреволюционных целях боевого оружия.



4) Подделку денежных знаков, подлог в контрреволюционных целях документов.

5) Участие в контрреволюционных целях в поджогах и взрывах.



6) Умышленное истребление или повреждение железнодорожных путей, мостов и других сооружений. телеграфного и телефонного сообщения, складов воинского вооружения, снаряжения, продовольственных и фуражных запасов.

7) Бандитизм (участие в шайке, состоявшейся для убийств, разбоя и грабежей), пособничество им и укрывательство.



8) разбой и вооруженный грабеж.



9) Взлом советских и общественных складов и магазинов с целью незаконного хищения.



10) Незаконную торговлю кокаином.



11) При объявлении впредь местности на военном положении Губисполком публикует во всеобщее сведение вышеуказанный перечень деяний.

III. Народный Комиссар Внутренних дел опубликовывает список всех местностей, объявленных и объявляемых на военном положении.



За Председателя ВЦИК Л. Серебряков. Севретарь ВЦИК В. Аванесов.



БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ.



Положение в Лиссабоне становится угрожающим. Полицейские отряды отстреливаются. В окрестностях города большевики заняли несколько деревень. Забастовщики и матросы похитили оружие в арсенале. Забастовавшие железнодорожники не желают соглашения с правительством и собираются насильно освободить арестованных забастовщиков.



ГЕРМАНИЯ. ДЛЯ ВОДВОРЕНИЯ ПОРЯДКА.

Лион. 21 августа. Верховный совет предполагает отправить союзную военную миссию в Силезию для прекращения столкновений в районе угольных копей между спартаковцами, поляками и немцами, грозящих обострением угольного голода центральной Европе.

