О чём писала Рязанская пресса 25 лет назад

О чём информировала рязанская пресса 100, 55 и 25 лет тому назад. На этот раз мы представляем тексты, опубликованные в газетах «Наши ряды» от 8 октября 1919 года, «Приокская правда» от 11 октября 1964 г. и «Вечерняя Рязань» от 8 октября 1994 г.



Газета «Наши ряды» от 8 октября 1919 года.



КРЕСТЬЯНЕ-ХОДОКИ



От деревень, обществ, уездов и губерний часто приходится по нуждам своих односельчан приходить в столицу Советской Республики, в Москву, и в административный центр губернии – в Рязань. Много уделяется времени хождению, не сразу находится то, что необходимо. На помощь приходит Российская коммунистическая партия (большевиков). При центральном комитете этой партии (Москва, Моховая, 7, вход с Воздвиженки, кв. 12) и при Рязанском губернском комитете РКП (Советская ул. (бывшая Астраханка), дом бывший Михайлова под старой Рязанской аптекой), имеются отделы работы в деревне, цель которых давать всякие справки, инструкции и разъяснения по всем крестьянским вопросам. Прием: в Москве ежедневно, за исключением праздников, от 10 до 5 часов дня. В Рязани от 10 до 4-х часов ежедневно, кроме праздников.

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Газета «Приокская правда» от 11 октября 1964 г.



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО ТУХАЧЕВСКОГО



Можно без преувеличения сказать, что в истории развития советской военной мысли 20-х и 30х- годов немалый интерес представляют взгляды Михаила Николаевича Тухачевского по разлиынм вопросам военного искусства, обучения и воспитания войск. Печатные труды и сохранившиеся неопубликованные рукописи прославленного советского полководца наглядно показывают, как глубоко и правильно понимал он особенности военного искусства своего времени и новые явления, возникающие в нем в связи с появлением и развитием различных видов военной техники.



Тухачевский был одним из зачинателей военно-научной работы в Красной Армии. Ещё в 1918 году, будучи на Восточном фронте гражданской войны, он требовал детального анализа проведенных военных операций, обобщения накопленного опыта и его публикации.



Не случайно, что в первый в истории Советской Армии военно-теоретический труд «Стратегия национальная и классовая» принадлежит перу Тухачевского. Этот труд впервые был издан на Кавказском фронте, которым командовал Тухачевский в 1920 году. Читая эту работу, поражаешься глубиной сделанного им анализа условий ведения гражданской войны, её особенностей и тех требований, которые вытекают из этого для организации и ведения военных операций.



В 1921 году Тухачевский выпустил вторую большую книгу под названием «Война классов». В ней он опубликовал свои статьи и речи, снабдив их предисловием о том, что целью этого издания является «…вызвать интерес к вопросам гражданской войны, указать на необходимость их исследования».



Тогда еще очень мало было написано о гражданской войне, и выход в свет такой объемной работы явился большим событием.



Весьма характерно, что обе книги Тухачевского «Стратегия национальная и классовая» и «Война классов» обратили на себя внимание В.И. Ленина. Они и сейчас хранятся в его личной библиотеке в Кремле с пометками великого вождя.

В последующие годы Тухачевский проявил себя не только талантливым советским военачальником, но и видным военным теоретиком. На основе технической реконструкции Советских вооруженных сил, учета характера и особенностей будущей войны он написал много работ по стратегии, оперативному искусству, тактике и военной истории. Всеобщее признание получили его работы: «Война как проблема вооруженной борьбы», «Вопросы высшего командования», «Вопросы современной стратегии» и многие другие.



Все они с исключительной наглядностью показывают, что Тухачевский совершенно правильно предвидел перспективы развития военного дела, умело анализировал состояние средств и способов вооруженной борьбы и на основе этого выдвигал передовые идеи по всем важнейшим проблемам военного искусства.



В написанных Тухачевским предисловии к русскому изданию книг: английского генерала Морриса «Британская стратегия», французского военного деятеля Д. Фуллера «Реформация войны», немецкого военного историка Ганса Дельбрюка «История военного искусства в рамках политической истории» были подвергнуты серьезной критике взгляды военных теоретиков Запада по ряду военных проблем. С другой стороны, эти предисловия показывают, насколько глубоко и основательно Тухачевский изучал оперативно-стратегические взгляды зарубежных военных деятелей, свободно владел несколькими иностранными языками.



Большой ценности выводы и обобщения содержатся в трудах Тухачевского, посвященных вопросам военного строительства, обучения и воспитания войск. Эти работы в свое время способствовали разработке советской военной теории, помогали определять пути развития Советских Вооруженных Сил, разрабатывать новые уставы и наставления, добиваться единого понимания важнейших вопросов военного дела. Многие из них сохранили свое значение и в наши дни.



Обращает на себя внимание, что еще задолго до второй мировой войны Тухачевский неоднократно указывал в своих работах агрессивность немецкого фашизма и подготовку им новой войны. В работе «Военные планы нынешней Германии», написанной еще в 1935 году, он писал, что германская военная промышленность практически вступила на путь всепрогрессирующей мобилизации и что Германия создает могущественные танковые силы и авиацию. При этом он особое внимание обращал на то, что германская армия содержится в «больших кадрах» и постоянно готова к вторжениям на чужие территории.



По вопросам военного искусства, истории войн и военному строительству Тухачевским было написано более 15 книг и значительное количество статей. Всего свыше 120 работ.



В годы культа личности Сталина Тухачевский стал жертвой произвола и нарушения революционной законности. Его труды были преданы забвению. Ныне же, с восстановлением его доброго имени. восстанавливается и его литературное наследство.



Недавно Военное издательство Министерства обороны СССР выпустило в свет двухтомник избранных произведений М.Н. Тухачевского. В первом томе собраны наиболее значительные работы, написанные Тухачевским в 1919 – 1927 гг., во втором – 1928 – 1937 гг. Ряд работ публикуется в двухтомнике впервые. Среди них статьи «Боевое искусство». «О развитии форм управления», «Характер пограничных операций», а также доклад Тухачевского об использовании военных специалистов, написанный по поручению В.И. Ленина, и другие. Предисловие к двухтомнику написал Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов.



Выход в свет двухтомника избранных произведений Тухачевского – это большой и ценный вклад в советскую литературу по истории военного искусства.

Яков Горелик, кандидат военных наук.

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Газета «Вечерняя Рязань» от 8 октября 1994 года.

ДЛЯ ЧЕГО ЖИВЁМ? …

(…) Какие у нас успехи за 10 лет «перестройки»? Появились кой-какие продукты и тряпки. В Южной Корее за 20 лет совершили целый переворот в экономике. Но там люди работали, не покладая рук. Они были заинтересованы в результатах, их правильно информировали. У нас же всё делается, чтобы сбить народ с толку, обозлить его неправильной информацией, науськать на тех, кто хоть что-то делает в интересах простых людей. Хаос и неразбериха устраивает многих. Получается, что нет сейчас личностей, которые обстоятельно и убедительно объяснили бы народу, что же сейчас происходит?



70 лет жили так, сменилось не одно поколение. Партия, ЦК, вожди…Несведущие люди верили в это. Да я и сам с тоской и трепетом вспоминаю, как ездили рано-рано автобусом в Солотчу к сыновьям в пионерлагерь. Идешь по лесу – тишина. И вдруг где-то играет горн. Так хорошо на сердце. Веришь в благородное и прекрасное. Одно смущало: «Пионеры! К борьбе за дело Ленина!..» и т.д. Зачем борьба? Оказывается, империализм – это загнивающая стадия капитализма. С ним надо бороться.

Когда-нибудь «на всей планете будет процветать только коммунизм». Кто же ответит за это гнусное враньё? За то, что 70 лет вертели, как хотели, миллионами простых душ, ломали и поганили их, измывались с дьявольским сладострастием. А в это время на Западе строилась настоящая жизнь, где во главе угла стояли простые люди (не в лозунгах, как у нас, а на деле). На основе научных открытий, новейших технологий, ценного опыта. Но об этом у нас умалчивали. Вот тебе и капитализм. А у нас теперь этим капитализмом пугают несведущих людей.



Так кто же разъяснит все это народу? Кто растолкует? У нас по-прежнему советский строй, всё идёт по-старому. Коммуняки всё так же у кормушек, из нового с успехом переняли лишь одну «прихватизацию». А чего там? Полезных ископаемых, леса, металла и т.п. – до фига. На наш век хватит. Зачем ломать голову, что-то строить?

Продавай все за границу – вот тебе и валюта. А народ – хрен с ним! Вот чего народ терпеть не может – хищного капитализма.



У нас попросту идет переворот с больной головы на здоровую. Да, так, как мы жили при коммуняках, жить больше нельзя. Но и так нельзя – когда процветают аферисты и хапуги из высших кругов. Хрен редьки не слаще. Нет по прежнему демократии и справедливости, и это никого не волнует. Я за то, чтобы убрали Ленина с площади. А что делать с тысячами простых и больных людей? Как убедить их в правильности происходящего, не ущемляя в то же время их гордости и принципов. Ведь все когда-то должно встать на свои места. Не должно быть расплывчатости и темных пятен в истории народа. Все должно делаться в интересах простых людей. Здесь нужна терпимость, гибкость, жалость, наконец!.. Нельзя отделаться досуже-оскорбительным: «совки!» Все должно делаться с тактом и душой. Нам жить с этим народом и строить новую жизнь.



И еще – как у нас с патриотизмом? Патриот – это не тот, кто кичится своим русским происхождением, снисходительно относясь к другим. Патриот относится по-братски к любому человеку на земле.



Некие философы (доморощенные) заговорили в прессе о том, что подвиг – это ненормальное состояние души человека. Аномалия, мол…Нормальный человек должен бросить в тонущего камень, или, по крайней мере, с достоинством удалиться. Вадим (это тогдашний редактор «Вечерней Рязани» — Е.Д.), ты не находишь странным, что за последние несколько лет (наверное, перестройки) даже в «Приокской…» нет сообщений о том, что кто-то спас кого-то из воды, вытащил из огня, лег под неуправляемый автобус с людьми. Перевелись смельчаки на Руси? Даже среди милиции? …



Что ж, наверное, надо радоваться: побеждает современная ультрамодная философия. Тут не до нюансов. Одним человеком больше, одним меньше… Идет борьба за выживание – тряпки, шмотки, жратва. Извилины в мозгу не нужны. Сердце тоже. Кто кого. Побеждает сильнейший. Недаром среди рэкетиров большинство – спортсмены. Сила солому ломит, да и ума, как известно, не требует. Побеждает сильный (наглый). Слабый всю жизнь будет безропотно пахать на него. Государства-то нет. И, повторяю, нет ни одного человека, который бы сказал: «Стойте! Так нельзя!»…

