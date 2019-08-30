О чём писала рязанская газета 100 лет назад

Мы продолжаем знакомить читателей с газетной информацией вековой давности. На этот раз представлены тексты, опубликованные в газете «Известия рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 30 августа 1919 года.

Газета «Известия» рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 30 августа 1919 года.

ОТ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ГУБВОЕНРЕВКОМА. СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ ЗА 28 АВГУСТА.

27 конница противника значительной силы с пулеметами и артиллерией повела наступление на Раненбург, а после упорного боя в 15 часов овладела городом за исключением вокзала. К 20 часам нами были сосредоточены резервы, которыми противник к 23 часам был выбит из города и окружающих сел. Противник отступил в направлении Лебедяни, преследуемый красными войсками на 10-12 верст и скрылся в лесах. Нами занята станция Хоботово на железнодорожной линии Богоявленск – Козлов.

На остальных участках фронта без перемен.

Предревком Корнев. Начштаба Троцкий.

КРАСНАЯ МОЛОДЕЖЬ.

Красная молодежь, внимай! Молодежь зашевелилась, проснулась и энергично взялась за работу строительства новой жизни – жизни труда.

Она поняла, что более кто-либо другой, заинтересована в процветании Советской Республики. И действительно: кому, если не рабочей молодежи дала существенное и реальное рабоче-крестьянская власть (6-ти часовой рабочий день; всеобщее бесплатное обучение в школах, а теперь даже 4-х часовой рабочий день и т.д.).

Общее собрание членов Рязанского коммунистического союза молодежи постановило участвовать в «коммунистических субботниках».

Говорить о важности этого постановления много не приходится.

Всем известно положение нашего транспорта. Благодаря прежней царской политики, а также вызванной войной экономической разрухой, транспорт у нас находится в катастрофическом положении. А от благосостояния транспорта зависит и благополучие Советской Республики. Если транспорт наладится, мы сможем лучше реализовать урожай и снабдить хлебом население голодных губерний, Красную Армию; мы сможем наладить товарообмен, а это уже лишний шаг на пути к социализму.

Коммунистический субботник – это первая ступень в возрождении транспорта. Всюду, где происходили «субботники», они принесли огромную пользу. За 4-5 часов работы чинились паровозы, вагоны, очищался путь и т.д. Производительность труда превосходила во много раз обыденную.

Эти субботники имеют ещё то положительное значение, что они как бы являются живым упреком железнодорожникам, которые воочию убеждаются, что при желании можно и в теперешних условиях сделать многое. И несколько таких субботников непременно поднимут обычную производительности труда на железной дороге.

рабочая молодежь учла это и принимает деятельное участие в субботниках. и во многих городах Рязанская рабочая молодежь также докажет свою сознательность и революционность и на призыв своего коммунистического союза вся, как один, придет и примет участие в первом Коммунистическом субботнике Красной Рязанской Молодежи, который состоится в субботу 30 августа.

Товарищи, рабочая молодежь, дружно за работу в наш коммунистический субботник.

Пусть увидит и узнает буржуазия, что не победить ей Советской России, ибо за её строительство взялась молодая рать.

Да здравствует Российский Коммунистический Союз Молодежи.

Да здравствует Коммунистический субботник.

Д.Г.

РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОГО КОМММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ извещает, что согласно постановления общего собрания членов Союза от 24 августа все члены союза должны принимать участие в работах «Коммунистического субботника.

Первый Субботник Молодежи устраивается в субботу 30 августа. Все члены сочувствующие должны явиться в помещение союза (Семинарская, дом Солодова) в субботу в 4 часа дня. К неявившимся будут применены самые строгие меры.

Приглашается и желающая молодежь не из членов союза.

Рязанский Горком Р. К. С. М.

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

С 15-го сентября в Москве открываются занятия в академии народного образования. Пока при академии устанавливаются следующие отделы:

1) дошкольный.

2) единой трудовой школы 1-й ступени.

3) тоже 2-й ступени.

4) отдел трудовых процессов.

В продолжительном времени будет объявлен прием на отдел внешкольный.

От поступающих в академию требуется: наличность достаточного развития и серьезных знаний для прохождения курса академии и принадлежность к трудовым элементам Республики.

Для необеспеченных материально слушателей устанавливаются стипендии в размере 900 р. в месяц.

Ближайшей задачей академии является подготовка преподавателей педагогических учебных заведений и работников в области всех отраслей народного образования.

ПОРТНОВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ.

При местном Рупводе организуется портновская мастерская для нужд рабочих и служащих водного транспорта.

РАЗГРОМ ПЕТЛЮРО-ПОЛЬСКИХ БАНД. В Фастовском районе красные войска разбили петлюровцев и преследуют их. По Новгород-Волынскому направлению разбиты польские отряды. поляки бегут в панике в Ровно. Нами с боем занят ряд деревень; имеются пленные и другие трофеи. Петлюровские полки занимаются грабежами, погромами, мародерством и бегут, не выдерживая огня красной армии.

КРАСНЫЕ СЕСТРЫ. 26 августа из города Рязани отправилась группа коммунистов на фронт. С распущенным знаменем, символом Труда и Победы. С оркестром музыки они стройно проходили по улицам Рязани, вселяя в души каждого уверенность в победе. Сзади идущей колонны скромно приютились четыре красные сестры милосердия, подобно красным воинам отправляющиеся на фронт, только лишь без атрибутов грозного оружия – винтовок и револьверов, а с небольшими сумочками через плечо с необходимыми медикаментами. Не смерть, не разрушение, не страдания несли с собою эти четыре скромные девушки, а любовь и милосердие к тем, ктос оружием в руках защищает права угнетенных и к тем, кто в темноте своей поднял свою трудовую мозолистую руку на братьев своих – рабочего и крестьянина. Своею чуткой душой они поняли, что они нужнее там, среди грохота орудий, среди стонов истекающих кровью борцов за свободу. Привет вам, красные сестры, дружно, рука об руку с красными борцами едущие на фронт!

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Пропала маленькая рыжая корова с длинным хвостом, на лбу белая полоса. Нашедшему 2000 р. Мясницкая ул. Дом Елагина.

Утеряно удостоверение личности ученицы 4-й Советской школы 2-й ступени за №225 на имя Богданович. Считать недействительным.

Утеряны продовольственные и хлебные карточки на имя Альбины Длугош за №31480, хлебные №17340, 1-й категории 6-го района. Считать недействительными.