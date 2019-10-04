Низкий поклон вам, учителя! Конечно, говорить эти слова нужно было бы ежедневно. Но многие ли успевают каждый день говорить добрые слова хотя бы родным и близким? Бешеный ритм, космические скорости… И как же здорово, что есть такой день, когда мы вспоминаем школьные годы и тех, кто оставил след в наших детских душах!



В День учителя мы предложили рязанцам вспомнить своих педагогов, и теперь с удовольствием делимся этими сокровенными историями. Спасибо всем, кто откликнулся на наше предложение!

Андрей Красов, депутат Государственной Думы РФ, Герой России:

Моей первой учительницей была Муравьёва Мария Ивановна. Она была преклонного возраста. Когда тянули руки, мы обращались «Мариванна, мариванна!» Однажды я так хотел ответить на вопрос, так разволновался, что слишком сократил и произнёс «Мама!» Спустя годы я понимаю, что этот первый учитель Мария Ивановна и была второй мамой для всех малышей. С ней мы учились читать и писать, познавали, что такое добро и зло, что такое правила поведения, что значит быть хорошим школьникам, хорошим человеком, настоящим гражданином своей страны, настоящим патриотом! Уникальная женщина! Огромного душевного тепла человек!

А в этот день хочется поздравить всё учительское сообщество! Хочется пожелать мира и добра вашим семьям, профессиональных успехов! Все гражданине Российской Федерация благодарны за то, что вы избрали такую благородную профессию! Мы ценим ваш труд и благодарим за то, что вы учите наших детей и наших внуков! Спасибо за ваш труд!

Ольга Щетинкина, министр образования и молодёжной политики Рязанской области:

Я училась в школе №40 города Рязани. Сказать об одном учителе сложно, у меня всегда были хорошие педагоги. На каждом этапе обучения был такой человек, который так или иначе повлиял на мое становление как личности.

Если говорить про начальную школу – то это, несомненно, мой первый учитель Надежда Ивановна Сомова. Она работала с нами во 2 и 3 классах, и ей я благодарна за те первые знания, которые она нам дала.

На этапе 5-8 классов я хочу отметить Раису Ивановну Каверину, учителя русского языка и литературы. Мы ее очень уважали. До сих пор помню, как она ставила очень красивые «пятерки» и очень страшные «двойки». Именно Раиса Ивановна сформировала во мне уважение к русскому языку.

В старших классах важным для меня человеком стала мой классный руководитель, учитель английского языка Нина Георгиевна Привалова. Свой вклад в мое миропонимание внес учитель истории Владимир Федорович Виноградов.

Когда я пошла учиться в институт, то идеалом педагога я для себя отметила Виктора Петровича Орехова. Он работал проректором по научно-методической работе в РГПИ (ныне РГУ имени С.А. Есенина), был автором учебников по методике преподавания физики и фронтовиком. Виктор Петрович был так предан своему делу, что это вызывало у меня большое уважение. Он руководил моей первой практикой и, несмотря на занятость, умел находить время для каждого студента, чтобы обсудить все вопросы.

Не могу я не сказать про педагогов в школе, где я работала – это школа №3 города Рязани. Примером педагогического труда для меня стали Людмила Алексеевна Карасёва (учитель химии) и Анна Леонтьевна Варбузова (учитель математики). Обе – Заслуженные учителя Российской Федерации, и это уже говорит о многом. В школе мы занимались интеграцией в образовании и с этими педагогами проводили совместные уроки. Это был интересный опыт, да и дети с удовольствием вовлекались в процесс занятия.

Виталий Юрьевич Попов, министр культуры и туризма Рязанской области:

Всегда с удовольствием вспоминаю свои школьные годы в Окской средней школе Рязанского района. Замечательные учителя, дружный класс, яркие незабываемые школьные события…

Очень признателен учителю истории Галине Макаровне Князевой которая умела так преподносить материал, что у нас не оставалось шансов не знать предмета. У Галины Макаровны мы учились системности, масштабности, творческому подходу к изучаемому материалу. Мы, совсем еще «зелёные», на равных обсуждали с нашим учителем хитросплетения мировой истории, выступали в ролях исторических личностей, перелопачивали десятки книг при подготовке к экзаменам и материалам. И сегодня эти уроки для меня очень важны.

Многая лета, дорогие мои учителя!

Денис Арапов, пресс-секретарь губернатора Рязанской области

Денис Арапов с первым учителем

Моя школа – это рязанская средняя школа № 34.

В первый класс я пошёл в 1988 году. Помню тяжёлый ранец, цветы в руках, школьную форму с шевроном на рукаве в виде раскрытой книги.

Первый урок русского языка, первая парта в среднем ряду и моя первая учительница Татьяна Васильевна Чувилина. Столько времени прошло, а я до сих пор не забыл, как она писала на доске мелом «Классная работа» и очень чётко, по слогам читала нам диктанты.

Талантливый, мудрый педагог, очень важный человек в моей жизни.

Роман Худяков, депутат Рязанской городской Думы:

Педагоги школы №25

Это плеяда учителей моей родной 25-й школы, что на улице Островского.

Они выпустили наш шебутной 10Б класс в 1989 году.

Спасибо, дорогие наши, что потратили на нас столько душевных сил!

Даже на тех, в чьи дальнейшие успехи не очень-то верили!

Я вырос в семье учителей и знаю не понаслышке, как нелегок ваш труд!

С Днём учителя!

Владимир Никешкин, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, генерал-лейтенант юстиции:

Если говорить об учителях, которые на меня оказали какое-то воздействие, я могу нескольких назвать. В первом классе фундаментальные знания нам дали учителя – супруги Мартишевы Михаил Петрович и Анастасия Семёновна.

Где-то классе в шестом началась физика. Но мы не очень хотели учиться. Считалось, что нормальное парни не учат уроки. И вот Николай Михайлович Куликов – он преподавал физику – тех, кто плохо учился, ставил на горох. А в нашем классе так делал: «Поднимай руки и стой целый урок с поднятыми руками около стены!» Сегодня эти методы кажутся странными, а тогда его все боялись, но любили и уважали!

В отношении меня он выбрал очень хитрый способ. Это я уже сам потом понял. Вот он задает вопрос какой-нибудь и говорит: «Да вы ничего не можете ответить. Вот я Вову Никешкина спрошу, он знает!» И мне уже стыдно было не ответить, и я быстро начинал читать что-то, подглядывая, отвечать. А он говорил: «Ну вот, Вова всё знает! В следующий раз спрошу, и он также ответит!» И я домой приходил и начинал срочно уроки учить! Он же обещал меня спросить! Не могу же я показаться дураком! Вот так он сыграл на моём самолюбии и заставил меня учиться!

Учительница русского языка литературы говорила с акцентом и выглядела непрезентабельно, поэтому русский язык и литературу я не учил до 8 класса. А потом пришла другая учительница – молодая, очень симпатичная, с открытой душой, зажигать могла. Соколова Любовь Вячеславовна настолько нас мотивировала на изучение литературы, что не знаю как, но незаметно мы все стали читать литературу и учить стихи. По литературе я знал всё! Низкий поклон ей за это!

В ВУЗе у нас был педагог Коваленко Анатолий Ильич – умнейший человек, кладезь ума, порядочности, харизмы. Благодаря ему мы, разгильдяи, стали ходить в кружки по теории государства и права! Мы там такие полемики устраивали, такие дискуссии! Благодаря этому потом мне даже учиться было легко!

Студент и школьник – это не сосуд, который надо наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. Вот эти преподаватели умели зажечь, и они меня зажгли! Низкий поклон им!

Урсула Макарова, режиссёр

Все десять школьных лет я проучилась в школе № 51.

Благодаря учителям я на всю жизнь получила заряд любви, веры в себя, знания, правильные нравственные и духовные ориентиры.

Мои учителя – это не просто наставники, но и одни из самых близких и дорогих людей моей жизни! Поэтому я хочу сказать огромное спасибо Маслюк О.Н., Макаровой Е.И., Астахову В.В., Казначей Л.У.!

Спасибо, любимые! Будьте здоровы и счастливы, с праздником!

Юрий Борисов, Почётный работник культуры и искусства Рязанской области, актёр Рязанского театра драмы

Я учился в Липецке в школе №3, которую окончил в 1980 году. В школу я ходил с удовольствием, никогда не отлынивал от уроков и не сбегал с них. И не потому, что был суперприлежным и старательным, а потому что в школе было весело и интересно, там были лучшие друзья и любимые учителя. Мне свойственно подмечать смешное в людях и обстоятельствах и, по прошествии лет, вспоминаю о них с улыбкой и теплотой.

Вспоминаю нашу «классную» Эмилию Ивановну Саунину, которая иной раз говорила о каком-то пустяковом проступке с таким пафосом и таким выражением лица, что мы пугались, думая, что началась война. Она была очень хорошим человеком, профессия учителя была её призванием. «Географичка» Ольга Владимировна Титова вела кружок, который я посещал, так как увлекался географией. Хорошая была женщина, наивная и сказочно добрая, но почему-то ненавидела жён военных, рассказывала о них анекдоты и стращала девчонок: «Хотите быть жёнами военных!?».

Химию я не любил и не понимал, но к учительнице Анне Дмитриевне Цымбалист относился прекрасно. Она всё своё внимание уделяла тем, кому химия была нужна для поступления в ВУЗ (и все без исключения поступали), а к нам, остальным, относилась с иронией и лишними знаниями не обременяла. И персонажем она была забавным, я смешно копировал её украинский говор. На экзамене и слушать меня не стала, поставив четвёрку со словами: «Ай, Борисов, артистам химия не нужна!». Этих учителей уже нет в живых. А вот моя любимая «историчка» Тамара Васильевна Сигейкова вынесла мне букет цветов на поклоне спектакля «Король Лир» в Калуге, куда она переехала, выйдя на пенсию. Я был несказанно рад её видеть!

Андрей Мусинов, директор фирмы «Альтернативные системы»

Андрей Мусинов

На Андрея Мусинова как на личность большое влияние оказала учительница русского языка и литературы Дегтярёва Мария Григорьевна. Она первая разглядела в маленьком Андрюшке какое-никакое творческое начало. Под её чутким руководством наш класс по звеньям готовил спектакли и сценки по литературным произведениям. Соответственно, к 9 классу боязнь сцены стала значительно меньше. А в 10 классе я уже нашёл в себе силы и желание вести все утренники и творческие вечера в нашей школе. Отдельное спасибо стоит сказать Марии Григорьевне за то, что она разрешала читать мои стихи на уроках литературы.

Ещё более удивительная история связана с моим преподавателем по алгебре и геометрии. Эта мудрая женщина сразу определила, что Андрей Мусинов – просто стерильный по алгебре и геометрии, но очень ранимый мальчик. Обнаружив это, она не стала травмировать мою психику и не спросила за два году ни разу. .Она просто ставила мне троечку, что очень помогло мне не комплексовать и чувствовать себя на этих уроках человеком. Галина Борисовна по совместительству была нашим классным руководителем. И когда моя мама вернулась с родительского собрания, она на удивление не была расстроена, чего не случалось с моим бывшим классным руководителем. Галина Борисовна сказала маме: «Андрюша – очень хороший, коммуникабельный мальчик. Вы не волнуйтесь, что он не учится. У него всё в жизни будет хорошо!»

И с этим девизом я живу до сих пор!

Ирина Бочарова, выпускающий редактор РИА «7 новостей»

Нестерова Евгения Сергеевна — учитель русского языка и литературы школы № 36

Я не устану повторять, что училась в самой лучшей школе – №36! Мне посчастливилось побывать здесь в трёх статусах – в качестве ученицы, мамы ученика и даже самой довелось поучить здесь детей!

А профессию учителя русского языка и литературы я выбрала для себя неслучайно. Был в моей жизни такой Педагог, с которого хотелось брать пример во всём. Нестерова Евгения Сергеевна – молодая, красивая, с чувством юмора и собственного достоинства! На её уроке стыдно было хулиганить, её предмет нельзя было не учить! Когда она входила в класс или шла по коридору, все замирали в восхищении. Как же хотелось быть такой же – красивой, мудрой, всеми любимой!

До сих пор помню её чёрное платье с пышной юбкой и золотистый жакет! Кажется, именно глядя на них я решила, что тоже буду учителем литературы! Отличная профессия – ходишь себе, красивая, и про книжки интересные рассказываешь! Так я думала классе в седьмом! То, что это далеко не всё, что должен знать и уметь учитель, выяснилось гораздо позже, когда за плечами уже был литфак, а в руках – красный диплом.

И пусть ни я, ни Евгения Сергеевна педагогическую карьеру не продолжили, для меня именно она всегда будет примером того, каким должен быть учитель! С праздником, дорогая и любимая Евгения Сергеевна!