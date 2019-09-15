Нам нужно больше праздников?

Новогодние каникулы, День защитника Отечества, международный женский день, майские праздники, День народного единства… Праздничных выходных дней в России так много, что всерьёз рассматривается вопрос об их вреде для экономики страны и здоровья граждан. Каждый раз перед новогодними каникулами и майскими праздниками разгораются споры об их целесообразности, приводятся данные, графики, цифры, факты, всевозможные эксперты широкого профиля утверждают, что россияне устали отдыхать и так и рвутся на работу.

Сторонники долгих выходных говорят о том, что это прекрасная возможность провести время с семьёй, совершить путешествие, восстановить силы. Противники утверждают, что во время длительного труда нация спивается, а производительность труда падает.

В России могут появиться ещё два выходных

На этом фоне совершенно неожиданно прозвучала новость о том, что в Госдуме РФ рассматривается вопрос о новом выходном дне. Предлагается сделать нерабочим днём понедельник после Пасхи.

Соответствующий законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. По их мнению, более 10 процентов россиян соблюдают Великий Пост. А выход из Поста в день Светлого Христова Воскресения связан для них с высоким психологическим и эмоциональным напряжением. И дополнительный выходной поможет им восстановить силы.

Также депутаты считают, что выходной в Светлый пасхальный понедельник станет «не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».

К тому же, в Италии, Нилердандах, Канаде и во многих странах Западной Европы понедельник после Пасхи уже является официальным выходным.

Ещё одним праздником больше у нас может стать в ноябре. 11 ноября предлагается отмечать освобождение Руси от ордынского ига. Законопроект, разработанный депутатом Госдумы от Калужской области Геннадием Скляром, также будет рассмотрен в Госдуме.

В поддержку этого проекта уже выступили 100 тысяч человек, сообщает Lenta.ru. Законопроект одобрен Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. За дополнительный выходной высказались 42региона России. Идею не поддержали только в Татарстане. Здесь отмечать освобождение Руси от ордынского ига отказались.

Непраздничный выходной

В октябре 2018 года, благодаря указу президента РФ Владимира Путина, у россиян появился ещё один выходной. Но это не очередной праздник, а день для прохождения диспансеризации. С этого момента один раз в три года можно взять выходной день для заботы о своём здоровье. В соответствии с законом, для получения такого выходного нужно лишь написать соответствующее заявление и согласовать его с работодателем.

А как у них?

В 2019 году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных, из них 13 праздничных дней. Много это или мало? Давайте сравним с другими странами.

Согласно данным Международной организации труда, Россия лидирует в списке тех, у кого за год набирается самое большое количестве праздников. Больше нас отдыхают в Индии (21 праздничный день в году), Колумбии и Филиппинах (18), Китае, Гонконге (17), Японии (16) и Мальте (14). В Китае и Японии вообще отдыхают неделями— несколько праздничных дней вместе с выходными образуют неделю. В Японии эта неделя начинается с Дня императора Сева. В Китае таких недель две: празднование китайского Нового года и День образования КНР. Правда, китайцы отрабатывают часть этих выходных в течение года.

Но есть и такие страны, где праздничные выходные выпадают пореже:

Мексика, Германия, Испания, Южная Корея — 12 дней.

Бельгия, Швейцария — 11 дней.

Франция, США, Греция, Чили, Австралия, Финляндия — 10 дней.

Канада, Дания, Польша, Ирландия, Исландия — 9 дней.

Великобритания, Турция — 8 дней.

Нидерланды — 7 дней.

Коста-Рика — 5 дней.

Так что в России – «золотая середина». Мы отдыхаем не больше всех и не меньше всех. А нужны ли нам ещё два выходных дня, вопрос, конечно, интересный, но не такой уж сложный. Ведь многие работают по сменам, вахтовым методом, а то и в режиме 24 на 7. На эти случаи выходные дни не распространяются. Те, кто проводит всё свободное время на даче, и те, кто может себе позволить путешествовать несколько раз в год, конечно же, будут рады новым выходным. Ну а тем, кто проводит праздники в алкогольном угаре, не так важно, какой день на календаре. Что-то мне подсказывает, что повод они найдут и без дополнительных законопроектов.

Отдыхайте в меру и с пользой!