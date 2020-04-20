МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

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Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Сотрудники РИА «7 новостей» провели один день вместе с волонтёрами и подготовили репортаж с места событий.

Экипажи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ готовятся к очередному выезду. Каждый день волонтёры на двух автомобилях доставляют пенсионерам на дом лекарства, продукты и предметы первой необходимости, а также помогают оплачивать услуги ЖКХ.

О промежуточных итогах проекта рассказывает Сергей Пупков, Председатель Совета регионального отделения СР в Рязанской области. Вместе с партийцами он прошёл обучение в едином штабе проекта и с самого начала работы возглавил корпус волонтёрских бригад СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

– У нас есть необходимые ресурсы, большой опыт практической работы, а главное, активные люди, для которых желание помочь – не сиюминутный порыв. Наше старшее поколение сейчас нуждается в особом внимании и заботе, делаём всё возможное, чтобы помочь им сохранить здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Как показала практика, за помощью к волонтёрам обращаются люди в возрасте 70-80 лет, те, кто проживает в одиночестве или пожилые пары. За последние дни волонтёры приняли более 70 обращений, в среднем в день выполняются 5 заявок, – сообщил Сергей Пупков.

Быстрый обмен оперативной информацией, и мы садимся по машинам. Едем в штаб проекта #МЫВМЕСТЕ. Здесь волонтёры получают заявки, с которыми будут работать сегодня. Инструктаж, распределение задач – экипажи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ отправляются в путь.

Волонтёры работают, в обязательном порядке используя средства защиты и дезинфекции. Антисептики, маски, перчатки – все движения отработаны до автоматизма. Движемся по городу, несмотря на введённые ограничения – машин на улице много.

Без дела я сидеть не могу

Когда мы узнали, что в день выполняется в среднем 5 заявок на 2 экипажа, слегка удивились. Подумали, что могло быть и больше.

Оказалось, выезд по каждому адресу совершается несколько раз: сначала волонтёры приезжают на дом к обратившимся в колл-центр #МЫВМЕСТЕ, получают список необходимого. Затем находят в магазинах и аптеках нужные товары, закупают, доставляют.

Как рассказали активисты, для пожилых людей каждый визит – большое событие.

– Понимаете, для них ведь поход в аптеку или магазин – это не только просто купить нужный товар, а часть общения, которого очень не хватает. А сейчас они оказались в самоизоляции, запертые в четырёх стенах. Конечно, слушаем, разговариваем, мы же не просто курьеры, – объясняют волонтёры.

Никита и Александр в составе волонтёрских бригад СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с первых дней работы в проекте #МЫВМЕСТЕ.

Никита – активист партии уже 5 лет. Он руководитель выездной приёмной рязанского Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия», которая работает с обращениями в районах области.

– В связи с коронавирусом и ограничениями по передвижению работа выездной приёмной Центра сейчас приостановлена. А без дела я сидеть не могу, – говорит Никита.

Александр работает на «удалёнке», сам выстраивает свою работу и время. С радостью откликнулся на предложение помочь людям. Считает, что акция взаимопомощи – это то, что нужно и важно именно сейчас.

– Я решил присоединиться к команде, чтобы быть максимально полезным в текущей ситуации. Мы занимаемся реальным делом, и мне нравится быть в «гуще событий». Каждый день проходит не зря, это помогает сохранить равновесие и отвлекает от тревожных мыслей.

Разговор прерывает телефонный звонок. На связь выходит второй экипаж, в составе которого Андрей Семенюк, секретарь Бюро Совета РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Рязанской городской Думы.

Андрей Семенюк сообщает: экипаж успешно выполнил заявку по доставке необходимых лекарственных препаратов, двигается по намеченному маршруту. Предлагает обратить внимание на ситуацию с получением в аптеках бесплатных лекарств, положенных гражданам на основании социальных льгот и при возникновении проблем – оперативно информировать.

Никита уточняет рабочие вопросы по деятельности Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия». Сейчас специалисты Центра работают дистанционно, ежедневно по телефону, почте и скайпу принимая обращения граждан, которые сообщают о нарушениях своих прав.

Обсуждается ситуация с деятельностью управляющей компании на одном из домов, которая регулярно собирает платежи на текущий ремонт, а услуги не оказывает.

Андрей Семенюк ранее направлял депутатский запрос в государственную жилищную инспекцию Рязанской области. Получил ответ, в котором госжилинспекция официально подтвердила: управляющая организация нарушила лицензионные требования в содержании дома и выдала предписание о выполнении работ по текущему ремонту дома.

– У нас в партии несколько проектов, которые направлены на оказание помощи людям, – рассказывает Никита.

Мы не ждём, когда ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, делаем всё, что можем, уже сегодня. Понятно, что с учётом ограничений…

Подъезжаем по адресу, где нужна помощь, Никита отправляется за списком необходимых товаров и продуктов.

Молоко 2 пакета, сметана 250 г, 2 грудки куриные, чёрный хлеб 0,5 кг

Если вы затарились гречкой и туалетной бумагой в промышленных масштабах и переживаете, что не хватит – перечитайте. Именно такой список получили волонтёры по заявке.

– Это стандартная ситуация. Пенсионеры действительно заказывают самый минимум. Почему так – наверное, объяснять не нужно. Стараемся найти качественные продукты по оптимальной цене, смотрим состав, производителя, внимательно изучаем ценники, – поясняет Никита.

Для понимания: проект #МЫВМЕСТЕ – не благотворительный. Волонтёры занимаются доставкой продуктов и предметов первой необходимости, которые покупают за деньги, полученные вместе со списком от обратившихся в колл-центр. Уточняем алгоритм действий.

– Отчётность строгая, всё вносим в специальные бланки, прилагаем чеки, документооборот фиксируется штабом проекта, – рассказывает Никита.

Вновь едем по адресу, везём продукты. Никита бережно ставит пакет на сидение, заполняет отчётные документы. Просит «не ходить толпой к людям», скептически относится к идее сделать фотографии. Аккуратно делаем кадр.

Впереди – длинный день. Люди ждут помощь, и мы понимаем, что пришла пора прощаться с волонтёрами и возвращаться к редакционным делам.

Напоследок активисты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ просят напомнить всем, кто читает этот репортаж: сейчас крайне важно оставаться дома! Так вы сможете помочь не только врачам, но и волонтёрам.

Фотографии – Александр Морозов специально для 7info