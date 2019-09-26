Марина Чернышова: 15 лет – не итог, а самое начало пути!

Осенью начинается новый театральный сезон. Актёры и режиссёры полны новых планов и идей, а зрители замерли в ожидании громких премьер. Из рязанских театров первым в сезон шагнул музыкальный. 18 сентября состоялась премьера мюзикла «12 стульев». И мы решили поговорить с директором рязанского музыкального театра Мариной Чернышовой о том, что ждёт рязанцев в новом театральном сезоне, о жизни театра и том, с какими итогами театр подошёл к своему 15-летию.

– 2019 год объявлен в России годом театра. Этот факт как-то повлиял на работу Рязанского музыкального театра?

– Для работников театра каждый год – это год театра! В этом году мы поставили два новых спектакля – «Средство Макропулоса» и «12 стульев». Спектакли яркие, интересные, с хорошей музыкой – это наш подарок городу в честь Года театра. Кроме того, в этом году мы отмечаем 15-летие. Конечно, это ещё не юбилей, но заметная веха на пути становления театра.

– Какие праздничные мероприятия по этому поводу запланированы?

– Каких-то масштабных торжеств мы не планируем. 18 сентября состоялась премьера мюзикла Игоря Зубкова «12 стульев». Этот спектакль стал своеобразным творческим отчётом труппы. Хочу отметить прекрасную работу постановочной группы: художников Валентины Комоловой и Владимира Павлюка, режиссёра-постановщика и балетмейстера спектакля Александра Сапрунова, а также дирижёра-постановщика Арифа Дадашева. Наш театр – третий в России, отважившийся на эту постановку. Дело в том, что жанр мюзикла требует очень хорошей хореографической подготовки труппы, помимо обязательного наличия хороших вокальных и актёрских данных у исполнителей.

– Расскажите, как формируется репертуар театра? Вы утверждаете его единолично, как директор и художественный руководитель, или с кем-то советуетесь?

– Конечно, сначала я сама знакомлюсь с материалом спектакля, общаюсь с авторами или их наследниками. И обязательно советуюсь с главным дирижёром, с главным балетмейстером, режиссёрами. Важно учесть много компонентов, чтобы достичь желаемого результата. Безусловно главными критериями в отборе материала являются высокий художественный уровень произведения и соответствие возможностей труппы для его реализации. Со специалистами рассчитываем необходимые затраты, определяем предполагаемый коммерческий результат. А окончательное решение принимаю я, потому что именно на мне лежит ответственность, как на директоре и художественном руководителе театра.

– А могут ли артисты сами внести предложение по репертуару?

– Конечно, могут. Это их право. И это очень хорошо, что артист думает над репертуаром, что он видит себя в какой-то роли. Но не всегда получается пойти им на встречу. Артист – это эго, центр вселенной. Но нужно учитывать и возможности театра, и наличие партнёров на другие роли.

– Вы упомянули коммерческую составляющую. Мне, как не профессионалу, кажется, что проще брать в репертуар такие выигрышные произведения, как «Двенадцать стульев», «Труффальдино из Бергамо» – те, которые все знают и любят, на которые точно пойдут зрители. А чем вы руководствуетесь, когда включаете в репертуар такие постановки, как «Средство Макропулоса»? Ведь это прекрасное произведение не так хорошо известно. Или вы заранее смогли просчитать, что оно понравится зрителю?

– Коммерческая составляющая – это не только прогнозируемый доход. Это и расчёт необходимых финансовых вложений. Важно так выстроить репертуар, чтобы привлечь в театр как можно больше зрителей, а для этого спектакли должны быть разноплановыми, удовлетворяющими вкусы разных слоев населения.

Например, «Труффальдино» позволит отдохнуть от серых будней, повеселиться вместе с героями постановки. А спектакль «Средство Макропулоса» другого плана. Здесь ярко раскрылось драматическое актёрское дарование нашей ведущей актрисы Ирины Маненковой. Потрясающая музыка композитора Владимира Баскина помогает прочувствовать сложность таких глобальных вопросов, как вечная жизнь и её необходимость, или, наоборот бессмысленность. Прекрасные партнёры помогают Ирине раскрыть сложный образ героини – актрисы Эмилии Марти.

– Есть ли какие-то произведения, которые вам бы очень хотелось поставить, но пока не получается в силу каких-то обстоятельств?

– Я оптимист. Есть много прекрасных спектаклей, которые я хотела бы увидеть на нашей сцене. Но всему своё время.

– А что ждёт зрителей в этом театральном сезоне?

– Обязательно порадуем наших маленьких зрителей новогодним спектаклем. Планируем поставить мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза», интересный и очень весёлый. Весенняя премьера для взрослого зрителя – опера Моцарта «Свадьба Фигаро». Театр всегда трепетно отмечает День Победы. В этому году мы подготовим новую концертную программу, посвящённую 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

– Какие-то кадровые изменения в театре произошли? Увидим ли новых артистов в этом сезоне?

– Сейчас труппа хорошо сбалансирована, в ней много ярких молодых артистов, но для талантливых певцов и актёров всегда открыта дверь.

– Считается, что артистам необходима слава, популярность, узнаваемость. И всё это в Москве, в телевизоре. А у вас достаточно постоянная труппа. В чём секрет такой стабильности?

– Артисту необходима и занятость, и перспектива роста. В нашем театре все артисты востребованы, у них есть возможность постоянно выходить на сцену, воплощать различные образы, тем самым творчески расти и развиваться, а это очень важно для формирования личности артиста.

– Есть расхожее мнение о том, что театр – это такой серпентарий, где все друг другу завидуют, сплетничают, интригуют. Так ли это на самом деле?

– В каждом человеке есть отрицательные и положительные стороны. Артист должен постоянно стремиться к самосовершенствованию и не отвлекаться на зависть, злобу, интриги, сплетни. И если артист сможет к себе критически относиться, он далеко пойдёт. А если актёр не будет развиваться, а будет только завидовать и интриговать, то все эти чёрные чувства съедят его изнутри.

– Планируются ли гастроли Рязанского музыкального театра в других городах?

– В прошлом сезоне театр с большим успехом выступал в Смоленске, и годом раньше ему аплодировали зрители в Белорусском музыкальном театре (г. Минск), 75-летию Победы в Сталинградской битве были посвящены концерты в Италии (г. Рим). В настоящее время мы рассматриваем варианты выезда труппы в другие регионы.

– Кстати, о полных залах. Многие рязанцы жалуются, что невозможно достать билеты в музыкальный театр. Все спектакли идут с аншлагами. Визит к вам нужно планировать заранее. Как вы думаете, в чём причина? Ведь не только в небольшом зрительном зале?

– Конечно, вы правы, не только в этом причина. Зрителя привлекают интересный репертуар, высокий профессионализм артистов, прекрасные голоса, успешная работа постановочной группы. На самом высоком уровне хореографическая подготовка труппы благодаря главному балетмейстеру Александру Сапрунову. Все спектакли идут в сопровождении оркестра. Безусловно наш зал уже не вмещает всех любителей этого жанра, так как помимо рязанцев нашими зрителями являются и жители соседних регионов.

– Расскажите, как вам удаётся совмещать такую творческую должность художественного руководителя с таким практичным постом директора? Ведь, как правило, это два разных человека.

– Вот так и удаётся! Зато я могу поспорить сама с собой! Как художественный руководитель, мечтаю поставить что-то, а потом сама себе, как директор, говорю, что мы пока к этому не готовы. А если серьёзно, то для обеих должностей у меня есть и образование, и опыт.

– А вы не жалеете, что не продолжили карьеру певицы? Не хотели бы выйти на сцену, устроить бенефис?

– Нет. Этот этап пройден. Как певица я реализовала себя в Рязани на 100%, работая солисткой филармонии. Я уже спела всё, что мне хотелось. И большое спасибо филармонии за это.

– Вы руководите театром уже 15 лет. С одной стороны, это только начало пути, так сказать, «подростковый возраст». А с другой стороны – у театра уже есть свой образ, своё лицо, и можно подвести промежуточные итоги.

– 15 лет – это ещё только начало большого творческого пути, но театр уже стал неотъемлемой частью культурной жизни нашего региона. Театр молод, профессионально состоятелен и готов к новым творческим свершениям!