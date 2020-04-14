Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

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В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени С.А. Есенина, участник команд КВН «Головы» и «Чернокнижник», основатель «Рыбатлона», профессиональный ведущий. На протяжении 52 минут он пообщался с пользователями социальной сети «Вконтакте».

Среди активных зрителей онлайн-беседы были школьники, участвующие в проекте «МедиаКВН», реализуемом АНО «Центр развития КВН» при поддержке Фонда президентских грантов, и их педагоги.

С «больной» головы на здоровую…

– Когда вы узнали, что есть КВН?

– Скорее всего это произошло в школе! Но настоящая творческая активность началась в студенческие годы. Я учился на литфаке РГПУ (сейчас это факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина). В это время я и познакомился с такими же студентами вуза –выпускниками 14 школы. С ними мы впоследствии создали команду КВН «Головы». Так я и попал «в струю». Считаю, что вся моя сегодняшняя «шоу-деятельность» выросла из КВН! Сначала наша команда называлась «Опухшие головы», и мы проигрывали. Но потом мы поняли, что как корабль назовёшь, так он и поплывёт. И стали называться просто «Головы». Так пришёл успех, началась череда побед!

Дарья Навитанюк (Школа №51 г. Рязани «Центр образования»)

Запомнить своего учителя – уже серьёзное достижение!

– Кто из ваших баграмовских учеников достиг серьёзных высот?

– После окончания вуза у меня было два варианта – 2 года службы в армии или 5 лет работы в сельской школе. Оба варианта непростые, я выбрал второй. Кстати, бывших учителей не бывает! Преподавал в баграмовской сельской школе русский язык и литературу. У пятиклассников. Перед изоляцией на Масленице подходит ко мне парень и говорит: «Дмитрий Анатольевич, а я Вас помню». Запомнить своего учителя – уже серьёзное достижение!

Ксения Грибенникова (Школа №3 г. Рязани «Центр развития образования»)

Судьба EVENTа в период ограничений

– Как живётся организаторам и ведущим мероприятий в период ограничений, связанных с коронавирусом?

– Сейчас никаких мероприятий нет. Общаться людям тяжело. Живётся тяжело. Стало грустнее. Менее «денежно». Но мы, тем не менее, закрепили пояса. Питаемся сухофруктами, варим компоты, а временами даже переходим на собачий корм… Но очень надеюсь, что к лету ситуация улучшится. И мероприятия будут проходить очень интенсивно! Приглашаю. Даже самое скучное мероприятие пытаемся вывести в весёлое русло!

– Как будет развиваться КВН, если ситуация с коронавирусом не улучшится?

– Ситуация улучшится! Это 100 процентов. Наверное. А если не улучшится, то будем дома устраивать КВН. Технология следующая. Готовишь визитку, открываешь окно. Соседи из дома напротив тоже открывают окно. Можно подключить колонки, микрофон и показывать семейную визитку.

Дарья Навитанюк (Школа №51 г. Рязани «Центр образования»)

«Пельмени» – короли!

– Какие ваши любимые команды КВН?

– На первом месте «Головы», «Чернокнижник» – на втором месте. Но тащились мы от «Уральских пельменей», «Сборной Санкт-Петербурга», «Детей лейтенанта Шмидта». «Пельмени» – короли! Они даже сказали, что «Головы» – крутая команда!

Елена Кудрявцева (Школа №3 г. Рязани «Центр развития образования»)

Превратим нос в ловушку для коронавируса!

– Как соблюдаете режим самоизоляции?

– Режим самоизоляции соблюдаю. В него входят: просмотр фильмов, чтение книг. Выезжаем на дачу, чтобы полить растения. Созрел для земельных работ. Многие до этого дойдут! Но самое главное – оксолиновая мазь. Верю, что её использование может превратить нос в настоящую ловушку для коронавируса! Кстати, мазь эта состоит из вещества, в названии которого аж целых 38 букв!

Ксения Грибенникова (Школа №3 г. Рязани «Центр развития образования»)

От «Рыбатлона» не зарекайтесь!

– Как возникла идея «Рыбатлона»?

– Я – любитель биатлона и рыбалки. И однажды я подумал, как же сделать интересный микс из этих увлечений? В 2001 году эта идея нашла поддержку администрации города Рязани, а затем была поддержана региональным министерством физической культуры и спорта. Очень признателен за поддержку! О поступившем от зрителей нашей трансляции предложении провести домашний аквариумный рыбатлон стоит серьёзно подумать. Жду правила!

– В «Рыбатлоне» может участвовать любой желающий?

– Реально любой! Планируем провести ближайший «Рыбатлон» 23 мая (желаю коронавирусу закончится до 15 мая, чтобы открытие очередного сезона Рязанской лиги КВН состоялось)! Такой вот каронавирусный оптимизм! Вид спорта очень простой! Нужно поймать две любые рыбы и пробежать три круга по 1 км. Это элементарно! «Монстры» это делают за 15 минут, «не монстры» – за 30 минут. Но у нас 2 часа! Правила можете подробно изучить на нашем сайте: http://rybatlon.ru/

– Ваша семья поддерживает Вас в проектах?

– Да, конечно! Моя жена является администратором «Рыбатлона». Дочка пока не так активно поддерживает. Но от «Рыбатлона» не зарекайтесь!

Елена Кудрявцева (Школа №3 г. Рязани «Центр развития образования»)

На литфак! Попробуем так

– Куда собирается поступать Ваша дочь?

– Про дочь такая информация. Вы знаете, моя дочь учится в 11 классе. Как будет сдавать ЕГЭ и когда – не совсем пока понятно. Но будем поступать на литфак! Попробуем так.

Дарья Навитанюк (Школа №51 г. Рязани «Центр образования»)