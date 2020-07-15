Среда, 15 июля, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
АкцентыКосмическая карта Рязанской областиНовости РязаниКультура

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Ирина Бочарова

В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории бывшей усадьбы Гагариных. Место для храма крестьяне выбирали на общем сходе, участие в котором принимали и архитектор, и сам благочинный.

Первый камень в основание будущей церкви был заложен в 1892 году. А уже в 1900 году деревянный храм распахнул свои двери для прихожан. После революции, когда многие церкви были утеряны безвозвратно, в тёплом здании деревянного храма разместили сельскую школу.

К сожалению, мало что сохранилось от былой красоты до наших дней. А вот чего на Руси всегда было в достатке – так это неравнодушных людей. И сегодня среди нас есть те, кому небезразличен храм, кто готов провести свободное время не за кружкой пива, не у экрана телевизора и даже не ругая власть в социальных сетях. По иронии судьбы восстанавливать разрушенный храм в Рязанской области взялись москвичи. Один из них – Вадим Тузов. В Ключах у него дача. Но Вадим приезжает сюда не только для того, чтобы отдохнуть на природе. Вместе с группой единомышленников он решил вернуть селу храм, а храму – былую красоту.

Вадим надеется, что на родине великого философа возродится не только храм. Когда-то здесь была и богатая усадьба, и лес, и яблоневый сад.

– Ведь пока есть что-то, что можно осязать, человек не теряет связь с родиной и её историей, – уверен Вадим Тузов.

Конечно, один в поле не воин. Да и вдвоём, и даже впятером осилить задуманное невозможно. Нужны значительные средства. А в первую очередь – желание тех, кому по силам превратить село Ключи в яркую туристическую точку на карте не только Рязанской области, но и всего мира. Ведь именно здесь зарождалось всё то, чем мы привыкли гордиться, – космическая история нашей страны.

Именно на Рязанской земле родился тот, кого по праву считают родоначальником русского космизма. Николай Фёдорович Фёдоров родился в селе Ключи в 1829 году. Тогда, конечно, об этом никто не догадывался, а теперь мы с уверенностью можем сказать, что Николай Фёдоров был великим мыслителем, философом-футурологом, новатором. Современники называли его «московским Сократом». C уважением и восхищением отзывались о Фёдорове и его учениях Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьёв. Он мечтал воскресить людей и с помощью науки планировал собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». Бережному и уважительному отношению к ушедшим предкам Фёдоров посвятил свою жизнь. Удивительно, но учения его легли на благодатную почву и нашли продолжение в жизни и деятельности его земляков.

Есть в Ключах ещё один храм, а точнее – часовня. Её, ничего не зная о космизме и философии Фёдорова, построил местный житель Александр Матвеевич Воробьёв. Часовню он строил в память о матери, но, когда узнал, что на этой же земле родился великий Фёдоров, когда познакомился с его учением, его работа наполнилась новым смыслом. И эта часовня стала настоящим памятником Фёдорову и его идеям о памяти предков. Эти же идеи помогли Воробьёву сберечь от пожара местное кладбище и установить памятник павшим воинам. В этом он видел свою миссию – беречь память предков и передавать её новым поколениям. Пять лет назад Александра Матвеевича не стало. Но часовня до сих пор ухожена. Значит, удалось ему донести до земляков свою миссию и научить их «жить по-фёдоровски».

«По-фёдоровски», возможно, даже не осознавая этого, живёт и Вадим Тузов с компанией единомышленников. Хочется верить, что таких людей, неравнодушных к памяти предков, станет как можно больше. А у нас появится ещё один повод гордиться нашим краем и его жителями.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанской области заразились коронавирусом 513 детей
Следующая статьяВ Рязанской области задержан пьяный автоугонщик

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В четверг рязанцев ждёт массовое отключение холодной воды

Новости Рязани
В четверг, 16 июля, в Рязани будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В связи с этим холодную воду отключат...
Узнать больше

Рязанские приставы взыскали с алиментщиков более 37 миллионов

Новости Рязани
За 6 месяцев 2020 года рязанские судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 37 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Узнать больше

В Рязанской области задержан пьяный автоугонщик

Новости Рязани
Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» через полчаса после сообщения о пропаже в Кораблинском районе иномарки задержали в городе Ряжске нетрезвого...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы приблизились к разгадке тайного смысла рекламных щитов с грустной девушкой

Новости Рязани
Рязанцы обнаружили в социальной сети Instagram новый аккаунт. Именно он ведёт к разгадке тайного смысла рекламных щитов с изображением грустной девушки. Жителей...
Узнать больше

В Рязани стартует долгожданный юбилейный сезон рыбатлона

Новости Рязани
Десятый сезон рыбатлона начнется в субботу 25 июля в Рязани на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом приглашают всех желающих...
Узнать больше

В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

Новости Рязани
Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+