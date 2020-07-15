Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории бывшей усадьбы Гагариных. Место для храма крестьяне выбирали на общем сходе, участие в котором принимали и архитектор, и сам благочинный.

Первый камень в основание будущей церкви был заложен в 1892 году. А уже в 1900 году деревянный храм распахнул свои двери для прихожан. После революции, когда многие церкви были утеряны безвозвратно, в тёплом здании деревянного храма разместили сельскую школу.

К сожалению, мало что сохранилось от былой красоты до наших дней. А вот чего на Руси всегда было в достатке – так это неравнодушных людей. И сегодня среди нас есть те, кому небезразличен храм, кто готов провести свободное время не за кружкой пива, не у экрана телевизора и даже не ругая власть в социальных сетях. По иронии судьбы восстанавливать разрушенный храм в Рязанской области взялись москвичи. Один из них – Вадим Тузов. В Ключах у него дача. Но Вадим приезжает сюда не только для того, чтобы отдохнуть на природе. Вместе с группой единомышленников он решил вернуть селу храм, а храму – былую красоту.

Вадим надеется, что на родине великого философа возродится не только храм. Когда-то здесь была и богатая усадьба, и лес, и яблоневый сад.

– Ведь пока есть что-то, что можно осязать, человек не теряет связь с родиной и её историей, – уверен Вадим Тузов.

Конечно, один в поле не воин. Да и вдвоём, и даже впятером осилить задуманное невозможно. Нужны значительные средства. А в первую очередь – желание тех, кому по силам превратить село Ключи в яркую туристическую точку на карте не только Рязанской области, но и всего мира. Ведь именно здесь зарождалось всё то, чем мы привыкли гордиться, – космическая история нашей страны.

Именно на Рязанской земле родился тот, кого по праву считают родоначальником русского космизма. Николай Фёдорович Фёдоров родился в селе Ключи в 1829 году. Тогда, конечно, об этом никто не догадывался, а теперь мы с уверенностью можем сказать, что Николай Фёдоров был великим мыслителем, философом-футурологом, новатором. Современники называли его «московским Сократом». C уважением и восхищением отзывались о Фёдорове и его учениях Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьёв. Он мечтал воскресить людей и с помощью науки планировал собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». Бережному и уважительному отношению к ушедшим предкам Фёдоров посвятил свою жизнь. Удивительно, но учения его легли на благодатную почву и нашли продолжение в жизни и деятельности его земляков.

Есть в Ключах ещё один храм, а точнее – часовня. Её, ничего не зная о космизме и философии Фёдорова, построил местный житель Александр Матвеевич Воробьёв. Часовню он строил в память о матери, но, когда узнал, что на этой же земле родился великий Фёдоров, когда познакомился с его учением, его работа наполнилась новым смыслом. И эта часовня стала настоящим памятником Фёдорову и его идеям о памяти предков. Эти же идеи помогли Воробьёву сберечь от пожара местное кладбище и установить памятник павшим воинам. В этом он видел свою миссию – беречь память предков и передавать её новым поколениям. Пять лет назад Александра Матвеевича не стало. Но часовня до сих пор ухожена. Значит, удалось ему донести до земляков свою миссию и научить их «жить по-фёдоровски».

«По-фёдоровски», возможно, даже не осознавая этого, живёт и Вадим Тузов с компанией единомышленников. Хочется верить, что таких людей, неравнодушных к памяти предков, станет как можно больше. А у нас появится ещё один повод гордиться нашим краем и его жителями.