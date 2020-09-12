Какие работы проводят в огороде в сентябре

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Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на участках не меньше, чем в любой летний месяц. Ведь от того, как ваш сад переживёт зиму, во многом зависит урожай будущего года.

Работы в саду

В сентябре своими плодами нас радуют позднеосенние и раннезимние сорта яблок и груш. Помните, чем дольше плоды остаются на дереве, тем лучше их вкус и выше лежкость. Но и затягивать со сбором урожая не стоит. Ведь собранные во время заморозков или затяжных дождей фрукты долго не лежат. Снимать плоды надо осторожно, без нажимов, не повреждая плодоножку. Сбор начинают с нижних ветвей, затем постепенно переходят к верхней части кроны.

Яблоки и груши дольше и лучше сохраняются, если сложить их в деревянные ящики или картонные коробки и пересыпать опилками.

Гнилые фрукты нужно собирать ежедневно, чтобы не размножать вредителей.

После сбора урожая не забудьте удалить подпорки под ветви. Делать это нужно также очень аккуратно.

Подготовиться к зиме растениям помогут удобрения. В последней декаде сентября у деревьев начинается интенсивный рост корней, поэтому необходимо чтобы в почве было достаточно влаги и питательных веществ.

Яблони и груши, смородину и крыжовник подкормите органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Это повысит их морозоустойчивость.

После сбора последнего урожая ягод обрежьте малину и ежевику. Нужно удалить слабые и больные побеги, а стебли связать в пучки и пригнуть к земле.

Клубнику можно подкормить перебродившим коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:15, или птичьим пометом, разбавленным в соотношении 1:30, либо настоем сорняков.

Винограду тоже будут полезны фосфорные и калийные удобрения, а также навоз и зола. После сбора урожая обрежьте невызревшие побеги и удалите все остатки листьев.

Кустарники следует обработать раствором мочевины (500 г на ведро воды), чтобы защитить от грибных заболеваний, а также от тли и клеща. Обрабатывать нужно не только листья и ветви, но и землю под кустами.

В сухую погоду деревья можно побелить специальной водоэмульсионной краской для садовых работ. Она предохранит деревья от солнечных ожогов, когда в конце февраля-марте после пасмурной зимней погоды появляется очень яркое солнце. Также полезно будет обернуть стволы полипропиленовым волокном — белыми синтетическими мешками из-под сахара или круп.

В сентябре садоводы обрезают плодовые деревья и кустарники. Делать это нужно осторожно. Обрезайте ветки, которые смотрят внутрь кроны, на ствол или вниз, так как они мешают друг другу.

Если осенью установилась сухая погода, не забывайте о поливе. Это обеспечит отток питательных веществ в корневую систему и поспособствует успешной зимовке растений, а также их интенсивному росту и развитию в будущем сезоне.

Сентябрь – время не только для сбора урожая, но и для посадки молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Газоном тоже нужно заниматься в сентябре. Его по-прежнему нужно косить, но уже реже – один раз в 10-14 дней. В зиму оставляют траву высотой не менее 10 см.

Работы в огороде

Если вы до сих пор не выкопали картофель, морковь и свеклу, это нужно сделать в ближайшее время.

В первой половине месяца соберите оставшиеся огурцы, перцы, томаты. Зеленые томаты на «дозревание» аккуратно сложите в коробку в один-два слоя и поставьте в темное место.

Во второй половине сентября собирают урожай капусты, тыквы, кабачков.

До первых заморозков нужно успеть посадить озимый чеснок.

Обязательно удалите с участка все сорняки, опавшие листья, сухие стебли растений и гнилые плоды.

Берегите себя и свой урожай.