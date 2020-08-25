Как выбрать сменную обувь в школу

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Роскачество продолжает проверять товары для детей в преддверии начала школьного сезона: на этот раз в фокусе внимания оказалась обувь для мальчиков и девочек младшего возраста. Эксперты выяснили, безопасно ли носить обувь из искусственной кожи, зависит ли качество изделия от его цены, а главное — какие торговые марки обеспечат ребёнка безопасной обувью.

Об исследовании

В рамках исследования эксперты Роскачества закупили туфли и полуботинки (с верхом из синтетических материалов) для мальчиков и девочек, в общей сложности 17 товаров 15-ти популярных торговых марок (далее — ТМ), из которых 12 товаров — китайского производства, 2 — произведены в России, по 1 — из Швеции и Камбоджи, у товара одной торговой марки не указана страна происхождения. Обувь была закуплена как офлайн — в детских магазинах, так и онлайн. Стоимость продукции на момент закупки составила от 399 руб. до 3 000 руб. за пару.

«Исследования Роскачества не в первый раз дают потребителю наиболее полную и достоверную информацию о качестве и безопасности самых востребованных товаров. Это очень важно. Тем более, когда речь идёт о товарах для детей. Детская обувь была исследована специалистами по 19-ти показателям качества, безопасности и достоверности маркировки, среди которых: содержание потенциально вредных веществ, интенсивность запаха, токсичность, прочность креплений и швов, устойчивость окраски к трению и соответствие заявленного размера обуви фактическому», — отметил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Результаты исследования

Лидерами рейтинга детской обуви для мальчиков и девочек начальных классов стали китайские производители — это торговые марки InExtenso (для мальчиков) и Futurino (для девочек). Как показало исследование, качество не зависит от торговой марки. Так, были исследованы обувь Zara и Futurino как для мальчиков, так и для девочек. Если Futurino для девочек заняла второе место среди всех исследованных образцов, то рейтинг этой же торговой марки для мальчиков был обнулен — выявлены серьезные нарушения Технического регламента Таможенного Союза. У Zara, наоборот, рейтинг был обнулен у обуви, предназначенной для девочек.

Запах, токсичность и формальдегид — недоработка технического регламента

В исследованной детской обуви экспертами было выявлено множество несоответствий, связанных с интенсивностью запаха, формальдегидом и токсичностью.

Запах. Интенсивный сильный запах был выявлен у 13 из 17 товаров.

«Резкий запах в обуви может быть вызван «грязными» химическими материалами, вредными для здоровья: аппреты, смолы для пропитки кожи. Неприятный запах абсолютно новой обуви косвенно может сигнализировать о токсичности — лучше воздержаться от такой покупки», — предупреждает генеральный директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков Александра Андрунакиевич.

Токсичность. У 5 ТМ были выявлены несоответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по индексу токсичности в водную среду, что является серьезным нарушением. Рейтинг торговых марок: Zara (для девочек), Futurino (для мальчиков), Instreet, «Кумир» и «Пчелка Доми» был обнулен.

Формальдегид. Токсичное вещество было обнаружено у 5 ТМ на внутренней части обуви, которая контактирует с кожей — в стельках и подкладке. Формальдегид в обуви обычно появляется при использовании альдегидного клея, которым соединяют кожу верха и подкладки.

Важно! Согласно ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», обувь, которая имеет сильный запах и/ или превышения по содержанию формальдегида, является небезопасной. Но это касается лишь обуви для взрослых. Детская обувь как правило изготавливается по ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», и такой параметр, как интенсивность запаха, там не учтен, а содержание формальдегида учитывается только в отношении обуви из натуральной кожи. В этой ситуации невозможно подать жалобу о несоответствии законодательству.

«К сожалению, если верх обуви изготовлен из синтетических материалов, то нормы техрегламента для детей (ТР ТС 007/2011) по показателю формальдегида и других вредных веществ на такую обувь не распространяются. Парадокс! Синтетические материалы более опасны, но норм безопасности нет! Дело в том, что данный техрегламент разрабатывался ещё в 2008 году, а утверждён в 2011 году и уже почти десять лет серьёзно не пересматривался. За эти годы удалось внести всего одно изменение, так как очень сложно и долго идут согласования в рамках пяти стран Таможенного Союза. Второе изменение в данный регламент согласовывается со странами Таможенного Союза уже более двух лет, однако и в нем ничего нет о безопасности синтетических и искусственных материалов для верха обуви. Надеемся, что при разработке новых нормативных документов по детской обуви уже в текущем году этот пробел будет устранен», — отметила генеральный директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков Александра Андрунакиевич.

Качество обуви: о прочности, гибкости, пошиве и деформации

Деформация задника и/или подноска. У 7 ТМ были выявлены нарушения ТР ТС 007/2011 по данному показателю. Устойчивость задника к деформации — важное условие для правильного формирования стопы ребенка.

«У детей необходимо стимулировать работу мышц стопы, поэтому детская обувь должна быть с жесткими задниками и формованной пяточной частью, доходящей до мыщелков», — отметил Константин Бандорин, директор по стратегическому развитию ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».

Прочность верха обуви на раздир. У 9 ТМ зафиксированы разрывы по материалу верха либо по фурнитуре (при требованиях к прочности не менее 40 Н.) Обувь с прочным верхом не разорвется посреди учебного года и прослужит долго.

Прочность подошвы. У большинства товаров оторвать подошвы оказалось непросто — для этого потребовались усилия от 40 Н/см. до 60 Н/см. В исключительных случая подошва «отходила» при усилиях в 20 Н/см.

Гибкость подошвы. Чем больше усилий требуется для того, чтобы согнуть подошву, тем хуже — в обуви с жесткой подошвой ребенок быстрее устает. Нарушение требований к гибкости не выявлено.

Качество пошива. Замечаний к пошиву практически нет, только у 1 ТМ эксперты выявили складки в носочной части стельки.

Говорит ли этикетка правду?

Размер обуви. У 2 ТМ были выявлены расхождения — заявленный в маркировке 36 размер оказался 37-38 размером. При этом туфли изготовлены не по ГОСТу (нормативная документация не указана). Возможно, туфли были изготовлены по ТУ производителя, и несоответствие ГОСТу в данном случае — не нарушение.

Наличие необходимой информации. К товарам 3 ТМ возникли замечания в связи с отсутствием указаний об импортере; отсутствием наименования и местонахождения изготовителя и маркировки на русском языке.

Состав. Несоответствий по материалам, заявленным в составе, не выявлено.

Рекомендации родителям по выбору сменной обуви для ребенка

Выбирайте легкую обувь. Частое ношение тяжелой обуви, может вызвать ортопедические проблемы;

Подошва должна легко сгибаться. Если подошва не гнется, ребенок будет быстро уставать;

При покупке обуви из синтетических материалов, выбирайте ту модель, у которой стелька и подкладка изготовлены из натуральных материалов (кожа, текстиль);

Если вы покупаете обувь из экокожи, считая ее натуральным материалом, стоит знать, что это обычный кожзаменитель. Писать в маркировке «экокожа» вместо «искусственная кожа» — всего лишь маркетинговый ход, уловка продавцов.

Если стелька или подкладка выполнена из искусственных материалов, то надевайте носки из натуральных волокон (например, хлопковые).

«Не передавайте обувь по наследству. У каждого ребенка свои особенности носки, форма стопы. Нога ребенка в стоптанной обуви формируется неправильно», — советует член Наблюдательного совета Роскачества, врач-педиатр, учредитель общероссийского движения «Совет матерей» и народной премии «Выбор родителей», международный эксперт по детским товарам Татьяна Буцкая.

Выбираем не дорогую, но безопасную обувь