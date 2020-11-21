Как выбрать надёжный и качественный смеситель

Если вы затеяли масштабный ремонт ванной или служившая верой и правдой сантехника начала выходить из строя, значит вам пора заменить смеситель. В многочисленных торговых центрах представлен огромный ассортимент таких устройств разных типов, производителей и ценовых категорий. Но дилетанту в области водоснабжения будет непросто подобрать модель, которая совмещает надёжность, функциональность и эстетическую привлекательность. Для того, чтобы быстро сориентироваться в многообразии продаваемых сейчас смесителей, мы подготовили для вас несколько ценных рекомендаций.

Водонос со стальным характером

Давайте начнём с материала самого изделия. Довольно часто корпус смесителя делают из латуни. Этот сплав отличает прочность и стойкость к коррозии. Иногда производители для придания латунному смесителю более броского вида покрывают его другим металлом, например, никелем. Главный недостаток латунного агрегата — его внушительный вес.

— Легированную сталь для производства смесителей используют всё реже из-за дороговизны и относительно недолгого срока службы, — считает менеджер отдела сантехники одного из рязанских торговых центров. — А вот приборы из нержавейки по характеристике цена-качество довольно часто выбиваются в лидеры продаж. Пожалуй, наиболее качественными и долговечными считаются металлические смесители с хромовым покрытием. Этот материал практически не подвержен коррозии и не вызывает аллергии.

Керамические смесители смотрятся изысканно, но достаточно дороги и хрупки, а со временем могут ломаться из-за высоких температур.

Смесители из силумина выигрывают у конкурентов по цене, но служат такие приборы недолго, так что перед покупкой обязательно уточните у консультанта или в инструкции, какой материал использовался при изготовлении той или иной модели.

Напор чувств и каскад эмоций

Теперь обратимся к конструкции столь нужного сантехнического агрегата. На рынке сейчас наибольшей популярностью пользуются однорычажные смесители. В среднем они стоят дороже хрестоматийных двухвентильных моделей, но, как ни крути, пользоваться такими приборами удобнее, ведь управлять процессом подачи воды и её температурой можно всего лишь с помощью одной ручки.

Правда поклонники классического интерьера часто отдают предпочтения моделям с двумя вентилями. Главный недостаток таких приборов — необходимость периодической замены прокладки. Эта важная деталь довольно быстро изнашивается, что приводит к протеканию крана.

Ещё один любопытный подвид однорычажного смесителя — агрегат с так называемым джойстиковым механизмом. Ручка для регулировки воды в нем располагается вертикально, а не горизонтально, как у стандартных. Таких моделей в магазинах немного, но у любителей всего необычного и экстравагантного в данном случае есть возможность продемонстрировать свою индивидуальность.

— По-настоящему стильным аксессуаром для ванной комнаты может стать каскадный смеситель, — полагает Роман Зарипов. — По конструкции это однорычажный прибор, но вода из него льётся как бы водопадом, а не привычной я струёй. Некоторые каскадные модели даже оснащаются подсветкой.

Сантехнический прогресс всё активнее влияет на производство смесителей. Здесь тренд задают термостатические и бесконтактные устройства. Обладателю прибора, оснащённого термостатом, достаточно один раз запрограммировать нужную температуру и больше не тратить время на её регулирование. Принимать душ при такой конструкции гораздо комфортнее.

Для управления подачей воды используются две ручки: первая отвечает за напор, а вторая — за температуру. Когда вы настроили оба параметра, смеситель автоматически будет подавать воду с заданными характеристиками.

Термостатический смеситель для ванной — удачный выбор для семей с маленькими детьми, так как с запрограммированной температурой даже при перебоях с водоснабжением риск получить ожог сведён к минимуму.

Уже из самого названия понятно, что бесконтактные смесители не оснащены ручкой. Реагируя на инфракрасный датчик, механизм начинает подачу воды, когда вы подносите руки к крану, и прекращает, когда вы убираете их. Выбрать бесконтактный смеситель стоит из-за удобства его использования и возможности экономии воды. В квартирах рязанцев такие смесители достаточно редки, а вот в общественных зданиях их становится всё больше. Ужесточение гигиенических требований и рост коммунальных тарифов может сделать такую конструкцию ещё более популярной.

Туш в честь душа

А теперь несколько, надеемся важных, советов непосредственно перед покупкой смесителя в специализированном магазине или торговом центре.

Внимательно изучите внешний вид смесителя, посмотрите, не имеет ли конструкция сколов и повреждений Если смеситель слишком лёгок, лучше не покупать такую модель. Тонкие и непрочные стены прибора могут привести к его периодическим поломкам.

Если у выбранного агрегата есть аэратор — сетчатая насадка на конце смесителя, напор воды и её расход будут меньше. Для возможной замены этого полезного устройства важно, чтобы аэратор легко снимался. Хорошо, если составные части к вашей модели продаются по отдельности, ведь при их выходе из строя не придётся покупать новый смеситель. Достаточно будет лишь заменить детали.

Уточните комплектацию модели, входят ли в итоговую цену картриджи, переходники для крепления к стене, дополнительные шланги, детали для декора.

Учтите, что качественные модели, как правило, предлагаются с набором насадок для душа. Среди них — струя с эффектом мягкости, который создается за счёт воздуха; массажный эффект, возникающий при включении нескольких отверстий и увеличении напора воды; и даже эко-струя, которая почти в 2 раза снижает расход воды, но не влияет на ваши ощущения.

Уже в предвкушении приятной покупки не забудьте осведомиться о гарантии на приобретаемый смеситель. У проверенных европейских производителей она составляет 5 лет, а средний срок эксплуатации прибора вдвое больше.