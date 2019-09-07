Как помочь школьнику настроиться на учёбу после каникул

Наступила осень, а вместе с ней – и новый учебный год. Пролетела первая неделя сентября. Кому-то она уже принесла первые успехи, а кому-то – поражения в виде двоек. Кто-то рвётся к знаниям, но большинству всё же непросто войти в школьный ритм после весёлых летних каникул. Как же помочь детям настроиться на учёбу? Об этом мы поговорили с директором фонда поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» Еленой Макаровской (ЕМ) и руководителем службы кризисной помощи Рязанского областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Алёной Волчковой (АВ). Они дали несколько практических советов, как помочь семье – не родителям или детям, а именно семье – мягко войти в учебный процесс и получать удовольствие не только от каникул, но и от школы.

– Как же помочь ребёнку включиться в учёбу после каникул?

ЕМ: Когда заканчивается август, я всегда вспоминаю произведение Рея Брэдбери «Лето, прощай!». Как точно там описаны все эмоции и переживания героев…

А когда меня спрашивают, как сделать так, чтобы ребёнок не засыпал и не просыпался с мыслью «не хочу учиться», мне хочется спросить у родителей: «А вы сами-то хотели в школу?»

АВ: Важно понимать, что мы имеем право на те или иные чувства. И наши дети имеют право хотеть или не хотеть. И уважать их чувства не так уж сложно. Конечно, было бы идеально, чтобы все хотели учиться, шли в школу с радостью и учились только на 4 и 5. Но в реальной жизни всё не так.

Лето связано с отдыхом, семейными путешествиями, развлечениями, отсутствием жёсткого режима и требований. Но и школа помогает адаптироваться к жизни во всех её проявлениях.

ЕМ: Школа – это не только место, где мы получаем знания. Здесь мы приобретаем жизненный опыт и опыт самых разных коммуникаций, успешных и не очень. А успеваемость на прямую зависит от качества коммуникаций, то есть от того, насколько ребёнок может найти общий язык со школой, со сверстниками.

Сентябрь – это стрессовый период для всей семьи: у каждого члена семьи меняется режим, меняется умственная и физическая нагрузка, да и кошельки родителей начинают трещать по швам. Поэтому советую не покупать всё и сразу. Это, действительно, очень накладно. По телевизору в последнее время только и говорят о том, как помочь родителям собрать ребёнка в школу. Особенно остро этот вопрос стоит для многодетных семей. Лучше растянуть эти траты во временном промежутке, а не скупать 15 августа всё и сразу.

– Стоит ли загружать ребёнка дополнительными заданиями после школы, чтобы он быстрее втянулся в учёбу, или лучше дать ему отдохнуть?

АВ: Я думаю, что всё индивидуально для каждого ребёнка. Есть общие правила, но каждому родителю в первую очередь нужно думать о своём конкретном ребёнке. Есть дети, которым хочется в свободное время почитать, пописать, потренироваться, кто-то спешит собрать свой рюкзак в школу. А есть те, кто сопротивляется, и заставлять их не стоит. Если ребёнку нравится, занимайтесь, а если нет – придумайте, как его порадовать, попробуйте позаниматься вместе. Если посадите ребёнка и скажете: «Пока не выучишь таблицу умножения, не сдвинешься с места», это не даст результата. Так можно только закрепить негативное отношение к учёбе.

ЕМ: Как мама четверых детей, трое из которых – школьники, могу сказать, что у каждого ребёнка всё проявляется индивидуально. Один из моих детей идёт в девятый класс, он всё лето читал книги по списку, готовился к экзаменам. Средние же отрывались на всю катушку, и оставалось только контролировать их, хотя бы в чтении. Дети развиваются, а наша задача сделать это развитие интересным. Например, тренировать логику и память можно с помощью настольных игр, за которыми собирается вся семья. В свободное время – больше движения, больше активности, больше свежего воздуха. Это всё пойдёт только на пользу учёбе.

– Как плавно войти в режим ранних подъёмов после летних каникул?

АВ: Конечно, тренировать ранние подъёмы нужно было начинать в августе, а не в сентябре. Но в любом случае делать это нужно мягко. Если вы будете кричать «марш в постель» или «подъём», это не принесёт результата. Всё, опять же индивидуально. Но попробуйте, договорившись со всеми членами семьи, постепенно проводить ритуалы отхода ко сну чуть раньше. Важно проговаривать, почему это нужно. Перед сном помогут спокойные игры, диалоги, чтение книг.

ЕМ. Согласна. Ритуалы очень важны. Полезны вечерние прогулки, совместный вечерний чай, душ – всё, что поможет расслабиться. И ещё одно правило: если вы рано поднимаете ребёнка, то будьте любезны вставать вместе с ним или даже раньше, чтобы он видел, что его поддерживает вся семья.

– Может, есть секрет, чем кормить ребёнка, чтобы ему было легче переносить трудности первых дней в школе?

ЕМ: Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, насыщенным витаминами.

АВ: Не забывайте баловать детей чем-нибудь вкусным, в зависимости от того, что ему нужно и можно.

ЕМ: А если вы видите, что ребёнок слишком эмоционален, тревожен, лучше обратиться к специалисту, чтобы он выписал необходимые витамины.

– Как мотивировать на учёбу с первых дней, без долгой раскачки?

АВ: Самое главное – настрой взрослых. Если мы будем действовать позитивно, искать во всём положительные стороны, общаться с ребёнком, все сложности решатся сами собой. А если мы будем слишком тревожны, будем проявлять негатив по отношению к школе, это тоже будет напрягать ребёнка. Мало сказать один раз: «Мы справимся. Всё будет хорошо». Ребёнок должен чувствовать вашу поддержку постоянно.

ЕМ: Поддержка родителей очень важна. Пожалуй, это всё, что нужно, чтобы мотивировать ребёнка на учёбу. Когда он чувствует заботу, любовь, внимание, это лучший способ вызвать мотивацию. Не ругать, не читать нотации о том, как важно учиться. Поверьте, наши дети это знают сами!

– Как родителям реагировать на первые неудачи детей, которые неизбежны в начале года?

АВ: Ребёнок должен понимать: что бы ни случилось, родитель на его стороне. Самое главное, чтобы родители могли научиться присоединяться к боли ребёнка, к его переживанию. Важно проговорить проблему и помочь ребёнку справиться с ней. «Сейчас вот так, а в следующий раз мы постараемся, чтобы было лучше. И у нас это получится. Я готов тебе помочь».

ЕМ: Неправильная родительская стратегия может только усугубить проблемы: низкая самооценка, сложности в коммуникации – всё это будет расти, как снежный ком, и в конечном итоге приведёт к тому, что родители придут к специалисту и скажут: «Почините мне ребёнка».

Важна последовательность. Родитель должен осознавать, сколько неудач ребёнка он может выдержать. Например, если два раза он не реагирует на двойку, а на третий раз взрывается, все предыдущие действия и слова сводятся на нет. Нужно также понимать, что за свой результат ребёнок, возможно уже «получил» от учителя, и не стать той самой бетонной плитой, которой его накроет.

АВ: Важно понимать, что в первые дни школы нужно адаптироваться всем участникам образовательного процесса: и детям, и педагогам, и родителям. Важно успокоиться в этот момент и сказать: «В этот раз не получилось, но мы будем пробовать столько раз, сколько нужно! И у нас обязательно получится!»

ЕМ: Поддержка важна не только во время неудач. Внимание родителей нужно и тогда, когда у ребёнка что-то получается, чтобы он знал, что родители радуются его достижениям. Ребёнку необходимо знать, что он значим! Родитель поддерживающий и принимающий – это самое главное, что нужно ребёнку.

– Порой можно услышать : «Все дети хотят в школу, ты один ленишься!» А если вообще такие дети, которые всегда хотят в школу?

– АВ: Наверняка есть! Но дети могут хотеть в школу по разным причинам. Кому-то, действительно, плохо дома и скучно. Есть дети, которых не удержать дома. Бывает, что родители жалуются на такой факт, а хорошо бы им ответить на вопрос: «А что я сделал, чтобы ребёнку было комфортно и интересно дома?»

ЕМ: В моей практике был такой случай, когда мы искали пути повышения мотивации ребёнка. Начинаем разбираться, что же нравится ребёнку в школе. Оказалось, что это ни учёба, ни друзья. Булочки с изюмом очень вкусные! Важно знать, что ребёнок хочет, что его привлекает, чему он там радуется.

АВ: Сколько детей – столько и мотивов. Нельзя сказать, что у всех детей должна быть мотивация: «Я хочу в школу, чтобы получить знания, потому что это важно и полезно!». Одному нравятся друзья, другому – учитель, третьему – вкусные булочки. Может быть несколько мотивов для похода в школу, а может их и совсем не быть. Тогда нужно подумать над этим, пообщаться с учителем и попытаться создать благоприятные условия для вашего ребёнка.

ЕМ: За любым поведением ребёнка стоит потребность. Он ленится не потому, что хочет вас позлить (хотя и это возможно). Важно понять, в чём потребность ребёнка, что он этим хочет сказать, и удовлетворить эту потребность. Нужно помнить, что школа – это не только обучение. Это и отношения со сверстниками, и отношения с учителями, и вопросы комфортности, и вопросы безопасности. Родитель школьника должен быть предельно внимателен, должен постоянно интересоваться, как прошёл день ребёнка, каким он вернулся из школы. Понятно, что многие на работе, но вечером обязательно нужно узнать, как прошёл день.

– Как правильно организовать режим дня школьника?

АВ: И режим дня тоже должен исходить из индивидуальных потребностей ребёнка. Конечно, нужно ложиться вовремя, чтобы выспаться и набраться сил. Но очень часто на консультациях я слышу от родителей: «Как я могу его положить спать в 21.00, если мы учим уроки до 24.00?» Понятно, что утром такой ребёнок будет вялым, капризным, ему будет сложно сосредоточиться.

Что делать в такой ситуации родителям? Хорошие оценки, конечно, важны. Но в полночь ребёнок уже плохо соображает, он не может ничего писать, ничего делать. Лучше всё-таки уложить его спать, а утром поднять пораньше, и на свежую голову у ребёнка дела пойдут легче.

ЕМ: Выполнение домашних заданий всегда очень эмоционально и для родителей, и для ребёнка. Все на нервах, все устали. Поэтому лучше, чтобы уроки с ребёнком делал самый спокойный член семьи. Распределяйте обязанности! И расставляйте приоритеты: что важнее – здоровье ребёнка или хорошие оценки!

Важно чередовать виды деятельности: 15 минут делаешь серьёзные задания, потом приступаешь к более лёгким.

Также школьнику необходимо достаточное количество свежего воздуха. Мозг должен отдыхать. Сентябрь – тёплый месяц, поэтому актуальны плодотворные выходные, поездки всей семьёй, маленькие путешествия. Чем больше времени родители будут проводить с детьми после учёбы, тем будет лучше.

Помимо школы у ребёнка, как правило, есть ещё разные кружки и секции. Как у Агнии Барто: «Драмкружок, кружок по фото, а ещё и петь охота». Вот здесь важно не перегрузить ребёнка, чтобы он не сломался. Вспоминается Монтессори: «Важно не сколько ты вложил в своего ребёнка, а насколько ты развиваешь его способности». Может, лучше выбрать один кружок, но тот, который будет интересен ребёнку. Пожалейте детей! Узнайте, что им хочется! Новые направления и навыки можно осваивать всю жизнь, не обязательно делать всё это в детстве.

– Поделитесь личными секретами мотивации ваших детей

АВ: Я мотивирую детей через своё отношение к учёбе. Я училась, учусь и учиться буду. Об этом я говорю своим детям. И как только они будут готовы воспринять мою мотивацию, созреют до того, что захотят учить русский, математику, всё пойдёт легче и быстрее.

ЕМ. Второй год подряд мои дети сами закупаются к школе. Они получают дисконтную карту и покупают то, что хотят. Таким образом они не только приобретают всё необходимое, но и социализируются.

Мы не накручиваем себя и своих детей. Мы готовы к трудностям, готовы справляться с ними и помогать своим детям. Эта готовность родителей очень важна! И ещё один важный совет: чаще говорите своим детям, как сильно вы их любите! Мы обычно считаем, что это само собой разумеется, но ребёнку очень важно слышать об этом, особенно в стрессовый период.

В конце сентября в Рязани пройдёт шестой фестиваль «День аиста». Одна из его площадок будет посвящена успешному родительству. И мы приглашаем всех 28 сентября в библиотеку имени Горького на научно-практическую конференцию для родителей «Семья, ребёнок, школа. Вызовы,

риски, перспективы». Мы будем говорить на тему современной семьи, родительства, детства, школы. Мы поделимся своим опытом, методическими и практическими рекомендациями. Будет интересно и полезно всем!